https://ria.ru/20210827/bayden-1747611963.html

США выделят Украине 60 миллионов долларов

США выделят Украине 60 миллионов долларов - РИА Новости, 27.08.2021

США выделят Украине 60 миллионов долларов

Президент США Джо Байден поручил руководителю госдепартамента выделить 60 млн долларов из средств Пентагона для помощи Украине, сообщил Белый дом. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T23:27

2021-08-27T23:27

2021-08-27T23:46

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил руководителю госдепартамента выделить 60 млн долларов из средств Пентагона для помощи Украине, сообщил Белый дом.Как говорится в подписанном Байденом меморандуме, текст которого распространила пресс-служба Белого дома, средства будут изысканы из бюджета Пентагона.Президент США поручил перенаправить для помощи Украине до 60 млн долларов "из средств министерства обороны, выделенных на оборонные расходы и услуги, а также военное обучение и подготовку", говорится в документе.Соответствующее объявление Белый дом сделал незадолго визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Зеленского ждут в США на следующей неделе. Псаки назвала предстоящий визит подтверждением американской приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, тесного сотрудничества двух стран в сфере энергетической безопасности и поддержки Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ.Встреча, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане и завершения масштабной эвакуации гражданского персонала из страны. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита.

https://ria.ru/20210822/pozor-1746716747.html

https://ria.ru/20210819/savchenko-1746361852.html

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в мире, украина, сша, джо байден, министерство обороны сша