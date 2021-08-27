https://ria.ru/20210827/dtp-1747578890.html

В Нижегородской области два человека погибли в ДТП

В Нижегородской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 27.08.2021

В Нижегородской области два человека погибли в ДТП

Два человека погибли, еще 5 человек, в том числе 3 детей, один из них - новорожденный, пострадали при столкновении двух машин в Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T18:34

2021-08-27T18:34

2021-08-27T18:34

происшествия

дтп

нижегородская область

воскресенский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще 5 человек, в том числе 3 детей, один из них - новорожденный, пострадали при столкновении двух машин в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.Сообщение о том, что на 129-м километре трассы Р-177 "Поветлужье" произошло ДТП с пострадавшими, поступило в дежурную часть ОМВД России по Воскресенскому району в пятницу в 15.07."По предварительной информации, у села Владимирское в Воскресенском районе водитель автомобиля Chevrolet выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi. В результате автоаварии водитель и пассажир Chevrolet получили травмы, несовместимые с жизнью, 5 человек доставлены в больницу, среди которых 3 детей, в том числе новорожденный", - говорится в сообщении.Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Воскресенскому району работают на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210827/avariya-1747473707.html

нижегородская область

воскресенский район

россия

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происшествия, дтп, нижегородская область, воскресенский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия