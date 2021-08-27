https://ria.ru/20210827/draka-1747485010.html

Массовая драка мигрантов в Москве попала на видео

Массовая драка мигрантов в Москве попала на видео - РИА Новости, 27.08.2021

Массовая драка мигрантов в Москве попала на видео

Мигранты устроили массовую драку в одном из московских хостелов. Видео инцидента опубликовано на сайте пресс-службы УВД по ТиНАО в Москве. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T12:07

2021-08-27T12:07

2021-08-27T14:53

происшествия

москва

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Мигранты устроили массовую драку в одном из московских хостелов. Видео инцидента опубликовано на сайте пресс-службы УВД по ТиНАО в Москве.По данным ГУ столичного МВД, инцидент произошел на улице Адмирала Корнилова. Полиция задержала более двадцати человек, заведены протоколы об административных правонарушениях, все арестованы на 12 суток.Решается вопрос о запрете на въезд в Россию и депортацию пятерых из них.В июле рядом со станицей метро "Кузьминки" в Москве произошла драка, в которой приняли участие около 200 выходцев из Средней Азии. Тогда в изоляторы попали 102 человека.

https://ria.ru/20210607/migranty-1735921487.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Массовая драка мигрантов в московском хостеле. Видео с камеры наблюдения Мигранты устроили массовую драку в одном из московских хостелов. По данным ГУ МВД по Москве, инцидент произошел на улице Адмирала Корнилова. Всего задержаны более двадцати человек, в отношении которых завели протоколы об административных правонарушениях. 2021-08-27T12:07 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва