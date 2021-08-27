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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210827/burdin-1747582801.html
Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации" впал в кому
Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации" впал в кому - РИА Новости, 27.08.2021
Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации" впал в кому
Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин находится в больнице в коме, сообщается в официальной группе музыканта в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T18:56
2021-08-27T22:27
культура
екатеринбург
новости культуры
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин находится в больнице в коме, сообщается в официальной группе музыканта в соцсети "ВКонтакте"."Владимир Бурдин — в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается", — говорится в сообщении.Брат музыканта Тимофей Бурдин написал в этой же группе "ВКонтакте", что у больного крайне тяжелое состояние, повреждено 80 процентов легких, он находится на ИВЛ."Но, что хуже, сильно поврежден мозг. Пока COVID-19 не подтвердили. Как мы поняли, еще не пришел тест. Но скорее, это он", — написал брат музыканта.Владимир Бурдин — поэт, музыкант. Родился 13 марта 1973 года. Живет в Екатеринбурге.Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации". Его песни исполняют или исполняли группы "Пилот", "Смысловые галлюцинации" и другие.
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екатеринбург, новости культуры
18:56 27.08.2021 (обновлено: 22:27 27.08.2021)
 
Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации" впал в кому

Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации" Бурдин впал в кому, находится на ИВЛ

© Фото : Владимир Бурдин/ВКонтактеВладимир Бурдин
Владимир Бурдин - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : Владимир Бурдин/ВКонтакте
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин находится в больнице в коме, сообщается в официальной группе музыканта в соцсети "ВКонтакте".
"Владимир Бурдин — в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается", — говорится в сообщении.
Брат музыканта Тимофей Бурдин написал в этой же группе "ВКонтакте", что у больного крайне тяжелое состояние, повреждено 80 процентов легких, он находится на ИВЛ.
"Но, что хуже, сильно поврежден мозг. Пока COVID-19 не подтвердили. Как мы поняли, еще не пришел тест. Но скорее, это он", — написал брат музыканта.
Владимир Бурдин — поэт, музыкант. Родился 13 марта 1973 года. Живет в Екатеринбурге.
Один из создателей группы "Смысловые галлюцинации". Его песни исполняют или исполняли группы "Пилот", "Смысловые галлюцинации" и другие.
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