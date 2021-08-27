https://ria.ru/20210827/klimkin-1747520936.html

Климкин потребовал разместить американские войска на Украине

Климкин потребовал разместить американские войска на Украине - РИА Новости, 27.08.2021

Климкин потребовал разместить американские войска на Украине

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал президента Владимира Зеленского на встрече с американским коллегой Джо Байденом поднять вопрос о размещении войск... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T14:24

2021-08-27T14:24

2021-08-27T22:30

в мире

сша

афганистан

джо байден

владимир зеленский

нато

мид украины

павел климкин

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал президента Владимира Зеленского на встрече с американским коллегой Джо Байденом поднять вопрос о размещении войск США на территории страны."Среди действенных вещей — это соглашение о безопасности с США, с реальными гарантиями, это оружие и это размещение, конечно, постепенное американских подразделений, американской инфраструктуры", — сказал дипломат в эфире телеканала NTA.Также экс-министр потребовал добиваться включения Украины в состав НАТО и не просить особого статуса вне организации."Посмотрите на Афганистан, у которого такой статус был. Не нужно вестись на какие-то вещи, кроме реального партнерства и союзничества с нашими друзьями", — заключил Климкин.Ранее бывший глава внешнеполитического ведомства заявил, что только при тесном сотрудничестве с США Украина способна "остановить" Россию.

https://ria.ru/20210821/isterika-1746647712.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, афганистан, джо байден, владимир зеленский, нато, мид украины, павел климкин, россия