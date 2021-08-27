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"Не по-дружески": Кулебу разочаровали слова президента Эстонии об Украине
"Не по-дружески": Кулебу разочаровали слова президента Эстонии об Украине - РИА Новости, 27.08.2021
"Не по-дружески": Кулебу разочаровали слова президента Эстонии об Украине
Министр иностранных дел Украины назвал неуместными заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Киеву понадобится около 20 лет, чтобы... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T23:19
2021-08-27T23:19
2021-08-27T23:44
в мире
грузия
молдавия
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андерс фог расмуссен
евросоюз
нато
верховная рада украины
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КИЕВ, 27 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины назвал неуместными заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Киеву понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать требованиям вступления в Евросоюз.Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ранее заявила, что Украине, Молдавии и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать необходимым критериям для вступления в ЕС."Мне было очень странно слышать такие слова от президента Эстонии. Эти заявления не соответствуют дружескому характеру наших отношений. Я не знаю, что на нее повлияло, но мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными, особенно в контексте того, что она была гостьей в Украине, где ее принимали наилучшим образом", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210825/polsha-1747217085.html
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в мире, грузия, молдавия, эстония, андерс фог расмуссен, евросоюз, нато, верховная рада украины, керсти кальюлайд
23:19 27.08.2021 (обновлено: 23:44 27.08.2021)
"Не по-дружески": Кулебу разочаровали слова президента Эстонии об Украине
Главу МИД Украины Кулебу разочаровали слова Кальюлайд о "20 годах до членства в ЕС"