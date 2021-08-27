12:59 27.08.2021 (обновлено: 22:15 27.08.2021)
Лукашенко заявил о нежелании разрывать экономические отношения с Киевом
Президент Белоруссии Лукашенко: ведем диалог, чтобы не порвать экономические отношения с Украиной
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
МИНСК, 27 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения с Киевом.
Как сообщила в пятницу пресс-служба белорусского президента, Лукашенко затронул тему отношений с Киевом во время посещения церемонии ввода в эксплуатацию производства калийных удобрений в Гомельской области, граничащей с Украиной.
"По словам Александра Лукашенко, сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества", — говорится в сообщении пресс-службы на сайте главы государства. Поясняется, что на церемонии запуска Петриковского горно-обогатительного комбината присутствовал депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, который снимает фильм о Белоруссии.
Лукашенко обратил внимание, что запускаемое производство калийных удобрений будет работать во благо не только Белоруссии, но и соседних стран. "Рядом Украина — житница Советского Союза, она и будет житницей. Она нуждается в огромном количестве минеральных удобрений, в том числе калийных", — привел пример глава государства.
Он констатировал нацеленность властей Белоруссии на сотрудничество с украинским народом. "Украинцы — это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш (украинский. — Прим. ред.) президент", — подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко ранее заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.