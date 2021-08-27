Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/dtp-1747578890.html
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 27.08.2021
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП
Два человека погибли, еще 5 человек, в том числе 3 детей, один из них - новорожденный, пострадали при столкновении двух машин в Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T18:34
2021-08-27T18:34
происшествия
дтп
нижегородская область
воскресенский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще 5 человек, в том числе 3 детей, один из них - новорожденный, пострадали при столкновении двух машин в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.Сообщение о том, что на 129-м километре трассы Р-177 "Поветлужье" произошло ДТП с пострадавшими, поступило в дежурную часть ОМВД России по Воскресенскому району в пятницу в 15.07."По предварительной информации, у села Владимирское в Воскресенском районе водитель автомобиля Chevrolet выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi. В результате автоаварии водитель и пассажир Chevrolet получили травмы, несовместимые с жизнью, 5 человек доставлены в больницу, среди которых 3 детей, в том числе новорожденный", - говорится в сообщении.Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Воскресенскому району работают на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20210827/avariya-1747473707.html
нижегородская область
воскресенский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, дтп, нижегородская область, воскресенский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия
18:34 27.08.2021
 
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП

МВД: два человека погибли и пятеро ранены при ДТП в Нижегородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще 5 человек, в том числе 3 детей, один из них - новорожденный, пострадали при столкновении двух машин в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
Сообщение о том, что на 129-м километре трассы Р-177 "Поветлужье" произошло ДТП с пострадавшими, поступило в дежурную часть ОМВД России по Воскресенскому району в пятницу в 15.07.
"По предварительной информации, у села Владимирское в Воскресенском районе водитель автомобиля Chevrolet выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi. В результате автоаварии водитель и пассажир Chevrolet получили травмы, несовместимые с жизнью, 5 человек доставлены в больницу, среди которых 3 детей, в том числе новорожденный", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Воскресенскому району работают на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 11:14
В Самарской области мужчина и ребенок погибли в ДТП
 
ПроисшествияДТПНижегородская областьВоскресенский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)АвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния