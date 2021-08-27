20:38 27.08.2021 (обновлено: 23:25 27.08.2021)
Байден дал военным полную свободу действий для борьбы с ИГ* в Афганистане
Президент США Байден дал военным полную свободу действий для борьбы с ИГ* в Афганистане
© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine CorpsМорские пехотинцы США во время эвакуации в аэропорту Хамида Карзая в Кабуле
© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine Corps
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден предоставил военному командованию своей страны всю полноту свободы действий для проведения операций против боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане, заявил в пятницу Белый дом.
Взрывы произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов. Как сообщают СМИ, число погибших в результате взрывов превысило 170.
"Следующие несколько дней миссии (по эвакуации людей из Афганистана - ред.) станут наиболее опасным периодом. Президент подтвердил военному командованию свое согласие предоставить всю необходимую свободу действий для проведения операций в целях защиты наших военнослужащих; все (члены командования) ответили, что располагают достаточными, с их точки зрения, ресурсами для проведения эффективных операций", - говорится в заявлении Белого дома, обнародованном по итогам совещания президента США с членами своей команды по нацбезопасности.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России