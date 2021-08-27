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У аэропорта в Кабуле задержали несколько человек в связи со взрывами
У аэропорта в Кабуле задержали несколько человек в связи со взрывами - РИА Новости, 27.08.2021
У аэропорта в Кабуле задержали несколько человек в связи со взрывами
Несколько человек были задержаны в связи со взрывами у аэропорта в Кабуле, сообщил РИА Новости представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:00
2021-08-27T17:00
2021-08-27T23:24
в мире
кабул (город)
талибан
захват власти в афганистане талибами
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КАБУЛ, 27 авг - РИА Новости. Несколько человек были задержаны в связи со взрывами у аэропорта в Кабуле, сообщил РИА Новости представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид."Да, несколько человек были задержаны", - сказал Муджахид, добавив, что точные детали пока не разглашаются.Взрывы произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.Как сообщают СМИ, число погибших в результате взрывов превысило 170.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210827/afganistan-1747507046.html
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в мире, кабул (город), талибан
17:00 27.08.2021 (обновлено: 23:24 27.08.2021)
У аэропорта в Кабуле задержали несколько человек в связи со взрывами
Представитель "Талибана": у аэропорта в Кабуле провели задержания в связи со взрывами