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Наука
https://ria.ru/20210827/kosmos-1747446001.html
Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года
Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года - РИА Новости, 27.08.2021
Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года
Запуск российской космической астрофизической обсерватории "Спектр-УФ" планируется после 2025 года, говорится в материалах Росатома. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T03:15
2021-08-27T03:15
наука
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
роскосмос
ангара (ракета)
россия
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 27 авг - РИА Новости. Запуск российской космической астрофизической обсерватории "Спектр-УФ" планируется после 2025 года, говорится в материалах Росатома.Ранее сообщалось, что "Спектр-УФ" выведет в космос ракета-носитель "Ангара-А5М" с космодрома Восточный в октябре 2025 года."Спектр-УФ" ("Ультрафиолет")... Запуск: после 2025 года", - отмечается в материалах Росатома, распространенных на международном военно-техническом форуме "Армия-2021".В июле 2021 года между Роскосмосом и НПО имени Лавочкина был подписан контракт на 3,68 миллиарда рублей для "разработки рабочей конструкторской документации на составные части космического комплекса, включая составные части космического аппарата (КА), изготовления и испытания составных частей КА и комплекса научной аппаратуры в 2021-2025 годах". Работы планируется выполнить к концу 2025 года. До этого с 2016 года на создание "Спектра-УФ" было выделено 2,9 миллиарда рублей.Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу "Хаббл". С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы попадания вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет и кометы.Основной инструмент аппарата - космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра - будет оснащен спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Последняя поставляет приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в прибор блок-камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс. Кроме того, Япония может сделать для телескопа ультрафиолетовый спектрограф с целью наблюдения за экзопланетами.
https://ria.ru/20210716/teleskop-1741469872.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", роскосмос, ангара (ракета), россия
03:15 27.08.2021
 
Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года

Росатом: Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года

© Фото : НПО имени ЛавочкинаКосмическая обсерватория "Спектр-УФ"
Космическая обсерватория Спектр-УФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : НПО имени Лавочкина
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 27 авг - РИА Новости. Запуск российской космической астрофизической обсерватории "Спектр-УФ" планируется после 2025 года, говорится в материалах Росатома.
Ранее сообщалось, что "Спектр-УФ" выведет в космос ракета-носитель "Ангара-А5М" с космодрома Восточный в октябре 2025 года.
"Спектр-УФ" ("Ультрафиолет")... Запуск: после 2025 года", - отмечается в материалах Росатома, распространенных на международном военно-техническом форуме "Армия-2021".
В июле 2021 года между Роскосмосом и НПО имени Лавочкина был подписан контракт на 3,68 миллиарда рублей для "разработки рабочей конструкторской документации на составные части космического комплекса, включая составные части космического аппарата (КА), изготовления и испытания составных частей КА и комплекса научной аппаратуры в 2021-2025 годах". Работы планируется выполнить к концу 2025 года. До этого с 2016 года на создание "Спектра-УФ" было выделено 2,9 миллиарда рублей.
Космический телескоп Спектр-УФ
16 июля, 03:12Наука
Россия выделила 3,7 миллиарда рублей на аналог телескопа "Хаббл"
Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу "Хаббл". С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы попадания вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет и кометы.
Основной инструмент аппарата - космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра - будет оснащен спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Последняя поставляет приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в прибор блок-камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс. Кроме того, Япония может сделать для телескопа ультрафиолетовый спектрограф с целью наблюдения за экзопланетами.
 
НаукаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоскосмосАнгара (ракета)Россия
 
 
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