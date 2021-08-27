https://ria.ru/20210827/kollayder-1747468753.html

Нобелевский лауреат Бэриш поддержал российский проект Супер С-Тау фабрики

Нобелевский лауреат Бэриш поддержал российский проект Супер С-Тау фабрики - РИА Новости, 27.08.2021

Нобелевский лауреат Бэриш поддержал российский проект Супер С-Тау фабрики

Американский физик-экспериментатор, лауреат Нобелевской премии в области физики (2017) Барри Бэриш назвал выдающимся и очень перспективным проект... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T10:49

2021-08-27T10:49

2021-08-27T10:49

нобелевская премия по физике

институт ядерной физики со ран

открытия - риа наука

физика

россия

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НОВОСИБИРСК, 27 авг – РИА Новости. Американский физик-экспериментатор, лауреат Нобелевской премии в области физики (2017) Барри Бэриш назвал выдающимся и очень перспективным проект электрон-позитронного коллайдера Супер С-Тау фабрика Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН.Бэриш записал видеообращение к участникам круглого стола международного технологического форума "Технопром-2021", на котором обсуждалась стратегия развития установок класса мегасайнс в России. Ученый сказал, что очень воодушевлен проектом Супер С-Тау фабрики и выразил ему свою поддержку."Проект Чарм-тау фабрики Будкеровского института является выдающимся по нескольким причинам. Во-первых, он предполагает увеличение светимости, то есть количества столкновений частиц, в сто раз по сравнению с довольно амбициозным коллайдером, работающим в Пекине последние несколько лет. Это позволит проводить очень точные измерения в очень интересной области энергии, в которой рождается самый тяжелый лептон в природе, тау-лептон… Во-вторых, установка позволит очень точно изучить взаимодействия тяжелого кварка, очарованных частиц. Сейчас они изучаются на коллайдере в Пекине, но огромное опережение (новосибирской установки – ред.) по производительности и точности позволит измерить очень тонкие эффекты, что, возможно, станет ключом для выхода за рамки Стандартной модели физики элементарных частиц", - сказал он.Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН весной этого года сообщал, что проект Супер С-Тау фабрики, который даст шанс получить принципиально новые знания об устройстве мира, находится в финальной стадии разработки.Проект уникального электрон-позитронного коллайдера в Новосибирске в 2011 году вошел в число шести mega-science проектов, планируемых к реализации в России. Стоимость коллайдера, предназначенного для решения широкого круга задач физики высоких энергий, составляет около 40 миллиардов рублей. В 2017 году проект Супер С-Тау фабрики в числе других был включен в план реализации Стратегии научно-технологического развития России, а в 2018 году вошел в число проектов, планируемых к реализации в рамках программы развития Новосибирского научного центра СО РАН "Академгородок 2.0". В августе 2018 года в Новосибирске с проектом ознакомился президент РФ Владимир Путин.Сейчас в мире не существует коллайдера, который вел бы полномасштабные исследования в этой области энергий. Это значит, что при создании Супер Чарм-Тау фабрики в ИЯФ СО РАН станет возможно обнаружить принципиально новую информацию о строении элементарных частиц. Это позволит России занять нишу в этом перспективном направлении мировой науки. Срок создания установки - 6 лет с момента начала полноценного финансирования. Коллайдер будет самым современным в своей области не менее чем в течение 10 лет.

https://ria.ru/20210825/tekhnoprom-1747167955.html

https://ria.ru/20180626/1523331425.html

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нобелевская премия по физике, институт ядерной физики со ран, открытия - риа наука, физика, россия