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Волгоградская область
https://ria.ru/20210827/forum-1747505231.html
Волгоградский губернатор оценил военную технику на форуме "Армия-2021"
Волгоградский губернатор оценил военную технику на форуме "Армия-2021" - РИА Новости, 27.08.2021
Волгоградский губернатор оценил военную технику на форуме "Армия-2021"
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на форуме "Армия-2021" в парке "Патриот" под Волгоградом отметил, что благодаря такому мероприятию есть... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T13:25
2021-08-27T13:56
волгоградская область
безопасность
технологии
армия
волгоградская область
андрей бочаров
патриот
россия
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ВОЛГОГРАД, 27 авг – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на форуме "Армия-2021" в парке "Патриот" под Волгоградом отметил, что благодаря такому мероприятию есть возможность оценить эффективность российского вооружения, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.Военно-технический форум "Армия-2021" состоится с 27 по 29 августа на 24 площадках в 14 субъектах Российской Федерации и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Задействовано порядка 800 единиц современной боевой и специальной техники, более 70 кораблей и судов, свыше 100 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации Черноморского флота.В Волгоградской области форум проходит на территории парка "Патриот" в Среднеахтубинском районе, созданного на базе возрожденного авиаклуба имени Числова. По информации администрации, Бочаров принял участие в торжественном открытии форума, он осмотрел представленную боевую технику, пообщался с военнослужащими Волгоградского гарнизона.В парке "Патриот" в Волгоградской области в рамках форума представлено около 60 боевой современной техники, в том числе танк Т-90А, реактивная система залпового огня "Торнадо-Г", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска-М1", тяжелая огнеметная система "Буратино". Военные представили гостям форума розыгрыш боевых действий различных подразделений, показали огневые возможности танка Т-90, исполнили "танковый вальс". На полигоне есть площадка для пейнтбола и для стрельбы из пневматической винтовки, работает полевая кухня.
https://ria.ru/20210822/armiya-1746763292.html
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безопасность, технологии, армия, волгоградская область, андрей бочаров, патриот, россия, форум "армия — 2021"
13:25 27.08.2021 (обновлено: 13:56 27.08.2021)
 
Волгоградский губернатор оценил военную технику на форуме "Армия-2021"

Глава Волгоградской области Бочаров принял участие в торжественном открытии форума "Армия-2021"

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Волгоградской областиВолгоградский губернатор оценил военную технику на форуме "Армия-2021"
Волгоградский губернатор оценил военную технику на форуме Армия-2021
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 27 авг – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на форуме "Армия-2021" в парке "Патриот" под Волгоградом отметил, что благодаря такому мероприятию есть возможность оценить эффективность российского вооружения, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
Военно-технический форум "Армия-2021" состоится с 27 по 29 августа на 24 площадках в 14 субъектах Российской Федерации и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Задействовано порядка 800 единиц современной боевой и специальной техники, более 70 кораблей и судов, свыше 100 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации Черноморского флота.
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Танки, дроны, кухня и сигнальный браслет. Главные премьеры "Армии-2021"
В Волгоградской области форум проходит на территории парка "Патриот" в Среднеахтубинском районе, созданного на базе возрожденного авиаклуба имени Числова. По информации администрации, Бочаров принял участие в торжественном открытии форума, он осмотрел представленную боевую технику, пообщался с военнослужащими Волгоградского гарнизона.
"Форум востребован, сюда приходят вместе с детьми. Всем интересно, в каком состоянии находятся Вооруженные силы России, насколько эффективно вооружение и техника, сможет ли она защитить всех нас от угроз. И форум "Армия-2021" дает на это серьезный и однозначный ответ - наше вооружение и техника являются лучшими в мире, у нас высокопрофессиональный личный состав", - цитирует пресс-служба слова Бочарова.
В парке "Патриот" в Волгоградской области в рамках форума представлено около 60 боевой современной техники, в том числе танк Т-90А, реактивная система залпового огня "Торнадо-Г", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска-М1", тяжелая огнеметная система "Буратино". Военные представили гостям форума розыгрыш боевых действий различных подразделений, показали огневые возможности танка Т-90, исполнили "танковый вальс". На полигоне есть площадка для пейнтбола и для стрельбы из пневматической винтовки, работает полевая кухня.
Открытие международного военно-технического форума Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 11:23
Выставка "Армия-2021" открылась для всех желающих
 
Волгоградская областьБезопасностьТехнологииАрмияВолгоградская областьАндрей БочаровПатриотРоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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