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В Воронеже загорелся автобус
В Воронеже загорелся автобус - РИА Новости, 27.08.2021
В Воронеже загорелся автобус
Автобус загорелся в Воронеже, никто не пострадал, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T16:04
2021-08-27T16:12
происшествия
богдан хмельницкий
воронеж
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 26 авг – РИА Новости. Автобус загорелся в Воронеже, никто не пострадал, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб города, вызов в пожарную часть поступил в 15.25 мск пятницы. "Открытое горение уже потушили, ликвидация была. Площадь возгорания 20 квадратных метров", - пояснил представитель экстренных служб. По его словам, людей к моменту прибытия пожарных в автобусе не было.Десять человек были эвакуированы из загоревшегося на маршруте автобуса в Воронеже, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова."Наряд ДПС, обеспечивающий безопасность дорожного движения, на улице Богдана Хмельницкого заметил автобус ЛиАЗ, в моторном отсеке которого произошло задымление и появлялись языки пламени, последовали за транспортным средством, используя спецсигналы, остановили его. Из транспортного средства эвакуировали пассажиров", - сказала Куликова.По ее словам, затем полицейские сообщили пожарным о возгорании.Две недели назад, вечером 12 августа, в центре Воронежа взорвался маршрутный ПАЗ. Погибли два человека, 24 получили травмы, из них 20 были госпитализированы. Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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происшествия, богдан хмельницкий, воронеж, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:04 27.08.2021 (обновлено: 16:12 27.08.2021)
 
В Воронеже загорелся автобус

МВД: автобус загорелся в Воронеже, пострадавших нет

© РИА Новости / Даниил Сидоров / Перейти в фотобанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Даниил Сидоров
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ВОРОНЕЖ, 26 авг – РИА Новости. Автобус загорелся в Воронеже, никто не пострадал, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.

"По ходу движения (улица Богдана Хмельницкого) автобуса, следовавшего по маршруту 90, в моторном отсеке произошло его самовозгорание, пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.

Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб города, вызов в пожарную часть поступил в 15.25 мск пятницы. "Открытое горение уже потушили, ликвидация была. Площадь возгорания 20 квадратных метров", - пояснил представитель экстренных служб. По его словам, людей к моменту прибытия пожарных в автобусе не было.
Десять человек были эвакуированы из загоревшегося на маршруте автобуса в Воронеже, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.
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"Наряд ДПС, обеспечивающий безопасность дорожного движения, на улице Богдана Хмельницкого заметил автобус ЛиАЗ, в моторном отсеке которого произошло задымление и появлялись языки пламени, последовали за транспортным средством, используя спецсигналы, остановили его. Из транспортного средства эвакуировали пассажиров", - сказала Куликова.
По ее словам, затем полицейские сообщили пожарным о возгорании.
Две недели назад, вечером 12 августа, в центре Воронежа взорвался маршрутный ПАЗ. Погибли два человека, 24 получили травмы, из них 20 были госпитализированы. Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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