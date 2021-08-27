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Индекс S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 4500 пунктов
Индекс S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 4500 пунктов - РИА Новости, 27.08.2021
Индекс S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 4500 пунктов
Основные фондовые индексы США растут в пятницу, NASDAQ и S&P 500 на фоне заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул вновь побили... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:41
2021-08-27T17:41
2021-08-27T17:45
экономика
сша
федеральная резервная система сша
s&p 500
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Основные фондовые индексы США растут в пятницу, NASDAQ и S&P 500 на фоне заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул вновь побили исторические максимумы, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.34 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,62% - до 35432,76 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,83% - до 15069,9 пункта, а минутами ранее достиг исторического максимума в 15089,4 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,68%, до 4500,75 пункта, впервые в истории преодолев отметку в 4500 пунктов.Пауэлл, в частности, заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2%. Также он заявил, что было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, s&p 500
17:41 27.08.2021 (обновлено: 17:45 27.08.2021)
Индекс S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 4500 пунктов
Американские фондовые индексы обновили максимумы после выступления главы ФРС Пауэлла