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Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана - РИА Новости, 27.08.2021
Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с ложным утверждением, что российские самолеты, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T04:10
2021-08-27T05:51
в мире
сша
талибан
владимир путин
одкб
мид украины
дмитрий кулеба
кабул
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с ложным утверждением, что российские самолеты, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами авиабазу Баграм, а не аэропорт Кабула.Министр на брифинге в четверг заявил, что "эти самолеты летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт (авиабаза. – прим. ред.) Баграм, который находится под контролем талибов". Это, по утверждению Кулебы, свидетельствует о "тесных связях" России с "Талибаном"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ).При этом на видео, которые публиковались в СМИ, видно, что российские самолеты прибыли именно в международный аэропорт Кабул имени Хамида Карзая. В частности, в сюжете турецкого агентства Anadolu можно увидеть стоящие в воздушной гавани Ил-62М и Ил-76, а также американских военнослужащих и самолеты западной коалиции, которые участвуют в эвакуации людей из столицы Афганистана.Кроме того, в видео агентства Ruptly, на котором запечатлен взлет Ил-62М из кабульского аэропорта, также видны воздушные суда стран НАТО.Минобороны в среду сообщило, что по поручению президента Владимира Путина организована эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины. Четыре самолета, вылетевшие из Кабула, в четверг прилетели на аэродром Чкаловский.Талибы заняли авиабазу Баграм 15 августа, американские войска покинули ее 2 июля в рамках вывода войск. База располагается в 40 километрах к северу от Кабула. Она использовалась советскими войсками в ходе Афганской войны 1979-1989 годов, после вторжения США в Афганистан в 2001 году была основной базой американских сил.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сша, талибан, владимир путин, одкб, мид украины, дмитрий кулеба, кабул, россия
04:10 27.08.2021 (обновлено: 05:51 27.08.2021)
 
Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана

Глава МИД Украины Кулеба солгал, что Россия использовала при эвакуации базу талибов

© РИА НовостиРоссийские военные вывозят россиян и граждан соседних стран из Афганистана
Российские военные вывозят россиян и граждан соседних стран из Афганистана
© РИА Новости
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с ложным утверждением, что российские самолеты, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами авиабазу Баграм, а не аэропорт Кабула.
Министр на брифинге в четверг заявил, что "эти самолеты летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт (авиабаза. – прим. ред.) Баграм, который находится под контролем талибов". Это, по утверждению Кулебы, свидетельствует о "тесных связях" России с "Талибаном"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ).
При этом на видео, которые публиковались в СМИ, видно, что российские самолеты прибыли именно в международный аэропорт Кабул имени Хамида Карзая. В частности, в сюжете турецкого агентства Anadolu можно увидеть стоящие в воздушной гавани Ил-62М и Ил-76, а также американских военнослужащих и самолеты западной коалиции, которые участвуют в эвакуации людей из столицы Афганистана.
Кроме того, в видео агентства Ruptly, на котором запечатлен взлет Ил-62М из кабульского аэропорта, также видны воздушные суда стран НАТО.
Минобороны в среду сообщило, что по поручению президента Владимира Путина организована эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины. Четыре самолета, вылетевшие из Кабула, в четверг прилетели на аэродром Чкаловский.
Талибы заняли авиабазу Баграм 15 августа, американские войска покинули ее 2 июля в рамках вывода войск. База располагается в 40 километрах к северу от Кабула. Она использовалась советскими войсками в ходе Афганской войны 1979-1989 годов, после вторжения США в Афганистан в 2001 году была основной базой американских сил.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Запрещенная в России террористическая организация
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 12:52Захват власти в Афганистане талибами
Песков прокомментировал просьбу афганцев помочь с эвакуацией
 
В миреСШАТалибанВладимир ПутинОДКБМИД УкраиныДмитрий КулебаКабулРоссия
 
 
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