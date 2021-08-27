Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/ataka-1747441985.html
Байден приказал готовить удары по ИГ* после взрывов в Кабуле
Байден приказал готовить удары по ИГ* после взрывов в Кабуле - РИА Новости, 27.08.2021
Байден приказал готовить удары по ИГ* после взрывов в Кабуле
Президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам террористической группировки "Вилаят Хорасан", которая является частью "Исламского... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T01:14
2021-08-27T01:46
в мире
сша
кабул (город)
афганистан
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744238788_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ccb8e2b11f51d24e6b3292365c1db93.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам террористической группировки "Вилаят Хорасан", которая является частью "Исламского государства* и обвиняется в организации взрывов у аэропорта Кабула.Он подчеркнул, что ответственные за атаку будут найдены и наказаны. США, заверил Байден, найдут способы добраться до них.При этом глава государства заявил, что "фундаментально" признает свою ответственность за все, что происходит в Афганистане.Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.По данным афганского минздрава, в результате атаки погибли не менее 90 человек, более 150 пострадали. По данным Пентагона, среди погибших — 15 американских военных, еще 12 получили ранения. СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта запрещенная в России группировка. США считают, что к атакам причастен "Вилаят Хорасан".Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210827/bagram-1747442575.html
https://ria.ru/20210827/voyska-1747442118.html
https://ria.ru/20210826/vzryv-1747395809.html
сша
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744238788_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e09f7927491a6f2521f87440563e790.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, кабул (город), афганистан, джо байден
01:14 27.08.2021 (обновлено: 01:46 27.08.2021)
 
Байден приказал готовить удары по ИГ* после взрывов в Кабуле

Байден приказал готовить удары по лидерам и объектам ИГ* после взрывов в Кабуле

© AP Photo / Rahmat GulАфганские службы безопасности на месте взрыва в Кабуле
Афганские службы безопасности на месте взрыва в Кабуле - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам террористической группировки "Вилаят Хорасан", которая является частью "Исламского государства* и обвиняется в организации взрывов у аэропорта Кабула.
"Мы отдали приказ нашему командованию разработать оперативные планы ударов по активам, руководству и объектам ИГ*-Х*. Мы ответим сильно и точно в то время и в том месте, которые сами выберем", - сказал Байден.
Он подчеркнул, что ответственные за атаку будут найдены и наказаны. США, заверил Байден, найдут способы добраться до них.
При этом глава государства заявил, что "фундаментально" признает свою ответственность за все, что происходит в Афганистане.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
01:25Захват власти в Афганистане талибами
Байден рассказал, кто посоветовал уйти с базы "Баграм"Байден заявил, что уйти из "Баграма" посоветовали американские военные
Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.
По данным афганского минздрава, в результате атаки погибли не менее 90 человек, более 150 пострадали. По данным Пентагона, среди погибших — 15 американских военных, еще 12 получили ранения.
СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта запрещенная в России группировка. США считают, что к атакам причастен "Вилаят Хорасан".
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
01:16Захват власти в Афганистане талибами
Байден: американские войска должны покинуть Афганистан к 31 августа

Смена власти в Афганистане

На фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.
Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.
Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.
*Запрещенная в России террористическая организация
Кадры аэропорта в Кабуле, где прогремел взрыв
Вчера, 17:56Захват власти в Афганистане талибами
Взрывы возле кабульского аэропорта попали на видео
 
В миреСШАКабул (город)АфганистанДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37Источник: при взрывах в Кабуле пострадали свыше тысячи человек
06:34Главный педиатр Москвы назвал основные ошибки родителей школьников
06:22Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе
06:19По меньшей мере 28 афганцев, погибших из-за атак в Кабуле, были талибами
06:18В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
03:15Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года
03:12Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников
Лента новостейМолния