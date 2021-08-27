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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210827/draka-1747517418.html
Паломника из Израиля депортируют с Украины за драку с местным жителем
Паломника из Израиля депортируют с Украины за драку с местным жителем - РИА Новости, 27.08.2021
Паломника из Израиля депортируют с Украины за драку с местным жителем
Хасида, который устроил в украинской Умани драку с местным жителем, депортируют с Украины, ему запретили въезд в страну на три года, сообщили в управлении... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:12
2021-08-27T15:12
религия
израиль
черкасская область
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КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Хасида, который устроил в украинской Умани драку с местным жителем, депортируют с Украины, ему запретили въезд в страну на три года, сообщили в управлении Нацполиции Черкасской области.Девятнадцатого августа пресс-служба объединенной еврейской общины сообщила, что восемь тысяч паломников-хасидов уже прибыли на Украину для празднования Рош ха-Шана."Двадцать второго августа на улице Пушкина между паломниками произошел конфликт. Девятнадцатилетний гражданин Израиля устроил драку и нанес незначительные телесные повреждения своему оппоненту… Совместно с работниками миграционной службы Умани было принято решение об ограничении срока пребывания иностранца на территории Украины и запрете въезда в течение трех лет", - говорится в сообщении.Полицейские, прибывшие на место вызова, составили на правонарушителя административный протокол по статье "мелкое хулиганство".Ранее пресс-служба Нацполиции сообщила, что украинские полицейские ожидают прибытия около 50 тысяч хасидов в Умань в этом году на празднование Рош ха-Шана.Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. В 2021 году праздник выпадает на 6-8 сентября. В прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие паломники-хасиды смогли попасть в Умань на Рош ха-Шана.Рош ха-Шана (переводится с иврита как "голова года") – один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. Характерная черта празднования – трубление в рог-шофар во время службы в синагоге. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником – Йом-Кипур.
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израиль, черкасская область
15:12 27.08.2021
 

Паломника из Израиля депортируют с Украины за драку с местным жителем

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОколо 40 тысяч хасидов отпразднуют в Умани еврейский Новый год
Около 40 тысяч хасидов отпразднуют в Умани еврейский Новый год - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Хасида, который устроил в украинской Умани драку с местным жителем, депортируют с Украины, ему запретили въезд в страну на три года, сообщили в управлении Нацполиции Черкасской области.
Девятнадцатого августа пресс-служба объединенной еврейской общины сообщила, что восемь тысяч паломников-хасидов уже прибыли на Украину для празднования Рош ха-Шана.
"Двадцать второго августа на улице Пушкина между паломниками произошел конфликт. Девятнадцатилетний гражданин Израиля устроил драку и нанес незначительные телесные повреждения своему оппоненту… Совместно с работниками миграционной службы Умани было принято решение об ограничении срока пребывания иностранца на территории Украины и запрете въезда в течение трех лет", - говорится в сообщении.
Полицейские, прибывшие на место вызова, составили на правонарушителя административный протокол по статье "мелкое хулиганство".
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана) - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 14:00Религия
Восемь тысяч хасидов приехали на Украину ради еврейского нового года
Ранее пресс-служба Нацполиции сообщила, что украинские полицейские ожидают прибытия около 50 тысяч хасидов в Умань в этом году на празднование Рош ха-Шана.
Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. В 2021 году праздник выпадает на 6-8 сентября. В прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие паломники-хасиды смогли попасть в Умань на Рош ха-Шана.
Рош ха-Шана (переводится с иврита как "голова года") – один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. Характерная черта празднования – трубление в рог-шофар во время службы в синагоге. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником – Йом-Кипур.
Паломник сидит на берегу реки в канун еврейского нового года на Украине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября 2020, 08:00Религия
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