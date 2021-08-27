https://ria.ru/20210827/kompleks-1747540278.html

В России создали противоминный комплекс с подводными дронами-камикадзе

В России создали противоминный комплекс с подводными дронами-камикадзе - РИА Новости, 27.08.2021

В России создали противоминный комплекс с подводными дронами-камикадзе

Командованию ВМФ на форуме "Армия-2021" был представлен новейший подводный беспилотный комплекс для уничтожения мин, рассказал РИА Новости руководитель проекта... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T15:46

2021-08-27T15:46

2021-08-27T15:46

новое оружие россии

безопасность

средне-невский судостроительный завод

форум "армия — 2021"

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КУБИНКА (Московская обл.), 27 авг – РИА Новости. Командованию ВМФ на форуме "Армия-2021" был представлен новейший подводный беспилотный комплекс для уничтожения мин, рассказал РИА Новости руководитель проекта Средне-невского судостроительного завода (СНСЗ) Максим Уманский."В сентябре пройдет заключительный этап испытаний, после чего, мы надеемся, командование ВМФ заключит контракт на серийное производство этих подводных аппаратов", - сказал он в рамках форума "Армия-2021".Комплекс, состоящий из подводного робота для допоиска мин и нескольких небольших одноразовых аппаратов-камикадзе получил название "Янтарь". Уманский пояснил, что тральная группа может четко классифицировать до 85% обнаруженных объектов как миноподобные. Чтобы доклассифицировать и при необходимости уничтожить остальные 15%, будут применяться новые беспилотники. После прохода группы и отхода на безопасное расстояние их будут выпускать в обратном направлении.Основной аппарат оснащен камерой и тремя навигационными комплексами. Кроме того, у него, помимо полезной нагрузки для уничтожения мин, есть пирорезак для перерезания минрепов (тросов, которыми мины крепятся к удерживающим их на одном месте якорям).Как пояснили РИА Новости в компании "Идробалтика" (контрагент СНСЗ), сейчас на вооружении тральщиков стоит аппарат ИСПУМ (Интеллектуальная система поиска и уничтожения мин). Однако он слишком большой и тяжелый, а отойти от корабля может только на 300 метров. Кроме того, скорость ИСПУМ – три узла, то есть он не может двигаться, если течение будет быстрее. Аппарат "Янтаря" движется со скоростью до шести узлов и отходит от судна на расстояние до 1,5 километра, при этом может работать на глубине до 300 метров.Малый дистанционно управляемый аппарат, которых на каждом тральщике будет по несколько единиц, несет нагрузку массой до 14 килограммов - либо кумулятивный заряд, либо фугасный. Если аппарат пришел в заданную точку и обнаружил, что на самом деле перед ним не мина, его можно дистанционно привести в инертное состояние и на тросе подтянуть обратно к тральщику.Систему "Янтарь" могут получить как новые корабли проекта 12700 "Александрит", которые будут строиться по контракту с Минобороны, так и уже построенные и принятые в состав флота.

https://ria.ru/20210827/armata-1747538483.html

https://ria.ru/20210826/altius-1747361445.html

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безопасность, средне-невский судостроительный завод, форум "армия — 2021"