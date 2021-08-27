https://ria.ru/20210827/kosmos-1747446001.html

Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года

Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года - РИА Новости, 27.08.2021

Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года

Запуск российской космической астрофизической обсерватории "Спектр-УФ" планируется после 2025 года, говорится в материалах Росатома. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T03:15

2021-08-27T03:15

2021-08-27T03:15

наука

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

роскосмос

ангара (ракета)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/90345/74/903457489_0:41:801:491_1920x0_80_0_0_3af090628d499b785ac10f6647f46ed3.jpg

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 27 авг - РИА Новости. Запуск российской космической астрофизической обсерватории "Спектр-УФ" планируется после 2025 года, говорится в материалах Росатома.Ранее сообщалось, что "Спектр-УФ" выведет в космос ракета-носитель "Ангара-А5М" с космодрома Восточный в октябре 2025 года."Спектр-УФ" ("Ультрафиолет")... Запуск: после 2025 года", - отмечается в материалах Росатома, распространенных на международном военно-техническом форуме "Армия-2021".В июле 2021 года между Роскосмосом и НПО имени Лавочкина был подписан контракт на 3,68 миллиарда рублей для "разработки рабочей конструкторской документации на составные части космического комплекса, включая составные части космического аппарата (КА), изготовления и испытания составных частей КА и комплекса научной аппаратуры в 2021-2025 годах". Работы планируется выполнить к концу 2025 года. До этого с 2016 года на создание "Спектра-УФ" было выделено 2,9 миллиарда рублей.Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу "Хаббл". С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы попадания вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет и кометы.Основной инструмент аппарата - космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра - будет оснащен спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Последняя поставляет приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в прибор блок-камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс. Кроме того, Япония может сделать для телескопа ультрафиолетовый спектрограф с целью наблюдения за экзопланетами.

https://ria.ru/20210716/teleskop-1741469872.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", роскосмос, ангара (ракета), россия