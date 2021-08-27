https://ria.ru/20210827/granitsa-1747483928.html
Пакистанские военные открыли огонь по афганцам на границе, есть погибшие
Пакистанские военные открыли огонь по афганцам на границе, есть погибшие - РИА Новости, 27.08.2021
Пакистанские военные открыли огонь по афганцам на границе, есть погибшие
Силы Пакистана открыли огонь по группе афганцев, которые хотели нелегально проникнуть в страну в районе КПП Торкхам, сообщил РИА Новости источник в рядах... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:00
2021-08-27T12:00
2021-08-27T13:00
в мире
пакистан
захват власти в афганистане талибами
афганистан
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КАБУЛ, 27 авг — РИА Новости. Силы Пакистана открыли огонь по группе афганцев, которые хотели нелегально проникнуть в страну в районе КПП Торкхам, сообщил РИА Новости источник в рядах движения "Талибан"*.Всего незаконно пересечь границу пытались десять человек. В итоге трое погибли, пятеро пострадали, сказал собеседник агентства. Тела убитых лежат у приграничного пункта, добавил он.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов. Вчера там прогремели два взрыва, которые унесли жизни нескольких десятков человек, больше тысячи пострадали. Ответственность за случившееся взяло на себя "Исламское государство"*. *Запрещенная в России террористическая организация.
пакистан
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-27T12:00
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PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, пакистан, афганистан
12:00 27.08.2021 (обновлено: 13:00 27.08.2021)
Пакистанские военные открыли огонь по афганцам на границе, есть погибшие
Источник: силы Пакистана открыли огонь по афганцам, пытавшимся проникнуть в страну, есть погибшие
КАБУЛ, 27 авг — РИА Новости.
Силы Пакистана
открыли огонь по группе афганцев, которые хотели нелегально проникнуть в страну в районе КПП Торкхам, сообщил РИА Новости источник в рядах движения "Талибан
"*.
Всего незаконно пересечь границу пытались десять человек. В итоге трое погибли, пятеро пострадали, сказал собеседник агентства. Тела убитых лежат у приграничного пункта, добавил он.
Смена власти в Афганистане
На фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством.
Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер
к северо-востоку от Кабула.
Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.
Вчера там прогремели два взрыва, которые унесли жизни нескольких десятков человек, больше тысячи пострадали. Ответственность за случившееся взяло на себя "Исламское государство"*.
*Запрещенная в России террористическая организация.