https://ria.ru/20210827/khram-1747491350.html

В Москве завершилось строительство самого большого деревянного храма

В Москве завершилось строительство самого большого деревянного храма - РИА Новости, 27.08.2021

В Москве завершилось строительство самого большого деревянного храма

В Москве завершилось строительство самого большого деревянного храма - 12 апостолов в Ховрино. О том, как собрать 200 миллионов на церковь, были ли протесты... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T12:35

2021-08-27T12:35

2021-08-27T12:35

религия

италия

москва

андрей карлов

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости, Артем Буденный. В Москве завершилось строительство самого большого деревянного храма - 12 апостолов в Ховрино. О том, как собрать 200 миллионов на церковь, были ли протесты местных жителей из-за стройки и какую помощь оказал общине убитый в Турции посол России Андрей Карлов, корреспонденту РИА Новости рассказал настоятель храма иерей Илья Боярский.Иконостас из трёхсотлетнего дубаХрам 12 апостолов в Ховрино возвели за четыре года по столичной "Программе 200" (программа строительства православных храмов в Москве). Храм уникальный: много света, огромное пространство внутри, что редкость для деревянной постройки. Лиственницу для него доставили специально из Сибири, а иконостас делали мастера Троице-Сергиевой Лавры - из упавшего во время грозы трехсотлетнего дуба с некрополя Донского монастыря."Это самый большой деревянный православный храм в столице, его вместимость – 400 человек, на праздники он полон", - рассказывает отец Илья.Рядом - приходской дом, дети идут на бесплатные занятия по вокалу, а в выходные – в воскресную школу. Трудно представить, что недавно на этом месте была площадка для выгула собак, а самыми частыми ее посетителями – любители крепких напитков."В 2013 году землю передали Церкви. Меня назначили настоятелем в 2015 году, на месте храма была поляна, стояли лавки, где "отдыхали" местные алкоголики. Мы почистили площадку и примерно за три недели возвели временный храм на сто человек. Община сформировалась достаточно быстро, многие люди были довольны, что в шаговой доступности появился храм. У нас почти не было протестных настроений", - говорит священник.Жители сразу откликнулись "Мы с радостью восприняли, что в районе появился храм. Тут есть еще один в районе, но он всегда переполнен. А этот – в пешей доступности: я живу через дом. Прихожане – в основном местные жители. Было немного людей, кто против храма. Вообще в Москве есть небольшая группа храмоборцев: ездят по городу, выдают себя под местных", - рассказывает Игорь Васильченко, крепкий мужчина лет 55, трубочист по профессии.Он живет в Ховрино с семи лет, вспоминает, что раньше на несколько районов был только старый Знаменский храм (Церковь иконы Божией Матери "Знамение" в Аксиньино – ред.), который не закрывали в советское время."А в начале 90-х заново открыли старинный храм Косьмы и Дамиана на Правобережной улице – туда я и начал ходить, когда воцерковился. Потом появился храм Знамения иконы Божией матери в Ховрино, и наша церковь – 12 апостолов. Но временный храм на 100 человек не вмещал всех прихожан", - сетует мужчина.Нынешнюю – большую – церковь стали строить в 2017 году. Отец Илья оценивает стоимость возведения храма и паломнического дома в 200 миллионов рублей. "У нас не было постоянного спонсора, 80-90% всех поступлений – пожертвования общины, остальное давали другие люди и компании – тем, что помогали в строительстве", - пояснил настоятель.Принимал участие в этом деле и трубочист Игорь, ведь "на стройке всегда нужны рабочие руки". "Жители сразу откликнулись. Сейчас все достраивают, только цоколь покрыть плиткой – и все", - улыбается он.По территории еще ходят рабочие, кое-где лежат стройматериалы, но в самом храме давно идут богослужения, дорожки вокруг – уже вымощены, стоят новые скамейки и даже постелен газон."В праздники и выходные храм на 400 человек всегда полный, поэтому мы проводим две литургии – в 7 и в 10 утра. На главные праздники, Пасху, собирается более 1000 причастников. Регулярно в храм ходит – то есть причащается по воскресеньям – 300-400 человек, почти все – жители района, но есть прихожанка, которая иногда даже прилетает в наш храм из Англии", - рассказывает иерей Илья.В честь убитого послаСреди необычных прихожан храма 12 апостолов не только "англичане": семья дипломата Андрея Карлова - Героя России, погибшего в турецкой Анкаре от рук террориста в 2016 году – тоже здесь часто молилась.Корреспондент агентства обошел с отцом Ильей здание церкви, в цоколе – еще одно помещение – нижний, крестильный храм. "Этот храм каменный - освящен в честь Андрея Первозванного. Семья бывшего посла России в Турции Андрея Карлова - прихожане этого храма, и они помогали нам в самом начале строительства. Когда Андрея Геннадьевича убили, поговорив с его женой, мы решили освятить нижний храм в честь Андрея Первозванного, в память об Андрее Карлове", - вспоминает священник.Нижний храм - это "голое" белое помещение площадью около 150 квадратных метров. Иконостас заменяют расписанные колонны, вместо царских врат - шторка. "Это такой стиль, как в древних храмах, катакомбах. Росписи на стенах тоже будут, но сначала храм должен "отстояться" несколько лет, пока уйдет сырость. Иконы тоже повесим после ремонта", - пояснил отец Илья.Из нижнего, "подземного" храма под землей же можно пройти в воскресную школу - отапливаемый туннель соединяет здание храма и приходского дома. Здесь уже завершили отделку технических и административных помещений, класса воскресной школы, столовой и "творческого" зала - для концертов, театра и хора.Верблюды и барашкиВ "зале" - полуподвальном помещении - из мебели только несколько складных столов и угловой шкаф с иконами, но уже слышны звуки фортепиано и женского голоса. Это репетируют директор воскресной школы Елена Пилюгина и регент приходского хора Ирина, жившая ранее в Италии и там изучавшая вокал."Три года в нашем храме руковожу взрослым любительским хором, а говорят, что он уже уровня синодального, - хвалится регент. - Мы проводим концерты духовной музыки и даже хотели участвовать в конкурсах, но помешала пандемия".Из того же хора, который поет в храме во время богослужений, составили вокальный ансамбль, поясняет его участница и директор воскресной школы Елена. "Я раньше преподавала в Институте культуры, а с 2015 года, когда построили первый, временный храм, работаю здесь по трудовому договору, возглавляю воскресную школу. Занятия и мероприятия начались в том же году - приезжали музыканты, ставили театральные постановки. Сейчас у нас много бесплатных кружков для детей - столярная мастерская, театральная студия, подготовка к школе и много чего другого", - говорит она.Директор надеется, что помещение зала можно будет оборудовать под сценическое пространство – для концертов и театральных постановок, "а также как танцевальный класс – нужно повесить зеркала и станок". Этажом выше находится кабинет воскресной школы - светлое, уютное помещение, где встречают чаем с печеньем. А на третьем этаже, под крышей, планируется разместить несколько кабинетов для администрации, которой, как выясняется, всегда есть чем заняться."Для детей на церковные праздники мы привозим животных – делаем контактный зоопарк. На Пасху был верблюд, а на Рождество у нас вертеп и барашки, дети их кормят, гладят", - говорит Елена.Здоровый духА ведь совсем недавно все было совсем по-другому. "Первая служба во временном храме - зима, дверей нет, окна затянуты, холодно, но народу все равно было много. Община быстро сформировалась. Отец Илья – харизматичный, многие люди с ним общаются, он добрый и отзывчивый", - делится она.Вообще, замечает Елена, у общины храма 12 апостолов в Ховрино "отличная взаимовыручка". "Мы молимся друг за друга. Например, у нас был концерт, а мне с утра было плохо. Во время службы написала в общую группу, люди помолились – через полчаса как огурчик: собралась и приехала", - вспоминает женщина.Тем временем в деревянном храме закончилось соборование, которое проводил с другими священниками настоятель, а после - рассказал, откуда человеку черпать энергию, чтобы жить активно и почему у многих больных или пожилых людей так много сил."Мы Бога молим о здоровье души и для тела. Иногда смотришь - человек идет, ему лет 16, а ты понимаешь, что он старик. У него даже на себя сил нет, не то, что на других. А бывает: пожилой, болеет, но из поколения, как мы говорим, прошедшего огонь и воду - и силы у него есть духовные, а там и физические откуда-то появляются. Потому что силы дает Господь, и дает тем, кто старается их употреблять во благо. И такие люди здоровее многих других, потому что благодать с ними. Мы сегодня просили у Бога благодать, не чтобы за нами ухаживали, а чтобы мы сам помогали, чтобы нам не унывать, не хворать, а преображать мир вокруг нас", - заключил настоятель.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, москва, андрей карлов, россия