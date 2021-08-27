https://ria.ru/20210827/ekstremizm-1747483738.html

В Белоруссии расширили список экстремистских Telegram-сообществ

В Белоруссии расширили список экстремистских Telegram-сообществ - РИА Новости, 27.08.2021

В Белоруссии расширили список экстремистских Telegram-сообществ

Суды в Белоруссии признали экстремистскими еще более десятка Telegram-каналов и чатов, сообщила в пятницу пресс-служба генеральной прокуратуры республики. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T11:59

2021-08-27T11:59

2021-08-27T11:59

протесты в белоруссии

в мире

белоруссия

генеральная прокуратура белоруссии

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МИНСК, 27 авг - РИА Новости. Суды в Белоруссии признали экстремистскими еще более десятка Telegram-каналов и чатов, сообщила в пятницу пресс-служба генеральной прокуратуры республики."По заявлениям органов прокуратуры информационная продукция чатов и каналов мессенджера Telegram "Крупки Чат. Крупки для жизни", "Смолевичи политдвиж", "Это Вилейка, детка", "Вилейка для жизни", "Боровляны инфо", "Боровляны чат", "Заславль для жизни", "Зеленый бор", "Колодищи военный городок чат", "Кобрин для Жизни", "Кобрин 97%", "Гродно Азот Чат", "Стачком азота", а также интернет-сообщества "Это Вилейка, детка" судами признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале генпрокуратуры.Ранее экстремистскими в Белоруссии уже были признаны около 90 Telegram-каналов и около 80 Telegram-чатов.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".

https://ria.ru/20210727/belsat-1743137324.html

https://ria.ru/20210608/ekstremizm-1736076135.html

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в мире, белоруссия, генеральная прокуратура белоруссии