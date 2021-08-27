РЭЦ определил лучших экспортеров Центрального федерального округа
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила 14 победителей в Центральном федеральном округе, сообщает РЭЦ.
Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
В номинация "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес" победителями стали сразу две компании - ООО "Фригогласс Евразия" из Орловской области (один из мировых лидеров в производстве холодильных витрин) и ООО "Газпромнефть-СМ", представляющая Москву, специализирующаяся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Кроме того, "Газпромнефть-СМ" победило и в номинации "Новая география".
"Малым" "Экспортером года в сфере промышленности" стало ООО "Техносонус-Центр" из Владимирской области, один из лидеров на отечественном рынке звукоизоляционных, акустических и виброизоляционных материалов, технологий и инженерного консалтинга в области строительной и архитектурной акустики.
Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
В номинация "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес" победителями стали сразу две компании - ООО "Фригогласс Евразия" из Орловской области (один из мировых лидеров в производстве холодильных витрин) и ООО "Газпромнефть-СМ", представляющая Москву, специализирующаяся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Кроме того, "Газпромнефть-СМ" победило и в номинации "Новая география".
"Малым" "Экспортером года в сфере промышленности" стало ООО "Техносонус-Центр" из Владимирской области, один из лидеров на отечественном рынке звукоизоляционных, акустических и виброизоляционных материалов, технологий и инженерного консалтинга в области строительной и архитектурной акустики.
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"Большим" экспортером в сфере агропромышленного комплекса стало ФГБУ "ВНИИЗЖ" из Владимирской области, которое является ведущим научно-исследовательским учреждением страны в области ветеринарии с широкой научной тематикой. "Малый" победитель номинации - ООО "Соломон-трейд" из Тамбовской области, один из лидирующих производителей снековой продукции, включающей в себя жареные фасованные семена подсолнечника и тыквы, жареный арахис натуральный и соленый, батончики из семян подсолнечника под торговыми марками: "Станичные", "Тамбовский волк", "Golden Gift", "Просто Вкусные", "Arevik", "Granulla", "Stani".
Экспортером года в сфере услуг в категории "крупный бизнес" стало АО "РЖД Логистика" (Москва), крупнейший на территории стран СНГ и Балтии мультимодальный транспортно-логистический оператор.
В малом бизнесе в этой номинации победило ООО "Европак" (Москва), занимающееся логистикой, которое также стало "Прорывом года".
Победителем в номинации "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "крупный бизнес" стало АО "Елатомский приборный завод" из Рязанской области, которое производит медицинскую диагностическую и терапевтическую аппаратуру.
"Малым" победителем в той же номинации стало ООО "Лазертаг" из Смоленской области, производство полного цикла - от литья корпусов, до изготовления электроники, сборки лазертаг-оружия и пошива повязок, жилетов с датчиками поражения. Компания занимаемся проектированием и строительством игровых полигонов, арен для лазертага. Разрабатываем софт и приложения для игры в лазертаг.
"Крупными" трейдерами года стали также двое участников: ООО "Вайлдберриз" (Московская область), крупнейший онлайн-ритейлером на территории ЕАЭС и АО "Техснабэкспорт" (Москва), старейшая российская внешнеторговая компания, один из крупнейших мировых поставщиков продукции ядерно-топливного цикла, обеспечивающий значительную часть потребностей реакторов зарубежного дизайна в услугах по обогащению урана.
Экспортером года в сфере услуг в категории "крупный бизнес" стало АО "РЖД Логистика" (Москва), крупнейший на территории стран СНГ и Балтии мультимодальный транспортно-логистический оператор.
В малом бизнесе в этой номинации победило ООО "Европак" (Москва), занимающееся логистикой, которое также стало "Прорывом года".
Победителем в номинации "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "крупный бизнес" стало АО "Елатомский приборный завод" из Рязанской области, которое производит медицинскую диагностическую и терапевтическую аппаратуру.
"Малым" победителем в той же номинации стало ООО "Лазертаг" из Смоленской области, производство полного цикла - от литья корпусов, до изготовления электроники, сборки лазертаг-оружия и пошива повязок, жилетов с датчиками поражения. Компания занимаемся проектированием и строительством игровых полигонов, арен для лазертага. Разрабатываем софт и приложения для игры в лазертаг.
"Крупными" трейдерами года стали также двое участников: ООО "Вайлдберриз" (Московская область), крупнейший онлайн-ритейлером на территории ЕАЭС и АО "Техснабэкспорт" (Москва), старейшая российская внешнеторговая компания, один из крупнейших мировых поставщиков продукции ядерно-топливного цикла, обеспечивающий значительную часть потребностей реакторов зарубежного дизайна в услугах по обогащению урана.
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"Малым" трейдером года стало ООО "Точные поставки" из Смоленской области, занимающееся логистикой и обеспечивающее организацию экспортно-импортных сделок в любой точке мира.
"На Москву сегодня приходится 18,5% от общероссийского объема несырьевого неэнергетического экспорта. Чтобы помочь столичным компаниям в выходе на зарубежные рынки, в Москве действуют как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки. В том числе город помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки, предоставляет займы и субсидии", - прокомментировал конкурс заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Только в этом году объем поддержки экспортеров Москвы вырос почти в пять раз: одобрены 168 заявок на субсидии на сумму порядка 350 миллионов рублей. Для сравнения: в прошлом году на эти цели был выделен 71 миллион рублей по 69 заявкам", - заключил он.
"На Москву сегодня приходится 18,5% от общероссийского объема несырьевого неэнергетического экспорта. Чтобы помочь столичным компаниям в выходе на зарубежные рынки, в Москве действуют как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки. В том числе город помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки, предоставляет займы и субсидии", - прокомментировал конкурс заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Только в этом году объем поддержки экспортеров Москвы вырос почти в пять раз: одобрены 168 заявок на субсидии на сумму порядка 350 миллионов рублей. Для сравнения: в прошлом году на эти цели был выделен 71 миллион рублей по 69 заявкам", - заключил он.