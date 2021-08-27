Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/gaz-1747479986.html
"Роснефть" попросила разрешение на поставку газа в Европу
"Роснефть" попросила разрешение на поставку газа в Европу - РИА Новости, 27.08.2021
"Роснефть" попросила разрешение на поставку газа в Европу
Глава "Роснефти" и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:39
2021-08-27T14:54
экономика
украина
европа
игорь сечин
александр новак
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
роснефть
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735091187_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_2320b6019a165daefcd223599b76a00f.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Глава "Роснефти" и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить экспортировать в Европу десять миллиардов кубометров газа в год. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо Сечина.Свою просьбу он мотивировал рекордным ростом стоимости газа в Европе — до 585 долларов за тысячу кубометров. По его словам, начало экспорта позволит увеличить доходы бюджета России.В статье отмечается, что ограничить поставки нужно действующими контрактами с новым потребителями, которые не закупают газ у "Газпрома". При этом в письме указывается, что налог на добычу полезных ископаемых может достигнуть пяти тысяч рублей на тысячу кубометров. Эта цифра, по словам Сечина, превышает текущую ставку НДПИ для "Газпрома" в три с половиной раза.В связи с этим отмечается, что бюджет страны получит до 37 миллиардов рублей в год за счет разницы между "повышенным" экспортным НДПИ "Роснефти" и текущим налогом "Газпрома". В будущем этот показатель может вырасти до 150 миллиардов рублей, добавил Сечин в письме.Кроме того, глава "Роснефти", как следует из обращения, предложил привязать размер НДПИ для экспортируемого газа к его биржевой цене в Европе. "Речь не идет об отмене экспортной монополии "Газпрома" и изменении законодательства. "Роснефть" хочет подписать с монополией соглашение, по которому агентом при экспорте газа нефтекомпании выступит "Газпром", — приводит "Коммерсант" слова Сечина.По данным "Коммерсанта", Путин уже поручил вице-премьеру Александру Новаку и главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть предложение Сечина и "доложить свое мнение".Августовский скачок цен на газ в Европе связан с решением "Газпрома" забронировать лишь четыре процента твердых дополнительных транзитных мощностей ГТС Украины.
https://ria.ru/20210826/tranzit-1747412481.html
https://ria.ru/20210825/gaz-1747246974.html
https://ria.ru/20210822/merkel-1746753361.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735089143_504:278:2864:2048_1920x0_80_0_0_19afa4e63c9ad395028d8b614abb5fd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, украина, европа, игорь сечин, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), роснефть, газпром, антон силуанов, россия
11:39 27.08.2021 (обновлено: 14:54 27.08.2021)
 
"Роснефть" попросила разрешение на поставку газа в Европу

Глава "Роснефти" Сечин попросил президента Путина разрешить компании экспортировать газ в Европу

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Глава "Роснефти" и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить экспортировать в Европу десять миллиардов кубометров газа в год. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо Сечина.
Свою просьбу он мотивировал рекордным ростом стоимости газа в Европе — до 585 долларов за тысячу кубометров. По его словам, начало экспорта позволит увеличить доходы бюджета России.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 19:22
В Госдуме резко ответили на просьбу Киева продлить транзит российского газа
В статье отмечается, что ограничить поставки нужно действующими контрактами с новым потребителями, которые не закупают газ у "Газпрома". При этом в письме указывается, что налог на добычу полезных ископаемых может достигнуть пяти тысяч рублей на тысячу кубометров. Эта цифра, по словам Сечина, превышает текущую ставку НДПИ для "Газпрома" в три с половиной раза.
В связи с этим отмечается, что бюджет страны получит до 37 миллиардов рублей в год за счет разницы между "повышенным" экспортным НДПИ "Роснефти" и текущим налогом "Газпрома". В будущем этот показатель может вырасти до 150 миллиардов рублей, добавил Сечин в письме.
Кроме того, глава "Роснефти", как следует из обращения, предложил привязать размер НДПИ для экспортируемого газа к его биржевой цене в Европе.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 18:44
Киев лукавит, отрицая закупки газа у Москвы, заявил Медведчук
"Речь не идет об отмене экспортной монополии "Газпрома" и изменении законодательства. "Роснефть" хочет подписать с монополией соглашение, по которому агентом при экспорте газа нефтекомпании выступит "Газпром", — приводит "Коммерсант" слова Сечина.
По данным "Коммерсанта", Путин уже поручил вице-премьеру Александру Новаку и главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть предложение Сечина и "доложить свое мнение".
Августовский скачок цен на газ в Европе связан с решением "Газпрома" забронировать лишь четыре процента твердых дополнительных транзитных мощностей ГТС Украины.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 15:46
Меркель рассказала, когда Европа перестанет зависеть от поставок газа
 
ЭкономикаУкраинаЕвропаИгорь СечинАлександр НовакФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)РоснефтьГазпромАнтон СилуановРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния