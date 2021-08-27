https://ria.ru/20210827/kurs-1747569856.html

Рубль резко усилил рост после заявлений главы ФРС США

Рубль резко усилил рост после заявлений главы ФРС США - РИА Новости, 27.08.2021

Рубль резко усилил рост после заявлений главы ФРС США

Рубль вечером резко усилил рост на фоне заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул: доллар опускался до 73,63 рубля, евро до 86,86... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T17:45

2021-08-27T17:45

2021-08-27T17:45

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сша

московская биржа

федеральная резервная система сша

джером пауэлл

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Рубль вечером резко усилил рост на фоне заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул: доллар опускался до 73,63 рубля, евро до 86,86 рубля.По состоянию на 17.31 мск курс доллара расчетами "завтра" падал на 51 копейку - до 73,72 рубля, курс евро - на 33 копейки, до 86,91 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.До выступления главы ФРС доллар терял примерно 20 копеек, евро – 10 копеек.Пауэлл, в частности, заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2%. Также он заявил, что было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными.

https://ria.ru/20210827/birzha-1747568455.html

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экономика, сша, московская биржа, федеральная резервная система сша, джером пауэлл