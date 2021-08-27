https://ria.ru/20210827/kalyulayd-1747611230.html

"Не по-дружески": Кулебу разочаровали слова президента Эстонии об Украине

"Не по-дружески": Кулебу разочаровали слова президента Эстонии об Украине - РИА Новости, 27.08.2021

"Не по-дружески": Кулебу разочаровали слова президента Эстонии об Украине

Министр иностранных дел Украины назвал неуместными заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Киеву понадобится около 20 лет, чтобы... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T23:19

2021-08-27T23:19

2021-08-27T23:44

в мире

грузия

молдавия

эстония

андерс фог расмуссен

евросоюз

нато

верховная рада украины

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КИЕВ, 27 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины назвал неуместными заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Киеву понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать требованиям вступления в Евросоюз.Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ранее заявила, что Украине, Молдавии и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать необходимым критериям для вступления в ЕС."Мне было очень странно слышать такие слова от президента Эстонии. Эти заявления не соответствуют дружескому характеру наших отношений. Я не знаю, что на нее повлияло, но мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными, особенно в контексте того, что она была гостьей в Украине, где ее принимали наилучшим образом", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210825/polsha-1747217085.html

https://ria.ru/20210827/ukraina-1747487827.html

грузия

молдавия

эстония

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в мире, грузия, молдавия, эстония, андерс фог расмуссен, евросоюз, нато, верховная рада украины, керсти кальюлайд