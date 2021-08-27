https://ria.ru/20210827/doklad-1747608608.html

Американская разведка опубликовала доклад о происхождении коронавируса

Американская разведка опубликовала доклад о происхождении коронавируса - РИА Новости, 27.08.2021

Американская разведка опубликовала доклад о происхождении коронавируса

Американская разведка пришла к выводу, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия, говорится в выдержках из доклада об истоках происхождения... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T22:50

2021-08-27T22:50

2021-08-27T23:16

распространение коронавируса

в мире

сша

китай

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ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Американская разведка пришла к выводу, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия, говорится в выдержках из доклада об истоках происхождения инфекции, подготовленного для президента США Джо Байдена.Расследование продолжалось 90 дней, разведсообщество смогло достичь согласия по ряду ключевых моментов.Указано, что к единому мнению участники расследования прийти не смогли, в качестве возможных рассматриваются две версии происхождения коронавируса: "естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории".Кроме того, разведсообщество полагает, что власти Китая не знали о коронавирусе до вспышки заболевания.В последовавшем заявлении Байдена подчеркивается, что Пекин не стремится к открытости.Байден подчеркнул, что "не успокоится", пока не получит ответы.

https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737763209.html

https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738350595.html

сша

китай

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в мире, сша, китай