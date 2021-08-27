https://ria.ru/20210827/kabul-1747545685.html

Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 170 человек

Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 170 человек - РИА Новости, 27.08.2021

Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 170 человек

Число жертв взрывов в аэропорту Кабула увеличилось до 170, сообщил телеканал CBS со ссылкой на афганский минздрав. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T16:02

2021-08-27T16:02

2021-08-27T20:44

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

взрывы в кабуле

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ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Число жертв взрывов в аэропорту Кабула увеличилось до 170, сообщил телеканал CBS со ссылкой на афганский минздрав.Около 200 человек получили травмы.Ранее источники в ведомстве рассказали РИА Новости о 110 погибших.Известно также, что в результате взрывов пострадали не менее 18 американских военных. Первоначально сообщалось, что 13 военнослужащих погибли.Американских военные обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана после поспешного вывода войск США из этой страны. Это первые боевые потери американцев в Афганистане с начала 2020 года и самые крупные за десятилетие.Первый взрыв устроил террорист-смертник, после чего сработала взрывчатка в автомобиле. Сообщалось, что ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство"* .Позже в городе прогремело еще несколько взрывов. Американские военные пояснили, что они были контролируемые.В середине августа, на фоне вывода из Афганистана войск США, боевики движения "Талибан"* взяли под контроль практически всю территорию страны, заняли Кабул и объявили об окончании двадцатилетней войны. Единственным очагом сопротивления остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.Талибы контролируют также все наземные пограничные переходы. Покинуть страну можно только через столичный аэропорт, где продолжается эвакуация иностранных сотрудников и работавших на миссии других стран афганцев. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/kabul-1747539775.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/lavrov-1747544672.html

кабул (город)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), взрывы в кабуле