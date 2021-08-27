Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/flot-1747483435.html
В "Росэлектронике" рассказали о росте поставок стелс-покрытий для ВМФ
В "Росэлектронике" рассказали о росте поставок стелс-покрытий для ВМФ - РИА Новости, 27.08.2021
В "Росэлектронике" рассказали о росте поставок стелс-покрытий для ВМФ
НИИ "Феррит-Домен" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) наращивает объемы поставок корабельных радиопоглощающих покрытий для ВМФ России, в 2021 году они... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:58
2021-08-27T11:58
безопасность
вмф рф
ростех
российская электроника
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149873/59/1498735967_17:0:3658:2048_1920x0_80_0_0_4457ae89b110bde2f90ccdfbe71dee5f.jpg
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. НИИ "Феррит-Домен" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) наращивает объемы поставок корабельных радиопоглощающих покрытий для ВМФ России, в 2021 году они вырастут на 50%, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Феррит-Домен" Максим Каваев."Переданные в 2020 году флоту покрытия позволят обеспечить новый уровень защиты кораблей ВМФ. В 2021 году мы планируем увеличить объем поставок новых материалов более чем на 50%", - сказал он.Как уточнили в "Росэлектронике", НИИ "Феррит-Домен" поставил в прошлом году на судоверфи для оснащения кораблей ВМФ РФ морской и океанской зон более 700 кв.м. радиопоглощающих покрытий.Как отмечают в холдинге, покрытия соответствуют современным требованиям ВМФ и не имеют аналогов по радиофизическим и массогабаритным характеристикам. Материалы изготавливаются на основе тонких пленок на гибких подложках и функционируют в радиолокационном, инфракрасном и видимых диапазонах длин волн.Образцы покрытий успешно прошли полный цикл лабораторных, полигонных и натурных испытаний.
https://ria.ru/20210518/korabli-1732751104.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149873/59/1498735967_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_6f44875979f0934bd97f3365f9081385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, вмф рф, ростех, российская электроника, россия
11:58 27.08.2021
 
В "Росэлектронике" рассказали о росте поставок стелс-покрытий для ВМФ

НИИ "Феррит-Домен": поставки стелс-покрытий для кораблей ВМФ вырастут на 50% в 2021 году

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШвартовка корвета проекта 20380 "Совершенный" в порту Владивостока
Швартовка корвета проекта 20380 Совершенный в порту Владивостока - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. НИИ "Феррит-Домен" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) наращивает объемы поставок корабельных радиопоглощающих покрытий для ВМФ России, в 2021 году они вырастут на 50%, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Феррит-Домен" Максим Каваев.
"Переданные в 2020 году флоту покрытия позволят обеспечить новый уровень защиты кораблей ВМФ. В 2021 году мы планируем увеличить объем поставок новых материалов более чем на 50%", - сказал он.
Как уточнили в "Росэлектронике", НИИ "Феррит-Домен" поставил в прошлом году на судоверфи для оснащения кораблей ВМФ РФ морской и океанской зон более 700 кв.м. радиопоглощающих покрытий.

"Материалы позволяют снизить радиолокационную заметность объектов, что обеспечит новый уровень защиты флота", - уточнили в "Росэлектронике".

Как отмечают в холдинге, покрытия соответствуют современным требованиям ВМФ и не имеют аналогов по радиофизическим и массогабаритным характеристикам. Материалы изготавливаются на основе тонких пленок на гибких подложках и функционируют в радиолокационном, инфракрасном и видимых диапазонах длин волн.
Образцы покрытий успешно прошли полный цикл лабораторных, полигонных и натурных испытаний.
Корвет Совершенный Военно-Морского Флота России - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 10:08
В ВПК рассказали о создании российских стелс-кораблей
 
БезопасностьВМФ РФРостехРоссийская электроникаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния