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Байден рассказал, кто посоветовал уйти с базы "Баграм"
Байден рассказал, кто посоветовал уйти с базы "Баграм" - РИА Новости, 27.08.2021
Байден рассказал, кто посоветовал уйти с базы "Баграм"
Байден заявил, что уйти из "Баграма" посоветовали американские военные
2021-08-27T01:25
2021-08-27T01:25
2021-08-27T01:47
в мире
сша
афганистан
джо байден
захват власти в афганистане талибами
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ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что принял решение покинуть крупную авиабазу "Баграм" в Афганистане по рекомендации американских военных, которые предложили сосредоточиться на Кабуле.Критики доказывают, что войска США могли бы использовать "Баграм" при эвакуации тысяч людей из Афганистана.
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РИА Новости
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в мире, сша, афганистан, джо байден
01:25 27.08.2021 (обновлено: 01:47 27.08.2021)
Байден рассказал, кто посоветовал уйти с базы "Баграм"
Президент США Байден: уйти с авиабазы "Баграм" рекомендовали американские военные
Байден заявил, что уйти из "Баграма" посоветовали американские военные