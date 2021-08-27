Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года
Росатом: Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года
© Фото : НПО имени ЛавочкинаКосмическая обсерватория "Спектр-УФ"
© Фото : НПО имени Лавочкина
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 27 авг - РИА Новости. Запуск российской космической астрофизической обсерватории "Спектр-УФ" планируется после 2025 года, говорится в материалах Росатома.
Ранее сообщалось, что "Спектр-УФ" выведет в космос ракета-носитель "Ангара-А5М" с космодрома Восточный в октябре 2025 года.
"Спектр-УФ" ("Ультрафиолет")... Запуск: после 2025 года", - отмечается в материалах Росатома, распространенных на международном военно-техническом форуме "Армия-2021".
В июле 2021 года между Роскосмосом и НПО имени Лавочкина был подписан контракт на 3,68 миллиарда рублей для "разработки рабочей конструкторской документации на составные части космического комплекса, включая составные части космического аппарата (КА), изготовления и испытания составных частей КА и комплекса научной аппаратуры в 2021-2025 годах". Работы планируется выполнить к концу 2025 года. До этого с 2016 года на создание "Спектра-УФ" было выделено 2,9 миллиарда рублей.
Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу "Хаббл". С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы попадания вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет и кометы.
Основной инструмент аппарата - космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра - будет оснащен спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Последняя поставляет приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в прибор блок-камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс. Кроме того, Япония может сделать для телескопа ультрафиолетовый спектрограф с целью наблюдения за экзопланетами.