Российские военные впервые десантировали оборудованный военный госпиталь
Минобороны: российские ВДВ впервые в мире десантировали оборудованный военный госпиталь
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВоеннослужащие гвардейского Ивановского воздушно-десантного соединения перед погрузкой на самолет Ил-76МД на аэродроме Таганрог-Центральный в Ростовской области
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Российские военные в ходе учений впервые в мире десантировали из самолетов полностью оборудованный военный госпиталь, сообщили в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Сегодня в рамках тактико-специального учения с военным госпиталем Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения … состоялось десантирование аэромобильного госпиталя (отдельного медицинского отряда (аэромобильного) Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что учение проходило в Ивановской и Костромской областях под руководством начальника воздушно-десантной подготовки – замкомандующего ВДВ генерал-лейтенанта Александра Вязникова.
Личный состав отдельного медицинского аэромобильного отряда по сигналу выдвинулся на аэродром, распланировал медицинское обеспечение боевых действий погрузился вместе с вооружением, военной и специальной техникой, медицинским оборудованием и системами жизнеобеспечения в 17 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.
"Преодолев чуть более 100 километров, самолеты Ил-76 за 30 минут успешно десантировали на площадку приземления Будихино в Костромской области около 160 военнослужащих медицинского персонала госпиталя", - добавили в департаменте.
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Также из самолетов десантировали с высоты 600 метров на скорости более 360 километров в час пять бронетранспортеров БТР-Д, бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-Д, топливозаправщик ТЗ-2-66Д, шесть санитарных автомобилей УАЗ-3962, электростанцию ЭСД-30-Т/400, а также платформы с медицинским оборудованием и продовольствием.
Учения продолжаются, в течение ближайших суток госпиталь развернут в полном объеме, после чего будет организован прием пациентов.