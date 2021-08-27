https://ria.ru/20210827/armiya-2021-1747542432.html
Фигуры сложного пилотажа на форуме "Армия-2021"
Фигуры сложного пилотажа на форуме "Армия-2021" - РИА Новости, 27.08.2021
Фигуры сложного пилотажа на форуме "Армия-2021"
Российские пилотажные группы выступили в небе над аэродромом в подмосковной Кубинке в рамках военно-технического форума "Армия-2021".
2021-08-27T15:55
2021-08-27T15:55
2021-08-27T16:01
видео
су-35
ми-28
русские витязи
як-52
беркут
форум "армия — 2021"
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Фигуры сложного пилотажа продемонстрировали "Русские Витязи" на самолетах Су-35, "Беркуты" – на вертолетах Ми-28. Также для зрителей "станцевали" в облаках четыре ярко-желтых самолета Як-52, которые принадлежат пилотажной группе "Первый полет".
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Фигуры сложного пилотажа на форуме “Армия-2021”
Российские пилотажные группы выступили в небе над аэродромом в подмосковной Кубинке в рамках военно-технического форума "Армия-2021". Фигуры сложного пилотажа продемонстрировали "Русские Витязи" на самолетах Су-35, "Беркуты" на вертолетах Ми-28. Также для зрителей "станцевали" в облаках четыре ярко-желтых самолета Як-52, которые принадлежат пилотажной группе "Первый полет".
2021-08-27T15:55
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PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, су-35, ми-28, русские витязи, як-52, беркут, форум "армия — 2021", видео
15:55 27.08.2021 (обновлено: 16:01 27.08.2021)
Фигуры сложного пилотажа на форуме "Армия-2021"
Российские пилотажные группы выступили в небе над аэродромом в подмосковной Кубинке в рамках военно-технического форума "Армия-2021".