https://ria.ru/20210827/koeffitsient-1747590161.html
Зюганов предложил отменить понижающий коэффициент к пенсии военных
Зюганов предложил отменить понижающий коэффициент к пенсии военных - РИА Новости, 27.08.2021
Зюганов предложил отменить понижающий коэффициент к пенсии военных
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой восстановить пенсионное жалование ветеранам боевых действий в... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T19:37
2021-08-27T19:37
2021-08-27T19:38
общество
владимир путин
геннадий зюганов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746134295_0:138:2396:1486_1920x0_80_0_0_4cf114815b029819701fc5f3dd36ec8c.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой восстановить пенсионное жалование ветеранам боевых действий в полном объеме.Законом о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, было предусмотрено, что военные пенсии подлежат пересмотру одновременно с увеличением денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников ежегодно с 1 января 2013 года на 2%. Таким образом, размер денежного пособия, учитываемого при исчислении пенсии, с 54% в 2012 году должен постепенно достигнуть 100%. В 2015 году действие этой нормы было приостановлено."Речь, в частности, идет о печально известном решении от 2012 года, по которому военнослужащим, выходящим в отставку, величина денежного довольства, учитываемого при определении размера пенсии, была сугубо произвольно снижена со 100% до 54%. Сейчас этот коэффициент составляет 74%", - следует из текста письма, размещенном на сайте партии.Зюганов попросил президента поручить Правительству подготовку законопроекта о пенсионном обеспечении военнослужащих."В условиях нарастания военной опасности мы обязаны особо позаботиться о социальной защите тех, кто честно отдает России свой воинский долг. В этой связи прошу Вас дать поручение Правительству Российской Федерации срочно проработать и внести в Государственную Думу проект закона о пенсионном обеспечении военнослужащих в полном объеме, а также подготовить проект закона о восстановлении комплекса льгот для ветеранов боевых действий", - написано в письме.Лидер КПРФ добавил, что с конца 1990-х происходило "вымывание льгот". Политик уверен, что меры, обеспечивающие ветеранов боевых действий льготами, поспособствуют повышению имиджа воинской службы и станут стимулом для военнослужащих.
https://radiosputnik.ria.ru/20210826/vyplaty-1747284212.html
https://ria.ru/20210826/vyplaty-1747323522.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746134295_15:0:2155:1605_1920x0_80_0_0_3964dd341c58488825a0fe59f81e4e5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, геннадий зюганов, россия
19:37 27.08.2021 (обновлено: 19:38 27.08.2021)
Зюганов предложил отменить понижающий коэффициент к пенсии военных
Зюганов направил письмо Путину с просьбой отменить понижающий коэффициент к пенсии военных
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов
направил письмо президенту РФ Владимиру Путину
с просьбой восстановить пенсионное жалование ветеранам боевых действий в полном объеме.
Законом о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, было предусмотрено, что военные пенсии подлежат пересмотру одновременно с увеличением денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников ежегодно с 1 января 2013 года на 2%. Таким образом, размер денежного пособия, учитываемого при исчислении пенсии, с 54% в 2012 году должен постепенно достигнуть 100%. В 2015 году действие этой нормы было приостановлено.
"Речь, в частности, идет о печально известном решении от 2012 года, по которому военнослужащим, выходящим в отставку, величина денежного довольства, учитываемого при определении размера пенсии, была сугубо произвольно снижена со 100% до 54%. Сейчас этот коэффициент составляет 74%", - следует из текста письма, размещенном на сайте партии.
Зюганов попросил президента поручить Правительству подготовку законопроекта о пенсионном обеспечении военнослужащих.
"В условиях нарастания военной опасности мы обязаны особо позаботиться о социальной защите тех, кто честно отдает России
свой воинский долг. В этой связи прошу Вас дать поручение Правительству Российской Федерации срочно проработать и внести в Государственную Думу проект закона о пенсионном обеспечении военнослужащих в полном объеме, а также подготовить проект закона о восстановлении комплекса льгот для ветеранов боевых действий", - написано в письме.
Лидер КПРФ добавил, что с конца 1990-х происходило "вымывание льгот". Политик уверен, что меры, обеспечивающие ветеранов боевых действий льготами, поспособствуют повышению имиджа воинской службы и станут стимулом для военнослужащих.