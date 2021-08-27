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В Ярославле трехлетнюю девочку насмерть зажало в дверях автобуса

В Ярославле трехлетнюю девочку насмерть зажало в дверях автобуса - РИА Новости, 27.08.2021

В Ярославле трехлетнюю девочку насмерть зажало в дверях автобуса

В Ярославле трехлетняя девочка умерла после того, как ее зажало в дверях автобуса, сообщила РИА Новости представитель областного департамента здравоохранения. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T08:14

2021-08-27T08:14

2021-08-27T17:07

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг — РИА Новости. В Ярославле трехлетняя девочка умерла после того, как ее зажало в дверях автобуса, сообщила РИА Новости представитель областного департамента здравоохранения.Инцидент произошел накануне днем на остановке "Улица Елены Колесовой", в автобусе маршрута 11. Девочку 2018 года рождения доставили в реанимационное отделение областной детской клинической больницы с закрытой черепно-мозговой травмой.Ее оперировали практически до ночи, добавила представитель депздрава."К сожалению, ребенок скончался. Множественные травмы, несовместимые с жизнью", — сказала она.Как пишет местное интернет-издание "Прогород", когда девочку зажало в дверях, водитель не заметил этого и начал движение, отчего та попала под колесо. Водитель автобуса в Ярославле, в дверях которого зажало девочку, отстранен от работы, сообщил журналистам представитель мэрии города."Водитель отстранен от работы до выяснения обстоятельств и результатов проверки", — сказал представитель мэрии.Он пояснил, что водитель работает в ПАТП-1 с 12 февраля 2021 года, его водительский стаж составляет 19 лет. Мужчина 1959 года рождения, уроженец Ярославской области.Прокуратура Ярославской области сообщает, что организовала проверку в связи с ДТП. По данным надзорного ведомства, ребенка зажало в дверях автобуса, в результате чего она упала под колеса автобуса. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения", — говорится в сообщении.Управление ГИБДД по региону привело подробности инцидента. "Водитель <…> высадив пассажиров на остановке общественного транспорта, не убедился в том, что все пассажиры покинули салон автобуса, закрыл двери и начал движение, при этом зажав руку пассажира (бабушку), державшую за руку спешившегося на тротуар ребенка. В результате чего ребенок упал на проезжую часть и попал под колесо автобуса", — говорится в сообщении ГИБДД.

https://ria.ru/20210312/tomsk-1600873885.html

https://ria.ru/20201021/avtobus-1580828956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия