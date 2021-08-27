https://ria.ru/20210827/izbienie-1747459127.html

В Ленинградской области мужчина избил годовалого ребенка

В Ленинградской области мужчина избил годовалого ребенка - РИА Новости, 27.08.2021

В Ленинградской области мужчина избил годовалого ребенка

Сотрудники полиции задержали мужчину, который избил свою годовалую падчерицу тапкой в Ленинградской области, девочку в тяжелом состоянии поместили в реанимацию, РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T09:51

2021-08-27T09:51

2021-08-27T13:04

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который избил свою годовалую падчерицу тапкой в Ленинградской области, девочку в тяжелом состоянии поместили в реанимацию, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Инцидент произошел во Всеволожском районе Ленинградской области в четверг. Нетрезвый отчим избил тапкой свою годовалую падчерицу, когда ее мать вышла в магазин. Девочку с травмами и ушибами поместили в отделение реанимации", - сказал собеседник агентства.По его словам, мужчину оперативно задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.Впоследствии областное управление СК РФ сообщило, что он арестован. "Судом удовлетворено ходатайство следователя. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего).

https://ria.ru/20210813/tomsk-1745674436.html

ленинградская область

всеволожский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ленинградская область, всеволожский район, следственный комитет россии (ск рф), россия