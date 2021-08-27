https://ria.ru/20210827/gosdep-1747610647.html

Госдеп передаст управление аэропортом Кабула Афганистану после 31 августа

Госдеп передаст управление аэропортом Кабула Афганистану после 31 августа - РИА Новости, 27.08.2021

Госдеп передаст управление аэропортом Кабула Афганистану после 31 августа

Управление аэропортом Кабула будет передано Афганистану после ухода американских войск из республики, решение по продолжению дипломатического присутствия в... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T23:13

2021-08-27T23:13

2021-08-27T23:26

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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Управление аэропортом Кабула будет передано Афганистану после ухода американских войск из республики, решение по продолжению дипломатического присутствия в стране пока не принято, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."После нашего ухода мы передадим аэропорт назад людям Афганистана. Так что, не нам решать", - заявил Прайс на брифинге. Так он ответил на вопрос о том, кто будет управлять аэропортом имени Хамида Карзая после 31 августа, когда войска США покинут республику.По его словам, активно обсуждается и возможность продолжения дипломатического присутствия США в Афганистане. Прайс подчеркнул, что первый вопрос при принятии такого решения - это безопасность персонала. Представитель госдепа согласился, что движение "Талибан"* заинтересовано в работе в республике иностранных дипломатов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* 16 августа Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210827/bezhentsy-1747574158.html

https://ria.ru/20210827/afganistan-1747593934.html

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россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, нед прайс, россия