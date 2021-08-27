https://ria.ru/20210827/draka-1747485010.html
Массовая драка мигрантов в Москве попала на видео
Массовая драка мигрантов в Москве попала на видео - РИА Новости, 27.08.2021
Массовая драка мигрантов в Москве попала на видео
Мигранты устроили массовую драку в одном из московских хостелов. Видео инцидента опубликовано на сайте пресс-службы УВД по ТиНАО в Москве. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:07
2021-08-27T12:07
2021-08-27T14:53
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747487331_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d413753199c95def8e5511044930489b.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Мигранты устроили массовую драку в одном из московских хостелов. Видео инцидента опубликовано на сайте пресс-службы УВД по ТиНАО в Москве.По данным ГУ столичного МВД, инцидент произошел на улице Адмирала Корнилова. Полиция задержала более двадцати человек, заведены протоколы об административных правонарушениях, все арестованы на 12 суток.Решается вопрос о запрете на въезд в Россию и депортацию пятерых из них.В июле рядом со станицей метро "Кузьминки" в Москве произошла драка, в которой приняли участие около 200 выходцев из Средней Азии. Тогда в изоляторы попали 102 человека.
https://ria.ru/20210607/migranty-1735921487.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747487331_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_78b15b01a69686f1945c395ef898fb3d.jpg
Массовая драка мигрантов в московском хостеле. Видео с камеры наблюдения
Мигранты устроили массовую драку в одном из московских хостелов. По данным ГУ МВД по Москве, инцидент произошел на улице Адмирала Корнилова. Всего задержаны более двадцати человек, в отношении которых завели протоколы об административных правонарушениях.
2021-08-27T12:07
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
12:07 27.08.2021 (обновлено: 14:53 27.08.2021)
Массовая драка мигрантов в Москве попала на видео
В одном из московских хостелов мигранты устроили драку