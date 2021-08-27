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Краснодарский край
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Краснодарский фонд микрофинансирования признали крупнейшим в России
Краснодарский фонд микрофинансирования признали крупнейшим в России - РИА Новости, 27.08.2021
Краснодарский фонд микрофинансирования признали крупнейшим в России
Фонд микрофинансирования Краснодарского края по итогам первого полугодия признали крупнейшим в России, сообщает администрация региона со ссылкой на рейтинговое... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T18:13
2021-08-27T18:13
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Краснодарского края по итогам первого полугодия признали крупнейшим в России, сообщает администрация региона со ссылкой на рейтинговое агентство "Эксперт РА"."Мы регулярно совершенствуем механизмы поддержки предпринимателей в регионе, дополняем действующие в Фонде микрофинансирования программы новыми актуальными предложениями. Среди самых свежих – специальные займы для самозанятых, IT-компаний, молодых предпринимателей. В результате на протяжении уже трех лет наш Фонд лидирует в стране по объему выданных микрозаймов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а его капитализация составляет порядка 3,3 миллиарда рублей", – прокомментировал губернатор края Вениамин Кондратьев.По данным региональных властей, Фонд демонстрирует высокие темпы прироста по основным показателям: за первые полгода малому и среднему бизнесу выдали займов на общую сумму 791 миллион рублей. "Это самый большой показатель по стране среди некоммерческих микрофинансовых организаций. При этом уже в августе объем средств превысил 1 миллиард рублей", - отметил замглавы региона Александр Руппель.По итогам первого полугодия 2021 года Фонд микрофинансирования Краснодарского края стал крупнейшим по объему финансирования предпринимателей. Исследователи рейтинга отмечают, что организация лидирует и по показателю "портфель микрозаймов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Он составил более 2,4 миллиарда рублей. Также у него самый низкий уровень просроченной задолженности – 0,5 %.
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия
18:13 27.08.2021
 
Краснодарский фонд микрофинансирования признали крупнейшим в России

Краснодарский фонд микрофинансирования по итогам полугодия признали крупнейшим в России

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Краснодарского края по итогам первого полугодия признали крупнейшим в России, сообщает администрация региона со ссылкой на рейтинговое агентство "Эксперт РА".
"Мы регулярно совершенствуем механизмы поддержки предпринимателей в регионе, дополняем действующие в Фонде микрофинансирования программы новыми актуальными предложениями. Среди самых свежих – специальные займы для самозанятых, IT-компаний, молодых предпринимателей. В результате на протяжении уже трех лет наш Фонд лидирует в стране по объему выданных микрозаймов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а его капитализация составляет порядка 3,3 миллиарда рублей", – прокомментировал губернатор края Вениамин Кондратьев.
По данным региональных властей, Фонд демонстрирует высокие темпы прироста по основным показателям: за первые полгода малому и среднему бизнесу выдали займов на общую сумму 791 миллион рублей. "Это самый большой показатель по стране среди некоммерческих микрофинансовых организаций. При этом уже в августе объем средств превысил 1 миллиард рублей", - отметил замглавы региона Александр Руппель.
По итогам первого полугодия 2021 года Фонд микрофинансирования Краснодарского края стал крупнейшим по объему финансирования предпринимателей. Исследователи рейтинга отмечают, что организация лидирует и по показателю "портфель микрозаймов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Он составил более 2,4 миллиарда рублей. Также у него самый низкий уровень просроченной задолженности – 0,5 %.
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