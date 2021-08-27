https://ria.ru/20210827/brukhunova-1747541693.html
"Это все останется для адвокатов": Брухунова рассказала о травле в СМИ
"Это все останется для адвокатов": Брухунова рассказала о травле в СМИ - РИА Новости, 27.08.2021
"Это все останется для адвокатов": Брухунова рассказала о травле в СМИ
Татьяна Брухунова резко высказалась в Instagram о материалах в СМИ, который публикуют лживую информацию о ней и ее семье. Она пообещала рассказать, кто их... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:53
2021-08-27T15:53
2021-08-27T15:53
шоубиз
евгений петросян
знаменитости
татьяна брухунова
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Татьяна Брухунова резко высказалась в Instagram о материалах в СМИ, который публикуют лживую информацию о ней и ее семье. Она пообещала рассказать, кто их заказывает.Одна из подписчиц прислала жене Евгения Петросяна фото статьи, в которой, по ее мнению, нет ни слова правды о Брухуновой.Жена Петросяна также отметила, что собирается призвать к ответу подобные СМИ в суде."Я не собираюсь ни с кем обсуждать эту тему, это все останется для адвокатов. Фейки проплачены. Я обязательно однажды все расскажу, кто и кому за что заплатил! Не читайте лживую прессу! Все, что написано — выдумка!" — заключила Брухунова.Татьяна регулярно высказывается в социальных сетях в ответ на слухи. Недавно она эмоционально отреагировала на подозрения в беременности.
https://ria.ru/20210809/brukhunova-1745089696.html
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евгений петросян, знаменитости, татьяна брухунова