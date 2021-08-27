https://ria.ru/20210827/armiya-2021-1747542432.html

Фигуры сложного пилотажа на форуме "Армия-2021"

Фигуры сложного пилотажа на форуме "Армия-2021" - РИА Новости, 27.08.2021

Фигуры сложного пилотажа на форуме "Армия-2021"

Российские пилотажные группы выступили в небе над аэродромом в подмосковной Кубинке в рамках военно-технического форума "Армия-2021".

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видео

су-35

ми-28

русские витязи

як-52

беркут

форум "армия — 2021"

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Фигуры сложного пилотажа продемонстрировали "Русские Витязи" на самолетах Су-35, "Беркуты" – на вертолетах Ми-28. Также для зрителей "станцевали" в облаках четыре ярко-желтых самолета Як-52, которые принадлежат пилотажной группе "Первый полет".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Фигуры сложного пилотажа на форуме “Армия-2021” Российские пилотажные группы выступили в небе над аэродромом в подмосковной Кубинке в рамках военно-технического форума "Армия-2021". Фигуры сложного пилотажа продемонстрировали "Русские Витязи" на самолетах Су-35, "Беркуты" на вертолетах Ми-28. Также для зрителей "станцевали" в облаках четыре ярко-желтых самолета Як-52, которые принадлежат пилотажной группе "Первый полет". 2021-08-27T15:55 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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