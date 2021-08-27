https://ria.ru/20210827/kazakhstan-1747468440.html

Содрогалась земля: очевидец рассказала о взрывах на юге Казахстана

Содрогалась земля: очевидец рассказала о взрывах на юге Казахстана - РИА Новости, 27.08.2021

Содрогалась земля: очевидец рассказала о взрывах на юге Казахстана

Первые взрывы на складах боеприпасов в военной части на юге Казахстана жительница Тараза Надежда услышала поздно вечером, потом они с мужем увидели сильное... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T10:46

2021-08-27T10:46

2021-08-27T10:46

в мире

казахстан

тараз

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жамбылская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747457572_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_9c0bf4e5507901be7f3f17322effdd5d.jpg

НУР-СУЛТАН, 27 авг - РИА Новости. Первые взрывы на складах боеприпасов в военной части на юге Казахстана жительница Тараза Надежда услышала поздно вечером, потом они с мужем увидели сильное зарево, но мыслей уезжать и бросать свой дом у них не было.Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По последним данным МЧС, в больницы поступили около 90 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии. В минобороны сообщали о пяти погибших. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Жители окрестных сел эвакуированы. По состоянию на утро пятницы пожар продолжается."Это было уже начало десятого вечера (в районе 18.00 мск - ред.), мы услышали хлопок и увидели зарево. Муж предположил, что где-то взорвался газ в доме. Потом опять был хлопок, потом еще один. Мы не могли понять, что это. Мы вышли во двор и прямо красное зарево справа от нас было. Мы живем далеко (от места ЧП - ред.), можно сказать, что на другом конце города. Зарево было сильное", - рассказала Надежда РИА Новости по телефону.О том, что взрывы происходят на складах боеприпасов, женщина узнала от внука, который позвонил ей. "Внук живет ближе к этому месту, и им было сильнее слышно. Он сказал по телефону, что у них дрожат стекла и дом трясется, у нас было не так сильно. Ближе к 23.00 (20.00 мск) были сильнее (взрывы - ред.), раза два-три, даже у нас сильно ощущалось, были толчки. Взрыв, и все так дрожит. Мы сидели во дворе, выключили дома всю технику", - рассказала Надежда.Она также поделилась, что мыслей уезжать из города у них с мужем не было. "Мы были спокойны, мы все-таки далеко от этого места. Потом уже все стихло, но перед взрывом было сильное воспламенение, огонь и потом взрыв, прямо содрогалась земля", - сказала жительница Тараза.По словам Надежды, в пятницу в городе спокойная обстановка, но много полиции и пожарных.

https://ria.ru/20210827/otstavka-1747454106.html

https://ria.ru/20210827/terakt-1747458752.html

казахстан

тараз

жамбылская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, казахстан, тараз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жамбылская область