22:34 27.08.2021 (обновлено: 23:25 27.08.2021)
США обсуждают с партнерами возможное признание власти талибов
Представитель Госдепартамента США Прайс: США обсуждают с партнерами признание талибов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредставители делегации политического офиса движения "Талибан"*
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Власти Соединенных Штатов обсуждают с партнерами вопрос возможного признания движения "Талибан"* в качестве законного правительства Афганистана на регулярной основе, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.
"Это один из вопросов, которые мы активно обсуждаем с нашими партнерами из Европы и за ее пределами", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Высокопоставленный дипломат заявил, что вопрос признания талибов и будущих контактов с ними не решается правительствами отдельных западных стран в одиночку.
"Мы находимся в постоянном и регулярном контакте по данной теме со своими партнерами и союзниками по всему миру", - подтвердил Прайс.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Террористическая организация, запрещенная в России