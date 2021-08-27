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США выделят Украине 60 миллионов долларов
США выделят Украине 60 миллионов долларов - РИА Новости, 27.08.2021
США выделят Украине 60 миллионов долларов
Президент США Джо Байден поручил руководителю госдепартамента выделить 60 млн долларов из средств Пентагона для помощи Украине, сообщил Белый дом. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T23:27
2021-08-27T23:46
в мире
украина
сша
джо байден
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил руководителю госдепартамента выделить 60 млн долларов из средств Пентагона для помощи Украине, сообщил Белый дом.Как говорится в подписанном Байденом меморандуме, текст которого распространила пресс-служба Белого дома, средства будут изысканы из бюджета Пентагона.Президент США поручил перенаправить для помощи Украине до 60 млн долларов "из средств министерства обороны, выделенных на оборонные расходы и услуги, а также военное обучение и подготовку", говорится в документе.Соответствующее объявление Белый дом сделал незадолго визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Зеленского ждут в США на следующей неделе. Псаки назвала предстоящий визит подтверждением американской приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, тесного сотрудничества двух стран в сфере энергетической безопасности и поддержки Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ.Встреча, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане и завершения масштабной эвакуации гражданского персонала из страны. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита.
https://ria.ru/20210822/pozor-1746716747.html
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в мире, украина, сша, джо байден, министерство обороны сша
23:27 27.08.2021 (обновлено: 23:46 27.08.2021)
 
США выделят Украине 60 миллионов долларов

Президент Байден поручил госсекретарю выделить 60 миллионов долларов для помощи Украины

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил руководителю госдепартамента выделить 60 млн долларов из средств Пентагона для помощи Украине, сообщил Белый дом.
Как говорится в подписанном Байденом меморандуме, текст которого распространила пресс-служба Белого дома, средства будут изысканы из бюджета Пентагона.
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Президент США поручил перенаправить для помощи Украине до 60 млн долларов "из средств министерства обороны, выделенных на оборонные расходы и услуги, а также военное обучение и подготовку", говорится в документе.
Соответствующее объявление Белый дом сделал незадолго визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Зеленского ждут в США на следующей неделе. Псаки назвала предстоящий визит подтверждением американской приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, тесного сотрудничества двух стран в сфере энергетической безопасности и поддержки Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ.
Встреча, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане и завершения масштабной эвакуации гражданского персонала из страны. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита.
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В миреУкраинаСШАДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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