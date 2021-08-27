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Байден пообещал найти и наказать ответственных за атаку в Кабуле

Байден пообещал найти и наказать ответственных за атаку в Кабуле - РИА Новости, 27.08.2021

Байден пообещал найти и наказать ответственных за атаку в Кабуле

Ответственные за атаку близ аэропорта афганского Кабула будут найдены и наказаны, США догадываются, кто стоит за взрывами, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T01:06

2021-08-27T01:06

2021-08-27T01:06

захват власти в афганистане талибами

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кабул (город)

афганистан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Ответственные за атаку близ аэропорта афганского Кабула будут найдены и наказаны, США догадываются, кто стоит за взрывами, заявил президент США Джо Байден."У нас есть некоторые основания считать, что мы знаем, кто эти люди", - отметил президент США, выступая с заявлением по поводу теракта в аэропорту столицы Афганистана, где погибли 12 американских военных.Он подчеркнул, что США найдут и пути для военных операций, чтобы добраться до ответственных за теракты.Как ранее информировал телеканал CBS со ссылкой на афганский минздрав, по меньшей мере 90 человек стали жертвами террористических атак в Кабуле в четверг.

https://ria.ru/20210826/vzryv-1747395809.html

сша

кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), афганистан, джо байден