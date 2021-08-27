https://ria.ru/20210827/gaz-1747479986.html

"Роснефть" попросила разрешение на поставку газа в Европу

"Роснефть" попросила разрешение на поставку газа в Европу - РИА Новости, 27.08.2021

"Роснефть" попросила разрешение на поставку газа в Европу

Глава "Роснефти" и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T11:39

2021-08-27T11:39

2021-08-27T14:54

экономика

украина

европа

игорь сечин

александр новак

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

роснефть

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735091187_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_2320b6019a165daefcd223599b76a00f.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Глава "Роснефти" и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить экспортировать в Европу десять миллиардов кубометров газа в год. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо Сечина.Свою просьбу он мотивировал рекордным ростом стоимости газа в Европе — до 585 долларов за тысячу кубометров. По его словам, начало экспорта позволит увеличить доходы бюджета России.В статье отмечается, что ограничить поставки нужно действующими контрактами с новым потребителями, которые не закупают газ у "Газпрома". При этом в письме указывается, что налог на добычу полезных ископаемых может достигнуть пяти тысяч рублей на тысячу кубометров. Эта цифра, по словам Сечина, превышает текущую ставку НДПИ для "Газпрома" в три с половиной раза.В связи с этим отмечается, что бюджет страны получит до 37 миллиардов рублей в год за счет разницы между "повышенным" экспортным НДПИ "Роснефти" и текущим налогом "Газпрома". В будущем этот показатель может вырасти до 150 миллиардов рублей, добавил Сечин в письме.Кроме того, глава "Роснефти", как следует из обращения, предложил привязать размер НДПИ для экспортируемого газа к его биржевой цене в Европе. "Речь не идет об отмене экспортной монополии "Газпрома" и изменении законодательства. "Роснефть" хочет подписать с монополией соглашение, по которому агентом при экспорте газа нефтекомпании выступит "Газпром", — приводит "Коммерсант" слова Сечина.По данным "Коммерсанта", Путин уже поручил вице-премьеру Александру Новаку и главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть предложение Сечина и "доложить свое мнение".Августовский скачок цен на газ в Европе связан с решением "Газпрома" забронировать лишь четыре процента твердых дополнительных транзитных мощностей ГТС Украины.

https://ria.ru/20210826/tranzit-1747412481.html

https://ria.ru/20210825/gaz-1747246974.html

https://ria.ru/20210822/merkel-1746753361.html

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, европа, игорь сечин, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), роснефть, газпром, антон силуанов, россия