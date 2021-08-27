Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/gospital-1747583004.html
Российские военные впервые десантировали оборудованный военный госпиталь
Российские военные впервые десантировали оборудованный военный госпиталь - РИА Новости, 27.08.2021
Российские военные впервые десантировали оборудованный военный госпиталь
Российские военные в ходе учений впервые в мире десантировали из самолетов полностью оборудованный военный госпиталь, сообщили в пятницу в департаменте... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T18:58
2021-08-27T18:58
безопасность
армия
костромская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
воздушно-космические силы россии
александр вязников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729469830_0:0:3449:1940_1920x0_80_0_0_d18c11503ef56b2dce9725266313cb03.jpg
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Российские военные в ходе учений впервые в мире десантировали из самолетов полностью оборудованный военный госпиталь, сообщили в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Сегодня в рамках тактико-специального учения с военным госпиталем Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения … состоялось десантирование аэромобильного госпиталя (отдельного медицинского отряда (аэромобильного) Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения)", - говорится в сообщении.Уточняется, что учение проходило в Ивановской и Костромской областях под руководством начальника воздушно-десантной подготовки – замкомандующего ВДВ генерал-лейтенанта Александра Вязникова.Личный состав отдельного медицинского аэромобильного отряда по сигналу выдвинулся на аэродром, распланировал медицинское обеспечение боевых действий погрузился вместе с вооружением, военной и специальной техникой, медицинским оборудованием и системами жизнеобеспечения в 17 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России."Преодолев чуть более 100 километров, самолеты Ил-76 за 30 минут успешно десантировали на площадку приземления Будихино в Костромской области около 160 военнослужащих медицинского персонала госпиталя", - добавили в департаменте.Также из самолетов десантировали с высоты 600 метров на скорости более 360 километров в час пять бронетранспортеров БТР-Д, бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-Д, топливозаправщик ТЗ-2-66Д, шесть санитарных автомобилей УАЗ-3962, электростанцию ЭСД-30-Т/400, а также платформы с медицинским оборудованием и продовольствием.Учения продолжаются, в течение ближайших суток госпиталь развернут в полном объеме, после чего будет организован прием пациентов.
https://ria.ru/20210824/rekord-1746960747.html
https://ria.ru/20210804/tayfun-vdv-1744261952.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/vdv-1744006121.html
костромская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729469830_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_38f5524e669ae0816cdf40308b0b0aea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, армия, костромская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, воздушно-космические силы россии, александр вязников, россия
18:58 27.08.2021
 
Российские военные впервые десантировали оборудованный военный госпиталь

Минобороны: российские ВДВ впервые в мире десантировали оборудованный военный госпиталь

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВоеннослужащие гвардейского Ивановского воздушно-десантного соединения перед погрузкой на самолет Ил-76МД на аэродроме Таганрог-Центральный в Ростовской области
Военнослужащие гвардейского Ивановского воздушно-десантного соединения перед погрузкой на самолет Ил-76МД на аэродроме Таганрог-Центральный в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Российские военные в ходе учений впервые в мире десантировали из самолетов полностью оборудованный военный госпиталь, сообщили в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Сегодня в рамках тактико-специального учения с военным госпиталем Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения … состоялось десантирование аэромобильного госпиталя (отдельного медицинского отряда (аэромобильного) Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения)", - говорится в сообщении.
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Мьянмы во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021 - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 03:52
Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
Уточняется, что учение проходило в Ивановской и Костромской областях под руководством начальника воздушно-десантной подготовки – замкомандующего ВДВ генерал-лейтенанта Александра Вязникова.
Личный состав отдельного медицинского аэромобильного отряда по сигналу выдвинулся на аэродром, распланировал медицинское обеспечение боевых действий погрузился вместе с вооружением, военной и специальной техникой, медицинским оборудованием и системами жизнеобеспечения в 17 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.
"Преодолев чуть более 100 километров, самолеты Ил-76 за 30 минут успешно десантировали на площадку приземления Будихино в Костромской области около 160 военнослужащих медицинского персонала госпиталя", - добавили в департаменте.
Бронеавтомобиль К 4386 Тайфун-ВДВ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 03:46Новое оружие России
ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
Также из самолетов десантировали с высоты 600 метров на скорости более 360 километров в час пять бронетранспортеров БТР-Д, бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-Д, топливозаправщик ТЗ-2-66Д, шесть санитарных автомобилей УАЗ-3962, электростанцию ЭСД-30-Т/400, а также платформы с медицинским оборудованием и продовольствием.
Учения продолжаются, в течение ближайших суток госпиталь развернут в полном объеме, после чего будет организован прием пациентов.
Военнослужащие воздушно-десантных войск на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 14:33Сказано в эфире
"В постоянной боеготовности". Военный эксперт рассказал о вооружении ВДВ
 
БезопасностьАрмияКостромская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-десантные войска РоссииВоздушно-космические силы РоссииАлександр ВязниковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния