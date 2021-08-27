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Зюганов предложил отменить понижающий коэффициент к пенсии военных
Зюганов предложил отменить понижающий коэффициент к пенсии военных - РИА Новости, 27.08.2021
Зюганов предложил отменить понижающий коэффициент к пенсии военных
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой восстановить пенсионное жалование ветеранам боевых действий в... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T19:37
2021-08-27T19:38
общество
владимир путин
геннадий зюганов
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой восстановить пенсионное жалование ветеранам боевых действий в полном объеме.Законом о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, было предусмотрено, что военные пенсии подлежат пересмотру одновременно с увеличением денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников ежегодно с 1 января 2013 года на 2%. Таким образом, размер денежного пособия, учитываемого при исчислении пенсии, с 54% в 2012 году должен постепенно достигнуть 100%. В 2015 году действие этой нормы было приостановлено."Речь, в частности, идет о печально известном решении от 2012 года, по которому военнослужащим, выходящим в отставку, величина денежного довольства, учитываемого при определении размера пенсии, была сугубо произвольно снижена со 100% до 54%. Сейчас этот коэффициент составляет 74%", - следует из текста письма, размещенном на сайте партии.Зюганов попросил президента поручить Правительству подготовку законопроекта о пенсионном обеспечении военнослужащих."В условиях нарастания военной опасности мы обязаны особо позаботиться о социальной защите тех, кто честно отдает России свой воинский долг. В этой связи прошу Вас дать поручение Правительству Российской Федерации срочно проработать и внести в Государственную Думу проект закона о пенсионном обеспечении военнослужащих в полном объеме, а также подготовить проект закона о восстановлении комплекса льгот для ветеранов боевых действий", - написано в письме.Лидер КПРФ добавил, что с конца 1990-х происходило "вымывание льгот". Политик уверен, что меры, обеспечивающие ветеранов боевых действий льготами, поспособствуют повышению имиджа воинской службы и станут стимулом для военнослужащих.
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общество, владимир путин, геннадий зюганов, россия
19:37 27.08.2021 (обновлено: 19:38 27.08.2021)
 
Зюганов предложил отменить понижающий коэффициент к пенсии военных

Зюганов направил письмо Путину с просьбой отменить понижающий коэффициент к пенсии военных

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГлава фракции политической партии "Коммунистическая партия РФ" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
Глава фракции политической партии Коммунистическая партия РФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой восстановить пенсионное жалование ветеранам боевых действий в полном объеме.
Законом о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, было предусмотрено, что военные пенсии подлежат пересмотру одновременно с увеличением денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников ежегодно с 1 января 2013 года на 2%. Таким образом, размер денежного пособия, учитываемого при исчислении пенсии, с 54% в 2012 году должен постепенно достигнуть 100%. В 2015 году действие этой нормы было приостановлено.
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"Речь, в частности, идет о печально известном решении от 2012 года, по которому военнослужащим, выходящим в отставку, величина денежного довольства, учитываемого при определении размера пенсии, была сугубо произвольно снижена со 100% до 54%. Сейчас этот коэффициент составляет 74%", - следует из текста письма, размещенном на сайте партии.
Зюганов попросил президента поручить Правительству подготовку законопроекта о пенсионном обеспечении военнослужащих.
"В условиях нарастания военной опасности мы обязаны особо позаботиться о социальной защите тех, кто честно отдает России свой воинский долг. В этой связи прошу Вас дать поручение Правительству Российской Федерации срочно проработать и внести в Государственную Думу проект закона о пенсионном обеспечении военнослужащих в полном объеме, а также подготовить проект закона о восстановлении комплекса льгот для ветеранов боевых действий", - написано в письме.
Лидер КПРФ добавил, что с конца 1990-х происходило "вымывание льгот". Политик уверен, что меры, обеспечивающие ветеранов боевых действий льготами, поспособствуют повышению имиджа воинской службы и станут стимулом для военнослужащих.
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