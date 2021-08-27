https://ria.ru/20210827/gospital-1747583004.html

Российские военные впервые десантировали оборудованный военный госпиталь

Российские военные впервые десантировали оборудованный военный госпиталь - РИА Новости, 27.08.2021

Российские военные впервые десантировали оборудованный военный госпиталь

Российские военные в ходе учений впервые в мире десантировали из самолетов полностью оборудованный военный госпиталь, сообщили в пятницу в департаменте... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T18:58

2021-08-27T18:58

2021-08-27T18:58

безопасность

армия

костромская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-десантные войска россии

воздушно-космические силы россии

александр вязников

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Российские военные в ходе учений впервые в мире десантировали из самолетов полностью оборудованный военный госпиталь, сообщили в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Сегодня в рамках тактико-специального учения с военным госпиталем Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения … состоялось десантирование аэромобильного госпиталя (отдельного медицинского отряда (аэромобильного) Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения)", - говорится в сообщении.Уточняется, что учение проходило в Ивановской и Костромской областях под руководством начальника воздушно-десантной подготовки – замкомандующего ВДВ генерал-лейтенанта Александра Вязникова.Личный состав отдельного медицинского аэромобильного отряда по сигналу выдвинулся на аэродром, распланировал медицинское обеспечение боевых действий погрузился вместе с вооружением, военной и специальной техникой, медицинским оборудованием и системами жизнеобеспечения в 17 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России."Преодолев чуть более 100 километров, самолеты Ил-76 за 30 минут успешно десантировали на площадку приземления Будихино в Костромской области около 160 военнослужащих медицинского персонала госпиталя", - добавили в департаменте.Также из самолетов десантировали с высоты 600 метров на скорости более 360 километров в час пять бронетранспортеров БТР-Д, бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-Д, топливозаправщик ТЗ-2-66Д, шесть санитарных автомобилей УАЗ-3962, электростанцию ЭСД-30-Т/400, а также платформы с медицинским оборудованием и продовольствием.Учения продолжаются, в течение ближайших суток госпиталь развернут в полном объеме, после чего будет организован прием пациентов.

https://ria.ru/20210824/rekord-1746960747.html

https://ria.ru/20210804/tayfun-vdv-1744261952.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/vdv-1744006121.html

костромская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, армия, костромская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, воздушно-космические силы россии, александр вязников, россия