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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210827/granitsa-1747483928.html
Пакистанские военные открыли огонь по афганцам на границе, есть погибшие
Пакистанские военные открыли огонь по афганцам на границе, есть погибшие - РИА Новости, 27.08.2021
Пакистанские военные открыли огонь по афганцам на границе, есть погибшие
Силы Пакистана открыли огонь по группе афганцев, которые хотели нелегально проникнуть в страну в районе КПП Торкхам, сообщил РИА Новости источник в рядах... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:00
2021-08-27T13:00
в мире
пакистан
захват власти в афганистане талибами
афганистан
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КАБУЛ, 27 авг — РИА Новости. Силы Пакистана открыли огонь по группе афганцев, которые хотели нелегально проникнуть в страну в районе КПП Торкхам, сообщил РИА Новости источник в рядах движения "Талибан"*.Всего незаконно пересечь границу пытались десять человек. В итоге трое погибли, пятеро пострадали, сказал собеседник агентства. Тела убитых лежат у приграничного пункта, добавил он.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов. Вчера там прогремели два взрыва, которые унесли жизни нескольких десятков человек, больше тысячи пострадали. Ответственность за случившееся взяло на себя "Исламское государство"*. *Запрещенная в России террористическая организация.
пакистан
афганистан
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, пакистан, афганистан
12:00 27.08.2021 (обновлено: 13:00 27.08.2021)
 
Пакистанские военные открыли огонь по афганцам на границе, есть погибшие

Источник: силы Пакистана открыли огонь по афганцам, пытавшимся проникнуть в страну, есть погибшие

© AP Photo / Tariq AchakzaiСторонники Талибана* на границе Афганистана и Пакистана
Сторонники Талибана* на границе Афганистана и Пакистана - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Tariq Achakzai
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 27 авг — РИА Новости. Силы Пакистана открыли огонь по группе афганцев, которые хотели нелегально проникнуть в страну в районе КПП Торкхам, сообщил РИА Новости источник в рядах движения "Талибан"*.
Всего незаконно пересечь границу пытались десять человек. В итоге трое погибли, пятеро пострадали, сказал собеседник агентства. Тела убитых лежат у приграничного пункта, добавил он.

Смена власти в Афганистане

На фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством.
Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
Инфографика
Посмотреть
Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.
Вчера там прогремели два взрыва, которые унесли жизни нескольких десятков человек, больше тысячи пострадали. Ответственность за случившееся взяло на себя "Исламское государство"*.
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреПакистанАфганистан
 
 
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