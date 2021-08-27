https://ria.ru/20210827/leto-1747547193.html

Россиянам пообещали "прощальный подарок лета"

Россиянам пообещали "прощальный подарок лета" - РИА Новости, 27.08.2021

Россиянам пообещали "прощальный подарок лета"

В конце августа практически на всей территории европейской части России установится теплая и солнечная погода, сообщается на сайте центра "Фобос". РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T16:10

2021-08-27T16:10

2021-08-27T16:10

общество

казань

сыктывкар

воронеж

вологда

владивосток

курск

хабаровск

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. В конце августа практически на всей территории европейской части России установится теплая и солнечная погода, сообщается на сайте центра "Фобос".По данным синоптиков, в Мурманске в выходные температура поднимется до 10-12 градусов, в Архангельске и Сыктывкаре – до 16 градусов, в Вологде – до 18 градусов. Осадков не ожидается.Юго-западный ведущий поток принесет в Черноземье теплый воздух, однако без дождей не обойдется. В Курске будет до плюс 25-27 градусов, в Воронеже – до плюс 29 градусов.В Поволжье ожидается комфортная погода. В большинстве городов столбики термометра поднимутся до 18-20 градусов, а в Уфе, Казани, Саранске и Пензе потеплеет до плюс 22 градусов.Как отметили специалисты, на юг России продолжит поступать теплый средиземноморский воздух, который прогреется до 33-36 градусов.Южная территория Западной Сибири окажется в тыловой части циклона, что приведет к понижению температур и кратковременным ливням. В Омске прогнозируют до плюс 20 градусов, в Новосибирске – до плюс 27.На юге Дальнего Востока местами пройдут дожди, которые принесет циклон из Китая. Во Владивостоке ожидается до 26 градусов тепла, в Хабаровске – до 20 градусов.В столице переменная облачность и без осадков. Воздух прогреется до 21-24 градусов.

https://ria.ru/20210815/klimat-1745834300.html

https://ria.ru/20210813/klimat-1745561448.html

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хабаровск

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мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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