https://ria.ru/20210827/gaz-1747479986.html
"Роснефть" попросила разрешение на поставку газа в Европу
"Роснефть" попросила разрешение на поставку газа в Европу - РИА Новости, 27.08.2021
"Роснефть" попросила разрешение на поставку газа в Европу
Глава "Роснефти" и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:39
2021-08-27T11:39
2021-08-27T14:54
экономика
украина
европа
игорь сечин
александр новак
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
роснефть
газпром
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Глава "Роснефти" и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить экспортировать в Европу десять миллиардов кубометров газа в год. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо Сечина.Свою просьбу он мотивировал рекордным ростом стоимости газа в Европе — до 585 долларов за тысячу кубометров. По его словам, начало экспорта позволит увеличить доходы бюджета России.В статье отмечается, что ограничить поставки нужно действующими контрактами с новым потребителями, которые не закупают газ у "Газпрома". При этом в письме указывается, что налог на добычу полезных ископаемых может достигнуть пяти тысяч рублей на тысячу кубометров. Эта цифра, по словам Сечина, превышает текущую ставку НДПИ для "Газпрома" в три с половиной раза.В связи с этим отмечается, что бюджет страны получит до 37 миллиардов рублей в год за счет разницы между "повышенным" экспортным НДПИ "Роснефти" и текущим налогом "Газпрома". В будущем этот показатель может вырасти до 150 миллиардов рублей, добавил Сечин в письме.Кроме того, глава "Роснефти", как следует из обращения, предложил привязать размер НДПИ для экспортируемого газа к его биржевой цене в Европе. "Речь не идет об отмене экспортной монополии "Газпрома" и изменении законодательства. "Роснефть" хочет подписать с монополией соглашение, по которому агентом при экспорте газа нефтекомпании выступит "Газпром", — приводит "Коммерсант" слова Сечина.По данным "Коммерсанта", Путин уже поручил вице-премьеру Александру Новаку и главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть предложение Сечина и "доложить свое мнение".Августовский скачок цен на газ в Европе связан с решением "Газпрома" забронировать лишь четыре процента твердых дополнительных транзитных мощностей ГТС Украины.
https://ria.ru/20210826/tranzit-1747412481.html
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экономика, украина, европа, игорь сечин, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), роснефть, газпром, антон силуанов, россия
11:39 27.08.2021 (обновлено: 14:54 27.08.2021)
"Роснефть" попросила разрешение на поставку газа в Европу
Глава "Роснефти" Сечин попросил президента Путина разрешить компании экспортировать газ в Европу
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
Глава "Роснефти" и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин
обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить экспортировать в Европу десять миллиардов кубометров газа в год. Об этом пишет "Коммерсант
" со ссылкой на письмо Сечина.
Свою просьбу он мотивировал рекордным ростом стоимости газа в Европе — до 585 долларов за тысячу кубометров. По его словам, начало экспорта позволит увеличить доходы бюджета России.
В статье отмечается, что ограничить поставки нужно действующими контрактами с новым потребителями, которые не закупают газ у "Газпрома". При этом в письме указывается, что налог на добычу полезных ископаемых может достигнуть пяти тысяч рублей на тысячу кубометров. Эта цифра, по словам Сечина, превышает текущую ставку НДПИ для "Газпрома" в три с половиной раза.
В связи с этим отмечается, что бюджет страны получит до 37 миллиардов рублей в год за счет разницы между "повышенным" экспортным НДПИ "Роснефти" и текущим налогом "Газпрома". В будущем этот показатель может вырасти до 150 миллиардов рублей, добавил Сечин в письме.
Кроме того, глава "Роснефти", как следует из обращения, предложил привязать размер НДПИ для экспортируемого газа к его биржевой цене в Европе.
"Речь не идет об отмене экспортной монополии "Газпрома" и изменении законодательства. "Роснефть" хочет подписать с монополией соглашение, по которому агентом при экспорте газа нефтекомпании выступит "Газпром", — приводит "Коммерсант" слова Сечина.
По данным "Коммерсанта", Путин уже поручил вице-премьеру Александру Новаку
и главе Минфина Антону Силуанову
рассмотреть предложение Сечина и "доложить свое мнение".
Августовский скачок цен на газ в Европе связан с решением "Газпрома
" забронировать лишь четыре процента твердых дополнительных транзитных мощностей ГТС Украины
.