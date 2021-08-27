https://ria.ru/20210827/ataka-1747441985.html

Байден приказал готовить удары по ИГ* после взрывов в Кабуле

Байден приказал готовить удары по ИГ* после взрывов в Кабуле - РИА Новости, 27.08.2021

Байден приказал готовить удары по ИГ* после взрывов в Кабуле

Президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам террористической группировки "Вилаят Хорасан", которая является частью "Исламского... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T01:14

2021-08-27T01:14

2021-08-27T01:46

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сша

кабул (город)

афганистан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам террористической группировки "Вилаят Хорасан", которая является частью "Исламского государства* и обвиняется в организации взрывов у аэропорта Кабула.Он подчеркнул, что ответственные за атаку будут найдены и наказаны. США, заверил Байден, найдут способы добраться до них.При этом глава государства заявил, что "фундаментально" признает свою ответственность за все, что происходит в Афганистане.Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.По данным афганского минздрава, в результате атаки погибли не менее 90 человек, более 150 пострадали. По данным Пентагона, среди погибших — 15 американских военных, еще 12 получили ранения. СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта запрещенная в России группировка. США считают, что к атакам причастен "Вилаят Хорасан".Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210827/bagram-1747442575.html

https://ria.ru/20210827/voyska-1747442118.html

https://ria.ru/20210826/vzryv-1747395809.html

сша

кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), афганистан, джо байден