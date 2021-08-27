https://ria.ru/20210827/kaliningrad-1747500257.html

В Кремле осудили плакаты с Калининградской областью в составе Германии

В Кремле осудили плакаты с Калининградской областью в составе Германии - РИА Новости, 27.08.2021

В Кремле осудили плакаты с Калининградской областью в составе Германии

В Кремле негативно восприняли появление на улицах германского города агитационных плакатов с Калининградской областью в составе ФРГ. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:04

2021-08-27T13:04

2021-08-27T15:38

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берлин (город)

россия

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Кремле негативно восприняли появление на улицах германского города агитационных плакатов с Калининградской областью в составе ФРГ.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эта акция не имеет отношения к позиции властей Германии."Официально Берлин не подвергает сомнениям территориальную целостность России", — добавил он.Песков уточнил, что эта ситуация позволила понять, какие территориальные устремления есть среди немецких политических сил.Ранее в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания развесили копии предвыборных плакатов 1949 года с картой Германии в довоенных границах.Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Ростока, там изучат ситуацию, сейчас материалы находятся в полиции города Тетеров, где появились плакаты. Пока их происхождение остается неизвестным.Современная Калининградская область находится на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. Здесь проходила наступательная операция советских войск, в результате которой красноармейцы освободили северную часть Польши. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР.

https://ria.ru/20210826/ostanki-1747377154.html

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калининград, берлин (город), россия