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Рубль резко усилил рост после заявлений главы ФРС США
Рубль резко усилил рост после заявлений главы ФРС США - РИА Новости, 27.08.2021
Рубль резко усилил рост после заявлений главы ФРС США
Рубль вечером резко усилил рост на фоне заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул: доллар опускался до 73,63 рубля, евро до 86,86... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:45
2021-08-27T17:45
2021-08-27T17:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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московская биржа
федеральная резервная система сша
джером пауэлл
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Рубль вечером резко усилил рост на фоне заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул: доллар опускался до 73,63 рубля, евро до 86,86 рубля.По состоянию на 17.31 мск курс доллара расчетами "завтра" падал на 51 копейку - до 73,72 рубля, курс евро - на 33 копейки, до 86,91 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.До выступления главы ФРС доллар терял примерно 20 копеек, евро – 10 копеек.Пауэлл, в частности, заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2%. Также он заявил, что было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными.
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экономика, сша, московская биржа, федеральная резервная система сша, джером пауэлл
Рубль резко усилил рост после заявлений главы ФРС США
Доллар опустился до 73,63 рубля, евро до 86,86 рубля после заявлений главы ФРС США Пауэлла