https://ria.ru/20210827/lukashenko-1747498387.html

Лукашенко заявил о нежелании разрывать экономические отношения с Киевом

Лукашенко заявил о нежелании разрывать экономические отношения с Киевом - РИА Новости, 27.08.2021

Лукашенко заявил о нежелании разрывать экономические отношения с Киевом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения с Киевом. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T12:59

2021-08-27T12:59

2021-08-27T22:15

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киев

белоруссия

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александр лукашенко

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МИНСК, 27 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения с Киевом.Как сообщила в пятницу пресс-служба белорусского президента, Лукашенко затронул тему отношений с Киевом во время посещения церемонии ввода в эксплуатацию производства калийных удобрений в Гомельской области, граничащей с Украиной."По словам Александра Лукашенко, сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества", — говорится в сообщении пресс-службы на сайте главы государства. Поясняется, что на церемонии запуска Петриковского горно-обогатительного комбината присутствовал депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, который снимает фильм о Белоруссии.Лукашенко обратил внимание, что запускаемое производство калийных удобрений будет работать во благо не только Белоруссии, но и соседних стран. "Рядом Украина — житница Советского Союза, она и будет житницей. Она нуждается в огромном количестве минеральных удобрений, в том числе калийных", — привел пример глава государства.Он констатировал нацеленность властей Белоруссии на сотрудничество с украинским народом. "Украинцы — это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш (украинский. — Прим. ред.) президент", — подчеркнул Лукашенко.Лукашенко ранее заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739393732.html

https://ria.ru/20210531/zelenskiy-1735014375.html

https://ria.ru/20210604/lukashenko-1735641850.html

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в мире, украина, киев, белоруссия, минск, александр лукашенко