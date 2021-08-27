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Россиянам пообещали "прощальный подарок лета"
Россиянам пообещали "прощальный подарок лета" - РИА Новости, 27.08.2021
Россиянам пообещали "прощальный подарок лета"
В конце августа практически на всей территории европейской части России установится теплая и солнечная погода, сообщается на сайте центра "Фобос". РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T16:10
2021-08-27T16:10
общество
казань
сыктывкар
воронеж
вологда
владивосток
курск
хабаровск
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. В конце августа практически на всей территории европейской части России установится теплая и солнечная погода, сообщается на сайте центра "Фобос".По данным синоптиков, в Мурманске в выходные температура поднимется до 10-12 градусов, в Архангельске и Сыктывкаре – до 16 градусов, в Вологде – до 18 градусов. Осадков не ожидается.Юго-западный ведущий поток принесет в Черноземье теплый воздух, однако без дождей не обойдется. В Курске будет до плюс 25-27 градусов, в Воронеже – до плюс 29 градусов.В Поволжье ожидается комфортная погода. В большинстве городов столбики термометра поднимутся до 18-20 градусов, а в Уфе, Казани, Саранске и Пензе потеплеет до плюс 22 градусов.Как отметили специалисты, на юг России продолжит поступать теплый средиземноморский воздух, который прогреется до 33-36 градусов.Южная территория Западной Сибири окажется в тыловой части циклона, что приведет к понижению температур и кратковременным ливням. В Омске прогнозируют до плюс 20 градусов, в Новосибирске – до плюс 27.На юге Дальнего Востока местами пройдут дожди, которые принесет циклон из Китая. Во Владивостоке ожидается до 26 градусов тепла, в Хабаровске – до 20 градусов.В столице переменная облачность и без осадков. Воздух прогреется до 21-24 градусов.
https://ria.ru/20210815/klimat-1745834300.html
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общество, казань, сыктывкар, воронеж, вологда, владивосток, курск, хабаровск, саранск, сочи, китай, мурманск, архангельск, уфа, пенза, москва, ялта, дальний восток, евгений тишковец, поволжье
16:10 27.08.2021
 
Россиянам пообещали "прощальный подарок лета"

Синоптики центра "Фобос" пообещали теплое окончание лета на территории европейской части России

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. В конце августа практически на всей территории европейской части России установится теплая и солнечная погода, сообщается на сайте центра "Фобос".
По данным синоптиков, в Мурманске в выходные температура поднимется до 10-12 градусов, в Архангельске и Сыктывкаре – до 16 градусов, в Вологде – до 18 градусов. Осадков не ожидается.
Юго-западный ведущий поток принесет в Черноземье теплый воздух, однако без дождей не обойдется. В Курске будет до плюс 25-27 градусов, в Воронеже – до плюс 29 градусов.
В Поволжье ожидается комфортная погода. В большинстве городов столбики термометра поднимутся до 18-20 градусов, а в Уфе, Казани, Саранске и Пензе потеплеет до плюс 22 градусов.
Капризы погоды: что ждать от изменений климата? - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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Как отметили специалисты, на юг России продолжит поступать теплый средиземноморский воздух, который прогреется до 33-36 градусов.
Южная территория Западной Сибири окажется в тыловой части циклона, что приведет к понижению температур и кратковременным ливням. В Омске прогнозируют до плюс 20 градусов, в Новосибирске – до плюс 27.
На юге Дальнего Востока местами пройдут дожди, которые принесет циклон из Китая. Во Владивостоке ожидается до 26 градусов тепла, в Хабаровске – до 20 градусов.
В столице переменная облачность и без осадков. Воздух прогреется до 21-24 градусов.
Жара - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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ОбществоКазаньСыктывкарВоронежВологдаВладивостокКурскХабаровскСаранскСочиКитайМурманскАрхангельскУфаПензаМоскваЯлтаДальний ВостокЕвгений ТишковецПоволжье
 
 
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