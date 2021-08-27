Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210827/gosdep-1747607376.html
США обсуждают с партнерами возможное признание власти талибов
США обсуждают с партнерами возможное признание власти талибов - РИА Новости, 27.08.2021
США обсуждают с партнерами возможное признание власти талибов
Власти Соединенных Штатов обсуждают с партнерами вопрос возможного признания движения "Талибан"* в качестве законного правительства Афганистана на регулярной... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T22:34
2021-08-27T23:25
в мире
сша
талибан
афганистан
нато
нед прайс
россия
захват власти в афганистане талибами
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740575473_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_5123f15a23431ed6419cdca2fb67e4d8.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Власти Соединенных Штатов обсуждают с партнерами вопрос возможного признания движения "Талибан"* в качестве законного правительства Афганистана на регулярной основе, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.Высокопоставленный дипломат заявил, что вопрос признания талибов и будущих контактов с ними не решается правительствами отдельных западных стран в одиночку."Мы находимся в постоянном и регулярном контакте по данной теме со своими партнерами и союзниками по всему миру", - подтвердил Прайс.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210817/taliban-1746136729.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210818/taliby-1746168506.html
сша
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740575473_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ddf09ce35afd6a69e3a1ebd19d7428ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, афганистан, нато, нед прайс, россия
22:34 27.08.2021 (обновлено: 23:25 27.08.2021)
 
США обсуждают с партнерами возможное признание власти талибов

Представитель Госдепартамента США Прайс: США обсуждают с партнерами признание талибов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредставители делегации политического офиса движения "Талибан"*
Представители делегации политического офиса движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Власти Соединенных Штатов обсуждают с партнерами вопрос возможного признания движения "Талибан"* в качестве законного правительства Афганистана на регулярной основе, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.
"Это один из вопросов, которые мы активно обсуждаем с нашими партнерами из Европы и за ее пределами", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Представитель Талибана* Забихулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 19:15В мире
"Талибан"* анонсировал первые шаги после прихода к власти в Афганистане
Высокопоставленный дипломат заявил, что вопрос признания талибов и будущих контактов с ними не решается правительствами отдельных западных стран в одиночку.
"Мы находимся в постоянном и регулярном контакте по данной теме со своими партнерами и союзниками по всему миру", - подтвердил Прайс.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 08:49В мире
"Талибан"* выиграл войну". В ЕС могут признать новую власть в Афганистане
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанНАТОНед ПрайсРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния