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США обсуждают с партнерами возможное признание власти талибов

США обсуждают с партнерами возможное признание власти талибов - РИА Новости, 27.08.2021

США обсуждают с партнерами возможное признание власти талибов

Власти Соединенных Штатов обсуждают с партнерами вопрос возможного признания движения "Талибан"* в качестве законного правительства Афганистана на регулярной... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T22:34

2021-08-27T22:34

2021-08-27T23:25

в мире

сша

талибан

афганистан

нато

нед прайс

россия

захват власти в афганистане талибами

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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Власти Соединенных Штатов обсуждают с партнерами вопрос возможного признания движения "Талибан"* в качестве законного правительства Афганистана на регулярной основе, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.Высокопоставленный дипломат заявил, что вопрос признания талибов и будущих контактов с ними не решается правительствами отдельных западных стран в одиночку."Мы находимся в постоянном и регулярном контакте по данной теме со своими партнерами и союзниками по всему миру", - подтвердил Прайс.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210817/taliban-1746136729.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210818/taliby-1746168506.html

сша

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, нато, нед прайс, россия