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Новое оружие России
https://ria.ru/20210827/armata-1747538483.html
Танк "Армата" получит искусственный интеллект
Танк "Армата" получит искусственный интеллект - РИА Новости, 27.08.2021
Танк "Армата" получит искусственный интеллект
Новейший российский танк Т-14 "Армата" получит ряд обновлений, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:39
2021-08-27T19:02
безопасность
технологии
уралвагонзавод
армата
россия
новое оружие россии
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КУБИНКА (Московская обл.), 27 авг — РИА Новости. Новейший российский танк Т-14 "Армата" получит ряд обновлений, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов.По его словам, танк существенно отличается от всех мировых образцов. В будущем он должен стать базой, которую будут развивать не один десяток лет.Как рассказывал в апреле гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, искусственный интеллект у "Арматы" будет отвечать за управление и наведение целей, но решение об открытии огня будет принимать человек. В пресс-службе "Уралвагонзавода" подчеркивали, что "Армата" успешно прошла испытания в беспилотном режиме.Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
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"Армата" и "полет" других сорокатонных танков
На полигоне «Свердловский» зрители увидели выполнение военнослужащими Центрального военного округа одного из самых сложных элементов боевой подготовки – одновременного "полета" трех сорокатонных танков Т-72Б3М. Одним из новых экспонатов в выставочной зоне техники стал инновационный танк с необитаемой башней Т-14 "Армата". Впервые были продемонстрированы самоходный истребитель танков СУ-100 и Т-44, легкий бронетранспортер БТР-40, бронеавтомобили БА-10 и БА-64, а также плавающий танк ПТ-76. Зрители смогли проехаться на боевой технике.
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безопасность, технологии, уралвагонзавод, армата, россия
15:39 27.08.2021 (обновлено: 19:02 27.08.2021)
 
Танк "Армата" получит искусственный интеллект

Гендиректор "Уралвагонзавода" Потапов: танк "Армата" получит искусственный интеллект

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КУБИНКА (Московская обл.), 27 авг — РИА Новости. Новейший российский танк Т-14 "Армата" получит ряд обновлений, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов.

"Более того, немного приоткрою секрет, что "Армату" мы уже начали модернизировать по линии внедрения искусственного интеллекта, а также некоторых других разработок", — добавил собеседник агентства.

По его словам, танк существенно отличается от всех мировых образцов. В будущем он должен стать базой, которую будут развивать не один десяток лет.
Как рассказывал в апреле гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, искусственный интеллект у "Арматы" будет отвечать за управление и наведение целей, но решение об открытии огня будет принимать человек. В пресс-службе "Уралвагонзавода" подчеркивали, что "Армата" успешно прошла испытания в беспилотном режиме.
Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
Демонстрация танка Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
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Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииУралвагонзаводАрматаРоссия
 
 
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