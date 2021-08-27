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Байден рассказал, кто посоветовал уйти с базы "Баграм"

Байден рассказал, кто посоветовал уйти с базы "Баграм" - РИА Новости, 27.08.2021

Байден рассказал, кто посоветовал уйти с базы "Баграм"

Байден заявил, что уйти из "Баграма" посоветовали американские военные

2021-08-27T01:25

2021-08-27T01:25

2021-08-27T01:47

в мире

сша

афганистан

джо байден

захват власти в афганистане талибами

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ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что принял решение покинуть крупную авиабазу "Баграм" в Афганистане по рекомендации американских военных, которые предложили сосредоточиться на Кабуле.Критики доказывают, что войска США могли бы использовать "Баграм" при эвакуации тысяч людей из Афганистана.

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, джо байден