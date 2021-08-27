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В Ярославле трехлетнюю девочку насмерть зажало в дверях автобуса
В Ярославле трехлетнюю девочку насмерть зажало в дверях автобуса - РИА Новости, 27.08.2021
В Ярославле трехлетнюю девочку насмерть зажало в дверях автобуса
В Ярославле трехлетняя девочка умерла после того, как ее зажало в дверях автобуса, сообщила РИА Новости представитель областного департамента здравоохранения. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T08:14
2021-08-27T17:07
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг — РИА Новости. В Ярославле трехлетняя девочка умерла после того, как ее зажало в дверях автобуса, сообщила РИА Новости представитель областного департамента здравоохранения.Инцидент произошел накануне днем на остановке "Улица Елены Колесовой", в автобусе маршрута 11. Девочку 2018 года рождения доставили в реанимационное отделение областной детской клинической больницы с закрытой черепно-мозговой травмой.Ее оперировали практически до ночи, добавила представитель депздрава."К сожалению, ребенок скончался. Множественные травмы, несовместимые с жизнью", — сказала она.Как пишет местное интернет-издание "Прогород", когда девочку зажало в дверях, водитель не заметил этого и начал движение, отчего та попала под колесо. Водитель автобуса в Ярославле, в дверях которого зажало девочку, отстранен от работы, сообщил журналистам представитель мэрии города."Водитель отстранен от работы до выяснения обстоятельств и результатов проверки", — сказал представитель мэрии.Он пояснил, что водитель работает в ПАТП-1 с 12 февраля 2021 года, его водительский стаж составляет 19 лет. Мужчина 1959 года рождения, уроженец Ярославской области.Прокуратура Ярославской области сообщает, что организовала проверку в связи с ДТП. По данным надзорного ведомства, ребенка зажало в дверях автобуса, в результате чего она упала под колеса автобуса. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения", — говорится в сообщении.Управление ГИБДД по региону привело подробности инцидента. "Водитель &lt;…&gt; высадив пассажиров на остановке общественного транспорта, не убедился в том, что все пассажиры покинули салон автобуса, закрыл двери и начал движение, при этом зажав руку пассажира (бабушку), державшую за руку спешившегося на тротуар ребенка. В результате чего ребенок упал на проезжую часть и попал под колесо автобуса", — говорится в сообщении ГИБДД.
https://ria.ru/20210312/tomsk-1600873885.html
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происшествия
08:14 27.08.2021 (обновлено: 17:07 27.08.2021)
 
В Ярославле трехлетнюю девочку насмерть зажало в дверях автобуса

Трехлетняя девочка умерла после того, как ее зажало в дверях автобуса в Ярославле

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг — РИА Новости. В Ярославле трехлетняя девочка умерла после того, как ее зажало в дверях автобуса, сообщила РИА Новости представитель областного департамента здравоохранения.
Инцидент произошел накануне днем на остановке "Улица Елены Колесовой", в автобусе маршрута 11. Девочку 2018 года рождения доставили в реанимационное отделение областной детской клинической больницы с закрытой черепно-мозговой травмой.
Ее оперировали практически до ночи, добавила представитель депздрава.
"К сожалению, ребенок скончался. Множественные травмы, несовместимые с жизнью", — сказала она.
Как пишет местное интернет-издание "Прогород", когда девочку зажало в дверях, водитель не заметил этого и начал движение, отчего та попала под колесо.
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12 марта, 09:10
В Томске мальчика зажало автоматическими воротами
Водитель автобуса в Ярославле, в дверях которого зажало девочку, отстранен от работы, сообщил журналистам представитель мэрии города.
"Водитель отстранен от работы до выяснения обстоятельств и результатов проверки", — сказал представитель мэрии.
Он пояснил, что водитель работает в ПАТП-1 с 12 февраля 2021 года, его водительский стаж составляет 19 лет. Мужчина 1959 года рождения, уроженец Ярославской области.
Прокуратура Ярославской области сообщает, что организовала проверку в связи с ДТП. По данным надзорного ведомства, ребенка зажало в дверях автобуса, в результате чего она упала под колеса автобуса. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения", — говорится в сообщении.
Управление ГИБДД по региону привело подробности инцидента. "Водитель <…> высадив пассажиров на остановке общественного транспорта, не убедился в том, что все пассажиры покинули салон автобуса, закрыл двери и начал движение, при этом зажав руку пассажира (бабушку), державшую за руку спешившегося на тротуар ребенка. В результате чего ребенок упал на проезжую часть и попал под колесо автобуса", — говорится в сообщении ГИБДД.
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