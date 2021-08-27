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В Кремле осудили плакаты с Калининградской областью в составе Германии
В Кремле осудили плакаты с Калининградской областью в составе Германии - РИА Новости, 27.08.2021
В Кремле осудили плакаты с Калининградской областью в составе Германии
В Кремле негативно восприняли появление на улицах германского города агитационных плакатов с Калининградской областью в составе ФРГ. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T13:04
2021-08-27T15:38
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россия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Кремле негативно восприняли появление на улицах германского города агитационных плакатов с Калининградской областью в составе ФРГ.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эта акция не имеет отношения к позиции властей Германии."Официально Берлин не подвергает сомнениям территориальную целостность России", — добавил он.Песков уточнил, что эта ситуация позволила понять, какие территориальные устремления есть среди немецких политических сил.Ранее в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания развесили копии предвыборных плакатов 1949 года с картой Германии в довоенных границах.Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Ростока, там изучат ситуацию, сейчас материалы находятся в полиции города Тетеров, где появились плакаты. Пока их происхождение остается неизвестным.Современная Калининградская область находится на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. Здесь проходила наступательная операция советских войск, в результате которой красноармейцы освободили северную часть Польши. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР.
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калининград, берлин (город), россия
13:04 27.08.2021 (обновлено: 15:38 27.08.2021)
 
В Кремле осудили плакаты с Калининградской областью в составе Германии

Песков осудил немецкие плакаты с Калининградской областью в составе ФРГ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве
Прохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Кремле негативно восприняли появление на улицах германского города агитационных плакатов с Калининградской областью в составе ФРГ.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эта акция не имеет отношения к позиции властей Германии.
"Официально Берлин не подвергает сомнениям территориальную целостность России", — добавил он.
Песков уточнил, что эта ситуация позволила понять, какие территориальные устремления есть среди немецких политических сил.
Ранее в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания развесили копии предвыборных плакатов 1949 года с картой Германии в довоенных границах.
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26 августа, 16:42
В Калининградской области обнаружили останки не менее 75 советских солдат
Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Ростока, там изучат ситуацию, сейчас материалы находятся в полиции города Тетеров, где появились плакаты. Пока их происхождение остается неизвестным.
Современная Калининградская область находится на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. Здесь проходила наступательная операция советских войск, в результате которой красноармейцы освободили северную часть Польши. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР.
 
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