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Группа "Ария" объявила дату выхода нового альбома
Группа "Ария" объявила дату выхода нового альбома - РИА Новости, 27.08.2021
Группа "Ария" объявила дату выхода нового альбома
Участники российской хеви-метал группы "Ария" объявили о выходе концертного альбома под названием "XX лет" на официальном сайте коллектива. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:52
2021-08-27T17:52
2021-08-27T17:52
культура
ария
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музыка
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Участники российской хеви-метал группы "Ария" объявили о выходе концертного альбома под названием "XX лет" на официальном сайте коллектива. Релиз сборника запланирован на 10 сентября этого года. Слушатели не раз интересовались, выйдет ли аудиозапись этого концерта. Но представить альбом раньше не получилось, так как музыканты должны были урегулировать юридические вопросы. Гостями того шоу стали Сергей Маврин, Андрей Большаков, Алик Грановский, Кирилл Покровский, Маргарита Пушкина, а также Симфонический оркестр "Глобалис" под управлением дирижера Константина Кримца. Поставил масштабное представление Юрий Соколов.
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ария, новости культуры, музыка
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
Участники российской хеви-метал группы "Ария" объявили
о выходе концертного альбома под названием "XX лет" на официальном сайте коллектива.
Релиз сборника запланирован на 10 сентября этого года.
"В основу альбома легла запись юбилейного концерта "Арии", приуроченного к двадцатилетию группы, который состоялся 8 октября 2005 года во Дворце Спорта "Лужники", — отмечается в сообщении.
Слушатели не раз интересовались, выйдет ли аудиозапись этого концерта. Но представить альбом раньше не получилось, так как музыканты должны были урегулировать юридические вопросы.
"ХХ лет" — настоящий подарок группы поклонникам. Те, кто были на концерте 2005 года, получат возможность освежить воспоминания и вновь окунуться в ту атмосферу, те же, кому не посчастливилось быть там, смогут прикоснуться к этой части истории "Арии", — подчеркивается в информации на сайте.
Гостями того шоу стали Сергей Маврин, Андрей Большаков, Алик Грановский, Кирилл Покровский, Маргарита Пушкина, а также Симфонический оркестр "Глобалис" под управлением дирижера Константина Кримца. Поставил масштабное представление Юрий Соколов.