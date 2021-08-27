23:13 27.08.2021 (обновлено: 23:26 27.08.2021)
Госдеп передаст управление аэропортом Кабула Афганистану после 31 августа
Нед Прайс: Госдеп передаст управление аэропортом Кабула Афганистану после 31 августа
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Управление аэропортом Кабула будет передано Афганистану после ухода американских войск из республики, решение по продолжению дипломатического присутствия в стране пока не принято, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
"После нашего ухода мы передадим аэропорт назад людям Афганистана. Так что, не нам решать", - заявил Прайс на брифинге. Так он ответил на вопрос о том, кто будет управлять аэропортом имени Хамида Карзая после 31 августа, когда войска США покинут республику.
По его словам, активно обсуждается и возможность продолжения дипломатического присутствия США в Афганистане. Прайс подчеркнул, что первый вопрос при принятии такого решения - это безопасность персонала. Представитель госдепа согласился, что движение "Талибан"* заинтересовано в работе в республике иностранных дипломатов.
"Решение еще не принято, но мы активно обсуждаем это с международными партнерами", - сказал Прайс.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* 16 августа Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России