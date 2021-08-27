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Краснодарский фонд микрофинансирования признали крупнейшим в России

Краснодарский фонд микрофинансирования признали крупнейшим в России - РИА Новости, 27.08.2021

Краснодарский фонд микрофинансирования признали крупнейшим в России

Фонд микрофинансирования Краснодарского края по итогам первого полугодия признали крупнейшим в России, сообщает администрация региона со ссылкой на рейтинговое... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T18:13

2021-08-27T18:13

2021-08-27T18:13

краснодарский край

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Краснодарского края по итогам первого полугодия признали крупнейшим в России, сообщает администрация региона со ссылкой на рейтинговое агентство "Эксперт РА"."Мы регулярно совершенствуем механизмы поддержки предпринимателей в регионе, дополняем действующие в Фонде микрофинансирования программы новыми актуальными предложениями. Среди самых свежих – специальные займы для самозанятых, IT-компаний, молодых предпринимателей. В результате на протяжении уже трех лет наш Фонд лидирует в стране по объему выданных микрозаймов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а его капитализация составляет порядка 3,3 миллиарда рублей", – прокомментировал губернатор края Вениамин Кондратьев.По данным региональных властей, Фонд демонстрирует высокие темпы прироста по основным показателям: за первые полгода малому и среднему бизнесу выдали займов на общую сумму 791 миллион рублей. "Это самый большой показатель по стране среди некоммерческих микрофинансовых организаций. При этом уже в августе объем средств превысил 1 миллиард рублей", - отметил замглавы региона Александр Руппель.По итогам первого полугодия 2021 года Фонд микрофинансирования Краснодарского края стал крупнейшим по объему финансирования предпринимателей. Исследователи рейтинга отмечают, что организация лидирует и по показателю "портфель микрозаймов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Он составил более 2,4 миллиарда рублей. Также у него самый низкий уровень просроченной задолженности – 0,5 %.

https://ria.ru/20210823/shkoly-1746947898.html

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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия