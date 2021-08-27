https://ria.ru/20210827/flot-1747483435.html

В "Росэлектронике" рассказали о росте поставок стелс-покрытий для ВМФ

В "Росэлектронике" рассказали о росте поставок стелс-покрытий для ВМФ - РИА Новости, 27.08.2021

В "Росэлектронике" рассказали о росте поставок стелс-покрытий для ВМФ

НИИ "Феррит-Домен" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) наращивает объемы поставок корабельных радиопоглощающих покрытий для ВМФ России, в 2021 году они... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T11:58

2021-08-27T11:58

2021-08-27T11:58

безопасность

вмф рф

ростех

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россия

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. НИИ "Феррит-Домен" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) наращивает объемы поставок корабельных радиопоглощающих покрытий для ВМФ России, в 2021 году они вырастут на 50%, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Феррит-Домен" Максим Каваев."Переданные в 2020 году флоту покрытия позволят обеспечить новый уровень защиты кораблей ВМФ. В 2021 году мы планируем увеличить объем поставок новых материалов более чем на 50%", - сказал он.Как уточнили в "Росэлектронике", НИИ "Феррит-Домен" поставил в прошлом году на судоверфи для оснащения кораблей ВМФ РФ морской и океанской зон более 700 кв.м. радиопоглощающих покрытий.Как отмечают в холдинге, покрытия соответствуют современным требованиям ВМФ и не имеют аналогов по радиофизическим и массогабаритным характеристикам. Материалы изготавливаются на основе тонких пленок на гибких подложках и функционируют в радиолокационном, инфракрасном и видимых диапазонах длин волн.Образцы покрытий успешно прошли полный цикл лабораторных, полигонных и натурных испытаний.

https://ria.ru/20210518/korabli-1732751104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, вмф рф, ростех, российская электроника, россия