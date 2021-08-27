https://ria.ru/20210827/dorogi-1747446529.html

"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог

"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог - РИА Новости, 27.08.2021

"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог

"Роскосмос" готов помочь Крыму в мониторинге ситуации на дорогах, но правительство республики пока в госкорпорацию не обращалось, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T03:26

2021-08-27T03:26

2021-08-27T03:26

республика крым

роскосмос

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. "Роскосмос" готов помочь Крыму в мониторинге ситуации на дорогах, но правительство республики пока в госкорпорацию не обращалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации после слов главы Крыма Сергея Аксенова на совещании.В четверг Аксенов на совещании по реализации инфраструктурных проектов заявил, что нужно назначить ответственных за подсчет и выявление новых ям на дорогах региона, задавшись вопросом, можно ли "найти такого человека... или нет, или надо из космоса снимать, просить "Роскосмос"."Сервис контроля за дорожным строительством, включая определение динамики работ с указанием количества техники и задействованного на объекте персонала уже отработан и предлагается клиентам нашим оператором дистанционного зондирования Земли "Терра Тех", - сказали в "Роскосмосе.Однако, как уточнили в госкорпорации, Крым пока за такой услугой не обращался."Пока планируем мониторить строительство трассы Москва-Казань", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210822/avto-1746713343.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, роскосмос, сергей аксенов (политик)