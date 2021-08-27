https://ria.ru/20210827/blokada-1747445425.html

В Крыму назвали главного организатора водной блокады

В Крыму назвали главного организатора водной блокады - РИА Новости, 27.08.2021

В Крыму назвали главного организатора водной блокады

Главным организатором водной блокады Крыма является бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко, заявил первый вице-спикер... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T03:04

2021-08-27T03:04

2021-08-27T03:59

в мире

украина

республика крым

ефим фикс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Главным организатором водной блокады Крыма является бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Во вторник Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Экоцид — уничтожение растительного и животного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов и другие действия, которые могут привести к экологической катастрофе. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что имена причастных к водной блокаде полуострова установлены, материалы об их преступных деяниях собраны.Как отметил Фикс в беседе с РИА Новости, Сенченко выступил "непосредственным исполнителем и самым главным действующим лицом". По его словам, именно Сенченко, будучи временно исполняющим обязанности замглавы администрации президента Украины в 2014 году, заставил украинских предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала и реализовал этот замысел.Кроме того, как отметил Фикс, рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного полуострову блокадами, собрала материалы о причастности и поддержке перекрытия канала целом рядом украинских политиков. В их числе - экс-президент Украины Петр Порошенко, а также лидеры запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров.Полуостров испытывал проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос решался за счет хранилищ и подземных источников, но в прошлом году они существенно обмелели, в некоторых городах пришлось ограничивать подачу воды.Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма, выделив на это около 50 миллиардов рублей.При этом, как заявил ранее глава республики Сергей Аксенов, сейчас перебоев нет.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20210803/krym-1744099877.html

https://ria.ru/20210722/uscherb-1742331750.html

украина

республика крым

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в мире, украина, республика крым, ефим фикс