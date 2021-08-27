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В Воронеже загорелся автобус

В Воронеже загорелся автобус - РИА Новости, 27.08.2021

В Воронеже загорелся автобус

Автобус загорелся в Воронеже, никто не пострадал, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T16:04

2021-08-27T16:04

2021-08-27T16:12

происшествия

богдан хмельницкий

воронеж

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОРОНЕЖ, 26 авг – РИА Новости. Автобус загорелся в Воронеже, никто не пострадал, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб города, вызов в пожарную часть поступил в 15.25 мск пятницы. "Открытое горение уже потушили, ликвидация была. Площадь возгорания 20 квадратных метров", - пояснил представитель экстренных служб. По его словам, людей к моменту прибытия пожарных в автобусе не было.Десять человек были эвакуированы из загоревшегося на маршруте автобуса в Воронеже, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова."Наряд ДПС, обеспечивающий безопасность дорожного движения, на улице Богдана Хмельницкого заметил автобус ЛиАЗ, в моторном отсеке которого произошло задымление и появлялись языки пламени, последовали за транспортным средством, используя спецсигналы, остановили его. Из транспортного средства эвакуировали пассажиров", - сказала Куликова.По ее словам, затем полицейские сообщили пожарным о возгорании.Две недели назад, вечером 12 августа, в центре Воронежа взорвался маршрутный ПАЗ. Погибли два человека, 24 получили травмы, из них 20 были госпитализированы. Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210827/avtobus-1747451826.html

https://ria.ru/20210826/dtp-1747394124.html

воронеж

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, богдан хмельницкий, воронеж, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)