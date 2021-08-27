19:34 27.08.2021 (обновлено: 23:25 27.08.2021)
Более 170 человек обратились в посольство России для выезда из Афганистана
Посол России в Кабуле Жирнов: более 170 человек обратились для выезда из Афганистана
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более 170 человек обратились в посольство России для вывоза из Афганистана, сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Мы вывезли два дня назад людей. Собрали их около посольства, сделали пункты сбора, наладили профессиональную таможню и паспортный контроль. Делали все сами. На больших автобусах 360 человек были доставлены к трапу самолета. Сейчас мы формируем новый список. Уже больше 170 человек записались", - рассказал посол телеканалу "Звезда".
Минобороны в среду сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина организована эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины. Четыре самолета с эвакуированными в четверг прилетели на Чкаловский.
В первой декаде августа талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.