https://ria.ru/20210827/kabul-1747559972.html

У аэропорта в Кабуле задержали несколько человек в связи со взрывами

У аэропорта в Кабуле задержали несколько человек в связи со взрывами - РИА Новости, 27.08.2021

У аэропорта в Кабуле задержали несколько человек в связи со взрывами

Несколько человек были задержаны в связи со взрывами у аэропорта в Кабуле, сообщил РИА Новости представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T17:00

2021-08-27T17:00

2021-08-27T23:24

в мире

кабул (город)

талибан

захват власти в афганистане талибами

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КАБУЛ, 27 авг - РИА Новости. Несколько человек были задержаны в связи со взрывами у аэропорта в Кабуле, сообщил РИА Новости представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид."Да, несколько человек были задержаны", - сказал Муджахид, добавив, что точные детали пока не разглашаются.Взрывы произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.Как сообщают СМИ, число погибших в результате взрывов превысило 170.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210827/afganistan-1747507046.html

кабул (город)

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2021

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в мире, кабул (город), талибан