https://ria.ru/20210827/granitsa-1747483928.html

Пакистанские военные открыли огонь по афганцам на границе, есть погибшие

Пакистанские военные открыли огонь по афганцам на границе, есть погибшие - РИА Новости, 27.08.2021

Пакистанские военные открыли огонь по афганцам на границе, есть погибшие

Силы Пакистана открыли огонь по группе афганцев, которые хотели нелегально проникнуть в страну в районе КПП Торкхам, сообщил РИА Новости источник в рядах... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T12:00

2021-08-27T12:00

2021-08-27T13:00

в мире

пакистан

захват власти в афганистане талибами

афганистан

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КАБУЛ, 27 авг — РИА Новости. Силы Пакистана открыли огонь по группе афганцев, которые хотели нелегально проникнуть в страну в районе КПП Торкхам, сообщил РИА Новости источник в рядах движения "Талибан"*.Всего незаконно пересечь границу пытались десять человек. В итоге трое погибли, пятеро пострадали, сказал собеседник агентства. Тела убитых лежат у приграничного пункта, добавил он.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов. Вчера там прогремели два взрыва, которые унесли жизни нескольких десятков человек, больше тысячи пострадали. Ответственность за случившееся взяло на себя "Исламское государство"*. *Запрещенная в России террористическая организация.

пакистан

афганистан

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-27T12:00 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, пакистан, афганистан