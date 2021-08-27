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Фронтовой бомбардировщик Су-24/Су-24М

Фронтовой бомбардировщик Су-24/Су-24М - РИА Новости, 27.08.2021

Фронтовой бомбардировщик Су-24/Су-24М

Су-24 – советский и российский фронтовой бомбардировщик, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью,... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T18:42

2021-08-27T18:42

2021-08-27T18:42

безопасность

справки

су-24

су-24м

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Су-24 – советский и российский фронтовой бомбардировщик, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.Фронтовой бомбардировщик Су-24 с крылом изменяемой стреловидности был создан в 1960-е годы в Опытном конструкторском бюро (ОКБ) Павла Сухого. Первый полет на самолете был выполнен 17 января 1970 года. Государственные испытания опытного самолета проводились с января 1970 года по июль 1974 года. Столь долгий срок объясняется большой сложностью и новизной задач, которые пришлось решать ОКБ совместно с военными в ходе отработки самолета. Постановлением правительства от 4 февраля 1975 года самолет был принят на вооружение. Одновременно шли работы по дальнейшей модернизации самолета для расширения его боевых возможностей.Серийное производство Су-24 было развернуто с 1971 года в кооперации двух заводов: Дальневосточного завода им. Ю.А. Гагарина (город Комсомольск-на-Амуре) и Новосибирского завода им. В.П. Чкалова. Первый серийный самолет был поднят в воздух в Новосибирске 31 декабря 1971 года, а в 1973 году начались поставки в Военно-воздушные силы (ВВС). Войсковые испытания Су-24 проводились в два этапа: первый этап – с мая 1975 года по август 1976 года, а второй этап – с января 1981 года по март 1982 года. Серийное производство Су-24 продолжалось до 1983 года, после чего завод полностью перешел на выпуск новой модификации Су-24, которая постановлением правительства от 22 июня 1983 года была принята на вооружение под обозначением Су-24М. По оценке специалистов, боевая эффективность Су-24М по сравнению с Су-24 выросла в 1,5-2 раза. Серийный выпуск Су-24М продолжался вплоть до 1993 года.В 1986 году было принято решение о разработке специальной экспортной модификации Су-24М, которая получила обозначение Су-24МК. От базового самолета экспортная модификация отличалась измененным составом аппаратуры бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения. Первый предсерийный самолет Су-24МК был собран на заводе в Новосибирске на базе серийного Су-24 весной 1987 года. Первый полет на нем был выполнен 30 мая 1987 года. Серийное производство самолета было развернуто год спустя. В 1988-1992 годах самолеты Су-24МК поставлялись на экспорт в Алжир, Ливию, Иран, Ирак и Сирию.С начала 1970-х годов велись работы по созданию на базе Су-24 специализированных модификаций – разведчика Су-24МР и постановщика помех Су-24МП. Производство Су-24МП было ограничено выпуском всего 10 машин, первый серийный самолет был поднят в воздух на заводе в Новосибирске 7 апреля 1983 года. Первый серийный Су-24МР был облетан в Новосибирске 13 апреля 1983 года. Серийное производство самолета осуществлялось с 1983 года по 1993 год, машины поставлялись в состав отдельных разведывательных авиаполков.Суммарный серийный выпуск самолетов типа Су-24 составил около 1400 самолетов. К настоящему моменту времени самолеты Су-24/Су-24М, являясь единственным современным отечественным типом фронтового бомбардировщика, составляют основу ударной составляющей фронтовой авиации ВВС РФ. С 1999 года в ОКБ совместно с ВВС осуществляется программа модернизации строевых самолетов. Су-24 – это двухместный высокоплан нормальной аэродинамической схемы с высокомеханизированным крылом изменяемой в полете стреловидности и двумя двигателями с боковыми нерегулируемыми воздухозаборниками.Конструкция бомбардировщика Су-24 цельнометаллическая, используются в основном алюминиевые, а также титановый и магниевый сплавы. Кабина герметическая вентиляционного типа – с системой кондиционирования воздуха и кислородным оборудованием, оснащена двойным управлением, что повышает безопасность полета. Летчик и штурман расположены рядом, один возле другого. Для аварийного покидания машины служат катапультные кресла К-36Д/ДМ.Су-24 оборудован системой дозаправки в воздухе, для уменьшения пробега оснащен тормозным парашютом. Электронное оборудование самолета включает в себя мощную бортовую цифровую вычислительную машину. На Су-24 установлена прицельно-навигационная система "Пума", в состав которой входит 13 подсистем: импульсно-доплеровский радиолокатор переднего обзора "Орион-А", радиолокатор предупреждения о столкновении, радиолокационная командная линия "Дельта ВМТ-6" для применения управляемых ракет, пеленгатор "Филин-Н".На Су-24М стоит усовершенствованный вариант прицельно-навигационной системы ПНС-24 – ПНС-24М "Тигр", в состав которой входят также 13 подсистем, в том числе импульсно-доплеровская радиолокационная станция "Орион-А", радиолокационная станция следования рельефу местности "Рельеф", оптико-электронная (лазерно-телевизионная) прицельная система "Кайра-24" для наведения управляемых ракет контейнерная станция обнаружения источников радиолокационного излучения "Фантасмогория". Имеющаяся система управления вооружением СУО-1-6М сопряжена с бортовым цифровым вычислителем Ц8У-10-058К. Самолет также оснащен бортовым комплексом обороны "Карпаты", включающим в себя станцию предупреждения о радиолокационном облучении СПО-15, теплопеленгатор ЛО-82, станцию постановки активных помех СПС-161, устройство отстрела диполей и термоловушек АПП-50, блок управления.Су-24 несет бомбовое, управляемое и неуправляемое ракетное и пушечное вооружение. Он имеет одну встроенную шестиствольную пушку калибра 30 миллиметров (ГШ-30-6) или 23 миллиметра (ГШ-6-23) с боезапасом 500 выстрелов (в зависимости от модификации), расположенную на левом воздухозаборнике.Ракетно-бомбовое вооружение размещается на восьми точках внешней подвески, четырех подкрыльевых (в том числе двух поворотных и двух неподвижных под центропланом) и четырех подфюзеляжных. На всех узлах Су-24 возможна подвеска бомб свободного падения калибром от 100 до 1500 килограмм, разовых бомбовых кассет или контейнеров малогабаритных грузов КМГУ-2. Неуправляемое ракетное оружие включает блоки неуправляемых авиационных ракет калибром от 57 до 370 миллиметров. Су-24М может нести корректируемые бомбы: до четырех КАБ-500Кр с телевизионной головкой самонаведения или КАБ-500Л с лазерным наведением, до двух КАБ-1500Л с лазерным наведением.В состав управляемого ракетного вооружения Су-24 входят управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" (Х-25МЛ, Х-25МР (Х-23М), Х-29Л, Х-29Т, Х-58Э, Х-58Э-01 (лит. А, А', В, С), Х-31П (лит. А, А', В, В', С), Х-31А Х-59, Х-59МЭ, С-25ЛД) и ракеты класса "воздух-воздух" (Р-60МК (Р-60), Р-73Э).На внешних узлах возможна подвеска до трех подвижных пушечных установок СППУ-6 с подвижной шестиствольной пушкой калибра 23 мм с боекомплектом 500 снарядов в каждой.Су-24 имеет кодовое обозначение НАТО – Fencer-A (Фехтовальщик), а Су-24М – Fencer-D. Тактико-технические характеристики бомбардировщика:Размах крыла (макс/мин) – 17,638 / 10,366 м;Длина самолета – 24,532 м;Высота самолета – 6,193 м;Максимальная посадочная масса – 27900 кг;Масса боевой нагрузки – 8000 кг;Максимальная скорость у земли без подвесок – 1315 км/ч;Практический потолок – 11 000 м;Практическая дальность с одной дозаправкой топливом в полете – 5000 км;Практический радиус действия – 615 км;Экипаж – 2 человека.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, справки, су-24, су-24м