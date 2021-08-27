https://ria.ru/20210827/forum-1747505231.html

Волгоградский губернатор оценил военную технику на форуме "Армия-2021"

Волгоградский губернатор оценил военную технику на форуме "Армия-2021" - РИА Новости, 27.08.2021

Волгоградский губернатор оценил военную технику на форуме "Армия-2021"

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на форуме "Армия-2021" в парке "Патриот" под Волгоградом отметил, что благодаря такому мероприятию есть... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:25

2021-08-27T13:25

2021-08-27T13:56

волгоградская область

безопасность

технологии

армия

волгоградская область

андрей бочаров

патриот

россия

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ВОЛГОГРАД, 27 авг – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на форуме "Армия-2021" в парке "Патриот" под Волгоградом отметил, что благодаря такому мероприятию есть возможность оценить эффективность российского вооружения, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.Военно-технический форум "Армия-2021" состоится с 27 по 29 августа на 24 площадках в 14 субъектах Российской Федерации и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Задействовано порядка 800 единиц современной боевой и специальной техники, более 70 кораблей и судов, свыше 100 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации Черноморского флота.В Волгоградской области форум проходит на территории парка "Патриот" в Среднеахтубинском районе, созданного на базе возрожденного авиаклуба имени Числова. По информации администрации, Бочаров принял участие в торжественном открытии форума, он осмотрел представленную боевую технику, пообщался с военнослужащими Волгоградского гарнизона.В парке "Патриот" в Волгоградской области в рамках форума представлено около 60 боевой современной техники, в том числе танк Т-90А, реактивная система залпового огня "Торнадо-Г", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска-М1", тяжелая огнеметная система "Буратино". Военные представили гостям форума розыгрыш боевых действий различных подразделений, показали огневые возможности танка Т-90, исполнили "танковый вальс". На полигоне есть площадка для пейнтбола и для стрельбы из пневматической винтовки, работает полевая кухня.

https://ria.ru/20210822/armiya-1746763292.html

https://ria.ru/20210826/bezopasnost-1747309489.html

волгоградская область

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безопасность, технологии, армия, волгоградская область, андрей бочаров, патриот, россия, форум "армия — 2021"