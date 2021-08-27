https://ria.ru/20210827/bayden-1747597611.html

Байден дал военным полную свободу действий для борьбы с ИГ* в Афганистане

Байден дал военным полную свободу действий для борьбы с ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 27.08.2021

Байден дал военным полную свободу действий для борьбы с ИГ* в Афганистане

Президент США Джо Байден предоставил военному командованию своей страны всю полноту свободы действий для проведения операций против боевиков террористической... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T20:38

2021-08-27T20:38

2021-08-27T23:25

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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден предоставил военному командованию своей страны всю полноту свободы действий для проведения операций против боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане, заявил в пятницу Белый дом.Взрывы произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов. Как сообщают СМИ, число погибших в результате взрывов превысило 170."Следующие несколько дней миссии (по эвакуации людей из Афганистана - ред.) станут наиболее опасным периодом. Президент подтвердил военному командованию свое согласие предоставить всю необходимую свободу действий для проведения операций в целях защиты наших военнослужащих; все (члены командования) ответили, что располагают достаточными, с их точки зрения, ресурсами для проведения эффективных операций", - говорится в заявлении Белого дома, обнародованном по итогам совещания президента США с членами своей команды по нацбезопасности.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/afganistan-1747516253.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/zakharova-1747469648.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, нато, россия