https://ria.ru/20210827/gvardiya-1747453394.html
Выступление Президентского полка на "Спасской башне". Прямая трансляция
Выступление Президентского полка на "Спасской башне". Прямая трансляция - РИА Новости, 27.08.2021
Выступление Президентского полка на "Спасской башне". Прямая трансляция
Выступление кавалерийского почетного эскорта Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России на военно-музыкальном фестивале "Спасская... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T18:30
2021-08-27T18:30
2021-08-27T18:34
международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"
москва
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Выступление кавалерийского почетного эскорта Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".
москва
РИА Новости
1
5
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96
internet-group@rian.ru
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2021
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Президентский полк на фестивале "Спасская башня"
LIVE: Президентский полк на фестивале "Спасская башня"
2021-08-27T18:30
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
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международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", москва, видео
Выступление Президентского полка на "Спасской башне". Прямая трансляция
Выступление кавалерийского почетного эскорта Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".
2021-08-27T18:30
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18:30 27.08.2021 (обновлено: 18:34 27.08.2021)
Выступление Президентского полка на "Спасской башне". Прямая трансляция
Выступление кавалерийского почетного эскорта Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".