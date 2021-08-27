https://ria.ru/20210827/dorogi-1747446529.html
"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог - РИА Новости, 27.08.2021
"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
"Роскосмос" готов помочь Крыму в мониторинге ситуации на дорогах, но правительство республики пока в госкорпорацию не обращалось, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T03:26
2021-08-27T03:26
2021-08-27T03:26
республика крым
роскосмос
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. "Роскосмос" готов помочь Крыму в мониторинге ситуации на дорогах, но правительство республики пока в госкорпорацию не обращалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации после слов главы Крыма Сергея Аксенова на совещании.В четверг Аксенов на совещании по реализации инфраструктурных проектов заявил, что нужно назначить ответственных за подсчет и выявление новых ям на дорогах региона, задавшись вопросом, можно ли "найти такого человека... или нет, или надо из космоса снимать, просить "Роскосмос"."Сервис контроля за дорожным строительством, включая определение динамики работ с указанием количества техники и задействованного на объекте персонала уже отработан и предлагается клиентам нашим оператором дистанционного зондирования Земли "Терра Тех", - сказали в "Роскосмосе.Однако, как уточнили в госкорпорации, Крым пока за такой услугой не обращался."Пока планируем мониторить строительство трассы Москва-Казань", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210822/avto-1746713343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, роскосмос, сергей аксенов (политик)
"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
"Роскосмос" о желании главы Крыма привлечь их к оценке плохих дорог: такие технологии есть
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
"Роскосмос
" готов помочь Крыму в мониторинге ситуации на дорогах, но правительство республики пока в госкорпорацию не обращалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации после слов главы Крыма Сергея Аксенова
на совещании.
В четверг Аксенов на совещании по реализации инфраструктурных проектов заявил, что нужно назначить ответственных за подсчет и выявление новых ям на дорогах региона, задавшись вопросом, можно ли "найти такого человека... или нет, или надо из космоса снимать, просить "Роскосмос".
"Сервис контроля за дорожным строительством, включая определение динамики работ с указанием количества техники и задействованного на объекте персонала уже отработан и предлагается клиентам нашим оператором дистанционного зондирования Земли "Терра Тех", - сказали в "Роскосмосе.
Однако, как уточнили в госкорпорации, Крым пока за такой услугой не обращался.
"Пока планируем мониторить строительство трассы Москва-Казань", - добавили в пресс-службе.