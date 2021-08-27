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Выступление Президентского полка на "Спасской башне". Прямая трансляция
Выступление Президентского полка на "Спасской башне". Прямая трансляция - РИА Новости, 27.08.2021
Выступление Президентского полка на "Спасской башне". Прямая трансляция
Выступление кавалерийского почетного эскорта Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России на военно-музыкальном фестивале "Спасская... РИА Новости, 27.08.2021
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международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"
москва
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Выступление кавалерийского почетного эскорта Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".
москва
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LIVE: Президентский полк на фестивале "Спасская башня"
LIVE: Президентский полк на фестивале "Спасская башня"
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международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", москва, видео
Выступление Президентского полка на "Спасской башне". Прямая трансляция
Выступление кавалерийского почетного эскорта Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".
2021-08-27T18:30
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18:30 27.08.2021 (обновлено: 18:34 27.08.2021)
 

Выступление Президентского полка на "Спасской башне". Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Выступление кавалерийского почетного эскорта Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".
 
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"Москва
 
 
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