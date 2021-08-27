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Климкин потребовал разместить американские войска на Украине
Климкин потребовал разместить американские войска на Украине - РИА Новости, 27.08.2021
Климкин потребовал разместить американские войска на Украине
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал президента Владимира Зеленского на встрече с американским коллегой Джо Байденом поднять вопрос о размещении войск... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T14:24
2021-08-27T22:30
в мире
сша
афганистан
джо байден
владимир зеленский
нато
мид украины
павел климкин
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал президента Владимира Зеленского на встрече с американским коллегой Джо Байденом поднять вопрос о размещении войск США на территории страны."Среди действенных вещей — это соглашение о безопасности с США, с реальными гарантиями, это оружие и это размещение, конечно, постепенное американских подразделений, американской инфраструктуры", — сказал дипломат в эфире телеканала NTA.Также экс-министр потребовал добиваться включения Украины в состав НАТО и не просить особого статуса вне организации."Посмотрите на Афганистан, у которого такой статус был. Не нужно вестись на какие-то вещи, кроме реального партнерства и союзничества с нашими друзьями", — заключил Климкин.Ранее бывший глава внешнеполитического ведомства заявил, что только при тесном сотрудничестве с США Украина способна "остановить" Россию.
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в мире, сша, афганистан, джо байден, владимир зеленский, нато, мид украины, павел климкин, россия
14:24 27.08.2021 (обновлено: 22:30 27.08.2021)
 
Климкин потребовал разместить американские войска на Украине

Экс-глава МИД Украины Климкин потребовал разместить американские войска в стране

© AP Photo / Luca BrunoЭкс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Luca Bruno
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал президента Владимира Зеленского на встрече с американским коллегой Джо Байденом поднять вопрос о размещении войск США на территории страны.
"Среди действенных вещей — это соглашение о безопасности с США, с реальными гарантиями, это оружие и это размещение, конечно, постепенное американских подразделений, американской инфраструктуры", — сказал дипломат в эфире телеканала NTA.
Также экс-министр потребовал добиваться включения Украины в состав НАТО и не просить особого статуса вне организации.
"Посмотрите на Афганистан, у которого такой статус был. Не нужно вестись на какие-то вещи, кроме реального партнерства и союзничества с нашими друзьями", — заключил Климкин.
Ранее бывший глава внешнеполитического ведомства заявил, что только при тесном сотрудничестве с США Украина способна "остановить" Россию.
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В миреСШААфганистанДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОМИД УкраиныПавел КлимкинРоссия
 
 
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