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"Газпром нефть" готова к повышению спроса на керосин
"Газпром нефть" готова к повышению спроса на керосин - РИА Новости, 27.08.2021
"Газпром нефть" готова к повышению спроса на керосин
"Газпром нефть" может повышать выпуск всех основных видов топлива, если того требует спрос на рынке, и готова к росту потребления авиакеросина на фоне... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:30
2021-08-27T15:30
новости компаний - экономика
газпром нефть
михаил антонов
россия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. "Газпром нефть" может повышать выпуск всех основных видов топлива, если того требует спрос на рынке, и готова к росту потребления авиакеросина на фоне постепенного восстановления авиасообщения, рассказал журналистам глава дирекции переработки нефти и газа компании Михаил Антонов.По августовскому прогнозу Минтранса РФ, пассажиропоток российских авиакомпаний на внутренних рейсах по итогам текущего года вырастет на 8% к "доковидному" 2019 году, до 79 миллионов человек. В целом в мире также наблюдается постепенный рост международных перелетов."Наши заводы "гибкие" – у нас есть возможность повышать выпуск дизельного топлива, бензина, керосина. Мы видим запрос рынка, в том числе готовы оперативно отреагировать на рост потребления авиационного керосина", - сказал Антонов.Компания на данный момент сосредоточена на программе модернизации НПЗ. Комплекс глубокой переработки нефти на Омском НПЗ будет запущен уже в этом году, на Московском – в 2025 году. После этого "Газпром нефть" направит свои усилия в развитие нефтехимии. Например, часть мощностей Омского НПЗ будет перепрофилирована под нефтехимию. В марте завод уже объявил тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта "Комплекс нефтехимии".
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новости компаний - экономика, газпром нефть, михаил антонов, россия
15:30 27.08.2021
 

"Газпром нефть" готова к повышению спроса на керосин

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаправка пассажирского самолета с помощью топливно-заправочного комплекса "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
Заправка пассажирского самолета с помощью топливно-заправочного комплекса Газпромнефть-Аэро Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. "Газпром нефть" может повышать выпуск всех основных видов топлива, если того требует спрос на рынке, и готова к росту потребления авиакеросина на фоне постепенного восстановления авиасообщения, рассказал журналистам глава дирекции переработки нефти и газа компании Михаил Антонов.
По августовскому прогнозу Минтранса РФ, пассажиропоток российских авиакомпаний на внутренних рейсах по итогам текущего года вырастет на 8% к "доковидному" 2019 году, до 79 миллионов человек. В целом в мире также наблюдается постепенный рост международных перелетов.
"Наши заводы "гибкие" – у нас есть возможность повышать выпуск дизельного топлива, бензина, керосина. Мы видим запрос рынка, в том числе готовы оперативно отреагировать на рост потребления авиационного керосина", - сказал Антонов.
Компания на данный момент сосредоточена на программе модернизации НПЗ. Комплекс глубокой переработки нефти на Омском НПЗ будет запущен уже в этом году, на Московском – в 2025 году. После этого "Газпром нефть" направит свои усилия в развитие нефтехимии. Например, часть мощностей Омского НПЗ будет перепрофилирована под нефтехимию. В марте завод уже объявил тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта "Комплекс нефтехимии".
Автоцистерна компании Газпром Нефть - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 20:32Петербургский международный экономический форум
"Газпром нефть" планирует нарастить нефтепереработку на 3,5%
 
Новости компаний - ЭкономикаГазпром нефтьМихаил АнтоновРоссия
 
 
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