Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/kazakhstan-1747468440.html
Содрогалась земля: очевидец рассказала о взрывах на юге Казахстана
Содрогалась земля: очевидец рассказала о взрывах на юге Казахстана - РИА Новости, 27.08.2021
Содрогалась земля: очевидец рассказала о взрывах на юге Казахстана
Первые взрывы на складах боеприпасов в военной части на юге Казахстана жительница Тараза Надежда услышала поздно вечером, потом они с мужем увидели сильное... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T10:46
2021-08-27T10:46
в мире
казахстан
тараз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жамбылская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747457572_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_9c0bf4e5507901be7f3f17322effdd5d.jpg
НУР-СУЛТАН, 27 авг - РИА Новости. Первые взрывы на складах боеприпасов в военной части на юге Казахстана жительница Тараза Надежда услышала поздно вечером, потом они с мужем увидели сильное зарево, но мыслей уезжать и бросать свой дом у них не было.Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По последним данным МЧС, в больницы поступили около 90 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии. В минобороны сообщали о пяти погибших. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Жители окрестных сел эвакуированы. По состоянию на утро пятницы пожар продолжается."Это было уже начало десятого вечера (в районе 18.00 мск - ред.), мы услышали хлопок и увидели зарево. Муж предположил, что где-то взорвался газ в доме. Потом опять был хлопок, потом еще один. Мы не могли понять, что это. Мы вышли во двор и прямо красное зарево справа от нас было. Мы живем далеко (от места ЧП - ред.), можно сказать, что на другом конце города. Зарево было сильное", - рассказала Надежда РИА Новости по телефону.О том, что взрывы происходят на складах боеприпасов, женщина узнала от внука, который позвонил ей. "Внук живет ближе к этому месту, и им было сильнее слышно. Он сказал по телефону, что у них дрожат стекла и дом трясется, у нас было не так сильно. Ближе к 23.00 (20.00 мск) были сильнее (взрывы - ред.), раза два-три, даже у нас сильно ощущалось, были толчки. Взрыв, и все так дрожит. Мы сидели во дворе, выключили дома всю технику", - рассказала Надежда.Она также поделилась, что мыслей уезжать из города у них с мужем не было. "Мы были спокойны, мы все-таки далеко от этого места. Потом уже все стихло, но перед взрывом было сильное воспламенение, огонь и потом взрыв, прямо содрогалась земля", - сказала жительница Тараза.По словам Надежды, в пятницу в городе спокойная обстановка, но много полиции и пожарных.
https://ria.ru/20210827/otstavka-1747454106.html
https://ria.ru/20210827/terakt-1747458752.html
казахстан
тараз
жамбылская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747457572_60:0:1020:720_1920x0_80_0_0_701e444c3d4dc12f37cde2f2dcea064b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, казахстан, тараз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жамбылская область
10:46 27.08.2021
 
Содрогалась земля: очевидец рассказала о взрывах на юге Казахстана

Содрогалась земля: жительница Тараза Надежда рассказала о взрывах в военной части на юге Казахстана

© Фото : Минобороны КазахстанаСитуация около воинской части в Казахстане, где произошел взрыв боеприпасов
Ситуация около воинской части в Казахстане, где произошел взрыв боеприпасов - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : Минобороны Казахстана
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 27 авг - РИА Новости. Первые взрывы на складах боеприпасов в военной части на юге Казахстана жительница Тараза Надежда услышала поздно вечером, потом они с мужем увидели сильное зарево, но мыслей уезжать и бросать свой дом у них не было.
Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По последним данным МЧС, в больницы поступили около 90 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии. В минобороны сообщали о пяти погибших. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Жители окрестных сел эвакуированы. По состоянию на утро пятницы пожар продолжается.
Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 09:02
Министр обороны Казахстана готов подать в отставку после взрывов на складе
"Это было уже начало десятого вечера (в районе 18.00 мск - ред.), мы услышали хлопок и увидели зарево. Муж предположил, что где-то взорвался газ в доме. Потом опять был хлопок, потом еще один. Мы не могли понять, что это. Мы вышли во двор и прямо красное зарево справа от нас было. Мы живем далеко (от места ЧП - ред.), можно сказать, что на другом конце города. Зарево было сильное", - рассказала Надежда РИА Новости по телефону.
О том, что взрывы происходят на складах боеприпасов, женщина узнала от внука, который позвонил ей. "Внук живет ближе к этому месту, и им было сильнее слышно. Он сказал по телефону, что у них дрожат стекла и дом трясется, у нас было не так сильно. Ближе к 23.00 (20.00 мск) были сильнее (взрывы - ред.), раза два-три, даже у нас сильно ощущалось, были толчки. Взрыв, и все так дрожит. Мы сидели во дворе, выключили дома всю технику", - рассказала Надежда.
Она также поделилась, что мыслей уезжать из города у них с мужем не было. "Мы были спокойны, мы все-таки далеко от этого места. Потом уже все стихло, но перед взрывом было сильное воспламенение, огонь и потом взрыв, прямо содрогалась земля", - сказала жительница Тараза.
По словам Надежды, в пятницу в городе спокойная обстановка, но много полиции и пожарных.
Дым от взрыва возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 09:48
"Это был конец света": выживший при теракте в Кабуле рассказал о взрывах
 
В миреКазахстанТаразМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Жамбылская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния