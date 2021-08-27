Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/birzha-1747568455.html
Индекс S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 4500 пунктов
Индекс S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 4500 пунктов - РИА Новости, 27.08.2021
Индекс S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 4500 пунктов
Основные фондовые индексы США растут в пятницу, NASDAQ и S&P 500 на фоне заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул вновь побили... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:41
2021-08-27T17:45
экономика
сша
федеральная резервная система сша
s&p 500
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747250471_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f790a61b4aeb1737911cb252ae52b27.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Основные фондовые индексы США растут в пятницу, NASDAQ и S&amp;P 500 на фоне заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул вновь побили исторические максимумы, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.34 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,62% - до 35432,76 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,83% - до 15069,9 пункта, а минутами ранее достиг исторического максимума в 15089,4 пункта. Индекс широкого рынка S&amp;P 500 рос на 0,68%, до 4500,75 пункта, впервые в истории преодолев отметку в 4500 пунктов.Пауэлл, в частности, заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2%. Также он заявил, что было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными.
https://ria.ru/20210827/kurs-1747569856.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747250471_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_aa1688d15515eb463ca1366c97802b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, сша, федеральная резервная система сша, s&p 500
17:41 27.08.2021 (обновлено: 17:45 27.08.2021)
 
Индекс S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 4500 пунктов

Американские фондовые индексы обновили максимумы после выступления главы ФРС Пауэлла

© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Основные фондовые индексы США растут в пятницу, NASDAQ и S&P 500 на фоне заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул вновь побили исторические максимумы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.34 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,62% - до 35432,76 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,83% - до 15069,9 пункта, а минутами ранее достиг исторического максимума в 15089,4 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,68%, до 4500,75 пункта, впервые в истории преодолев отметку в 4500 пунктов.
Пауэлл, в частности, заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2%. Также он заявил, что было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 17:45Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Рубль резко усилил рост после заявлений главы ФРС США
 
ЭкономикаСШАФедеральная резервная система СШАS&P 500
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния