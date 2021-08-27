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"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог - РИА Новости, 27.08.2021
"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
"Роскосмос" готов помочь Крыму в мониторинге ситуации на дорогах, но правительство республики пока в госкорпорацию не обращалось, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T03:26
2021-08-27T03:26
республика крым
роскосмос
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. "Роскосмос" готов помочь Крыму в мониторинге ситуации на дорогах, но правительство республики пока в госкорпорацию не обращалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации после слов главы Крыма Сергея Аксенова на совещании.В четверг Аксенов на совещании по реализации инфраструктурных проектов заявил, что нужно назначить ответственных за подсчет и выявление новых ям на дорогах региона, задавшись вопросом, можно ли "найти такого человека... или нет, или надо из космоса снимать, просить "Роскосмос"."Сервис контроля за дорожным строительством, включая определение динамики работ с указанием количества техники и задействованного на объекте персонала уже отработан и предлагается клиентам нашим оператором дистанционного зондирования Земли "Терра Тех", - сказали в "Роскосмосе.Однако, как уточнили в госкорпорации, Крым пока за такой услугой не обращался."Пока планируем мониторить строительство трассы Москва-Казань", - добавили в пресс-службе.
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республика крым, роскосмос, сергей аксенов (политик)
03:26 27.08.2021
 
"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог

"Роскосмос" о желании главы Крыма привлечь их к оценке плохих дорог: такие технологии есть

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУчасток автодороги
Участок автодороги - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. "Роскосмос" готов помочь Крыму в мониторинге ситуации на дорогах, но правительство республики пока в госкорпорацию не обращалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации после слов главы Крыма Сергея Аксенова на совещании.
В четверг Аксенов на совещании по реализации инфраструктурных проектов заявил, что нужно назначить ответственных за подсчет и выявление новых ям на дорогах региона, задавшись вопросом, можно ли "найти такого человека... или нет, или надо из космоса снимать, просить "Роскосмос".
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"Сервис контроля за дорожным строительством, включая определение динамики работ с указанием количества техники и задействованного на объекте персонала уже отработан и предлагается клиентам нашим оператором дистанционного зондирования Земли "Терра Тех", - сказали в "Роскосмосе.
Однако, как уточнили в госкорпорации, Крым пока за такой услугой не обращался.
"Пока планируем мониторить строительство трассы Москва-Казань", - добавили в пресс-службе.
 
Республика КрымРоскосмосСергей Аксенов (политик)
 
 
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