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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210827/gosdep-1747610647.html
Госдеп передаст управление аэропортом Кабула Афганистану после 31 августа
Госдеп передаст управление аэропортом Кабула Афганистану после 31 августа - РИА Новости, 27.08.2021
Госдеп передаст управление аэропортом Кабула Афганистану после 31 августа
Управление аэропортом Кабула будет передано Афганистану после ухода американских войск из республики, решение по продолжению дипломатического присутствия в... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T23:13
2021-08-27T23:26
в мире
сша
талибан
афганистан
нато
нед прайс
россия
захват власти в афганистане талибами
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Управление аэропортом Кабула будет передано Афганистану после ухода американских войск из республики, решение по продолжению дипломатического присутствия в стране пока не принято, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."После нашего ухода мы передадим аэропорт назад людям Афганистана. Так что, не нам решать", - заявил Прайс на брифинге. Так он ответил на вопрос о том, кто будет управлять аэропортом имени Хамида Карзая после 31 августа, когда войска США покинут республику.По его словам, активно обсуждается и возможность продолжения дипломатического присутствия США в Афганистане. Прайс подчеркнул, что первый вопрос при принятии такого решения - это безопасность персонала. Представитель госдепа согласился, что движение "Талибан"* заинтересовано в работе в республике иностранных дипломатов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* 16 августа Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210827/bezhentsy-1747574158.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, нед прайс, россия
23:13 27.08.2021 (обновлено: 23:26 27.08.2021)
 
Госдеп передаст управление аэропортом Кабула Афганистану после 31 августа

Нед Прайс: Госдеп передаст управление аэропортом Кабула Афганистану после 31 августа

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. AllenАмериканский военный в аэропорту Кабула
Американский военный в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. Allen
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Управление аэропортом Кабула будет передано Афганистану после ухода американских войск из республики, решение по продолжению дипломатического присутствия в стране пока не принято, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
"После нашего ухода мы передадим аэропорт назад людям Афганистана. Так что, не нам решать", - заявил Прайс на брифинге. Так он ответил на вопрос о том, кто будет управлять аэропортом имени Хамида Карзая после 31 августа, когда войска США покинут республику.
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
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По его словам, активно обсуждается и возможность продолжения дипломатического присутствия США в Афганистане. Прайс подчеркнул, что первый вопрос при принятии такого решения - это безопасность персонала. Представитель госдепа согласился, что движение "Талибан"* заинтересовано в работе в республике иностранных дипломатов.
"Решение еще не принято, но мы активно обсуждаем это с международными партнерами", - сказал Прайс.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* 16 августа Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанНАТОНед ПрайсРоссия
 
 
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