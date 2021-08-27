https://ria.ru/20210827/ariya-1747543839.html

Группа "Ария" объявила дату выхода нового альбома

Группа "Ария" объявила дату выхода нового альбома - РИА Новости, 27.08.2021

Группа "Ария" объявила дату выхода нового альбома

Участники российской хеви-метал группы "Ария" объявили о выходе концертного альбома под названием "XX лет" на официальном сайте коллектива. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T17:52

2021-08-27T17:52

2021-08-27T17:52

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ария

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Участники российской хеви-метал группы "Ария" объявили о выходе концертного альбома под названием "XX лет" на официальном сайте коллектива. Релиз сборника запланирован на 10 сентября этого года. Слушатели не раз интересовались, выйдет ли аудиозапись этого концерта. Но представить альбом раньше не получилось, так как музыканты должны были урегулировать юридические вопросы. Гостями того шоу стали Сергей Маврин, Андрей Большаков, Алик Грановский, Кирилл Покровский, Маргарита Пушкина, а также Симфонический оркестр "Глобалис" под управлением дирижера Константина Кримца. Поставил масштабное представление Юрий Соколов.

https://ria.ru/20210729/zemfira-1743392630.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ария, новости культуры, музыка