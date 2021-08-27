04:10 27.08.2021 (обновлено: 05:51 27.08.2021)
Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
Глава МИД Украины Кулеба солгал, что Россия использовала при эвакуации базу талибов
© РИА НовостиРоссийские военные вывозят россиян и граждан соседних стран из Афганистана
© РИА Новости
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с ложным утверждением, что российские самолеты, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами авиабазу Баграм, а не аэропорт Кабула.
Министр на брифинге в четверг заявил, что "эти самолеты летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт (авиабаза. – прим. ред.) Баграм, который находится под контролем талибов". Это, по утверждению Кулебы, свидетельствует о "тесных связях" России с "Талибаном"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ).
4 Russian planes evacuating 500 Russian, Ukrainian, Belarusian, Tajik, Kyrgyz, Uzbek nationals from Afghanistan https://t.co/AZz1McaO9R pic.twitter.com/k8JrYu2A32— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 25, 2021
При этом на видео, которые публиковались в СМИ, видно, что российские самолеты прибыли именно в международный аэропорт Кабул имени Хамида Карзая. В частности, в сюжете турецкого агентства Anadolu можно увидеть стоящие в воздушной гавани Ил-62М и Ил-76, а также американских военнослужащих и самолеты западной коалиции, которые участвуют в эвакуации людей из столицы Афганистана.
Кроме того, в видео агентства Ruptly, на котором запечатлен взлет Ил-62М из кабульского аэропорта, также видны воздушные суда стран НАТО.
Минобороны в среду сообщило, что по поручению президента Владимира Путина организована эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины. Четыре самолета, вылетевшие из Кабула, в четверг прилетели на аэродром Чкаловский.
Талибы заняли авиабазу Баграм 15 августа, американские войска покинули ее 2 июля в рамках вывода войск. База располагается в 40 километрах к северу от Кабула. Она использовалась советскими войсками в ходе Афганской войны 1979-1989 годов, после вторжения США в Афганистан в 2001 году была основной базой американских сил.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Запрещенная в России террористическая организация