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В Ленинградской области мужчина избил годовалого ребенка
В Ленинградской области мужчина избил годовалого ребенка - РИА Новости, 27.08.2021
В Ленинградской области мужчина избил годовалого ребенка
Сотрудники полиции задержали мужчину, который избил свою годовалую падчерицу тапкой в Ленинградской области, девочку в тяжелом состоянии поместили в реанимацию, РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T09:51
2021-08-27T13:04
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который избил свою годовалую падчерицу тапкой в Ленинградской области, девочку в тяжелом состоянии поместили в реанимацию, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Инцидент произошел во Всеволожском районе Ленинградской области в четверг. Нетрезвый отчим избил тапкой свою годовалую падчерицу, когда ее мать вышла в магазин. Девочку с травмами и ушибами поместили в отделение реанимации", - сказал собеседник агентства.По его словам, мужчину оперативно задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.Впоследствии областное управление СК РФ сообщило, что он арестован. "Судом удовлетворено ходатайство следователя. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего).
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ленинградская область
всеволожский район
россия
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
09:51 27.08.2021 (обновлено: 13:04 27.08.2021)
 
В Ленинградской области мужчина избил годовалого ребенка

В Ленинградской области мужчина избил годовалую падчерицу тапкой, возбуждено уголовное дело

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который избил свою годовалую падчерицу тапкой в Ленинградской области, девочку в тяжелом состоянии поместили в реанимацию, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Инцидент произошел во Всеволожском районе Ленинградской области в четверг. Нетрезвый отчим избил тапкой свою годовалую падчерицу, когда ее мать вышла в магазин. Девочку с травмами и ушибами поместили в отделение реанимации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчину оперативно задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Впоследствии областное управление СК РФ сообщило, что он арестован. "Судом удовлетворено ходатайство следователя. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего).
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ПроисшествияЛенинградская областьВсеволожский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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