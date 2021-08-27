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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210827/doklad-1747608608.html
Американская разведка опубликовала доклад о происхождении коронавируса
Американская разведка опубликовала доклад о происхождении коронавируса - РИА Новости, 27.08.2021
Американская разведка опубликовала доклад о происхождении коронавируса
Американская разведка пришла к выводу, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия, говорится в выдержках из доклада об истоках происхождения... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T22:50
2021-08-27T23:16
распространение коронавируса
в мире
сша
китай
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ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Американская разведка пришла к выводу, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия, говорится в выдержках из доклада об истоках происхождения инфекции, подготовленного для президента США Джо Байдена.Расследование продолжалось 90 дней, разведсообщество смогло достичь согласия по ряду ключевых моментов.Указано, что к единому мнению участники расследования прийти не смогли, в качестве возможных рассматриваются две версии происхождения коронавируса: "естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории".Кроме того, разведсообщество полагает, что власти Китая не знали о коронавирусе до вспышки заболевания.В последовавшем заявлении Байдена подчеркивается, что Пекин не стремится к открытости.Байден подчеркнул, что "не успокоится", пока не получит ответы.
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в мире, сша, китай
22:50 27.08.2021 (обновлено: 23:16 27.08.2021)
 

Американская разведка опубликовала доклад о происхождении коронавируса

© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / David J. Phillip
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ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Американская разведка пришла к выводу, что коронавирус не создавали в качестве биологического оружия, говорится в выдержках из доклада об истоках происхождения инфекции, подготовленного для президента США Джо Байдена.
Расследование продолжалось 90 дней, разведсообщество смогло достичь согласия по ряду ключевых моментов.

"Большинство ведомств также с низкой степенью уверенности полагают, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан при помощи генной инженерии", — говорится в несекретной части документа, опубликованной на сайте офиса директора нацразведки США.

Указано, что к единому мнению участники расследования прийти не смогли, в качестве возможных рассматриваются две версии происхождения коронавируса: "естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории".
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Кроме того, разведсообщество полагает, что власти Китая не знали о коронавирусе до вспышки заболевания.
"Скорее всего, для окончательной оценки происхождения COVID-19 потребуется сотрудничество Китая. Однако Пекин продолжает препятствовать глобальному расследованию, сопротивляться обмену информацией и обвинять другие страны, в том числе США. Эти действия частично отражают неуверенность правительства Китая в том, к чему может привести расследование, а также разочарование тем, что международное сообщество использует этот вопрос для оказания политического давления на Китай", — говорится в докладе.
В последовавшем заявлении Байдена подчеркивается, что Пекин не стремится к открытости.
"Критическая информация о происхождении этой пандемии наличествует в Китайской Народной Республике, однако с самого начала китайские правительственные чиновники работали над тем, чтобы лишить доступа к ней участников международного расследования и членов мирового медицинского сообщества", — указал президент США.
Байден подчеркнул, что "не успокоится", пока не получит ответы.
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