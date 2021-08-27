ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Американские военные считают, что теракт у аэропорта Кабула совершили смертник со взрывчаткой и неустановленное число сообщников, открывших огонь из стрелкового оружия, сообщил журналистам генерал-майор Уильям "Хэнк" Тэйлор.Жертвами нападения в четверг стали 13 военнослужащих США и десятки местных жителей, толпившихся у входа в столичный аэропорт в надежде попасть на самолет, который бы эвакуировал их из Афганистана.Тэйлор также официально опроверг информацию о втором взрыве, который якобы произошел вскоре после первого нападения у гостиницы недалеко от аэропорта.В США обвинили в теракте местную группировку "Исламское государство - Вилаят Хорасан"* (запрещена в России как террористическая).Пентагон не может подтвердить информацию о втором взрыве вблизи аэропорта Кабула, заявил представитель ведомства Уильям Тэйлор."Могу подтвердить сейчас, что мы считаем, что не было второго взрыва у отеля Baron. Был один взрыв, устроенный смертником (у ворот аэропорта)", - сказал военный на брифинге в Пентагоне. По его словам, поступление неточной информации возможно в сложных условиях, когда события развиваются стремительно, но подчеркнул, что Пентагон считает необходимым дать исправление и уточнить детали.В четверг сообщалось, что взрывы произошли у аэропорта Кабула и неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.Как сообщают СМИ, число погибших в результате взрывов превысило 170.*Террористические организации, запрещенные в России.
В Пентагоне раскрыли подробности теракта в аэропорту Кабула
Представитель Пентагона Тэйлор: теракт в аэропорту Кабула устроил смертник со взрывчаткой
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Американские военные считают, что теракт у аэропорта Кабула совершили смертник со взрывчаткой и неустановленное число сообщников, открывших огонь из стрелкового оружия, сообщил журналистам генерал-майор Уильям "Хэнк" Тэйлор.
Жертвами нападения в четверг стали 13 военнослужащих США и десятки местных жителей, толпившихся у входа в столичный аэропорт в надежде попасть на самолет, который бы эвакуировал их из Афганистана.
"Примерно в 17.48 по времени Кабула взрывное устройство, закрепленное на смертнике, сработало на входе в аэропорт или рядом с пропускным пунктом. Точное место нам неизвестно... За этим последовала стрельба прямой наводкой с позиции противника", - сказал он.
Тэйлор также официально опроверг информацию о втором взрыве, который якобы произошел вскоре после первого нападения у гостиницы недалеко от аэропорта.
В США обвинили в теракте местную группировку "Исламское государство - Вилаят Хорасан"* (запрещена в России как террористическая).
Пентагон не может подтвердить информацию о втором взрыве вблизи аэропорта Кабула, заявил представитель ведомства Уильям Тэйлор.
"Могу подтвердить сейчас, что мы считаем, что не было второго взрыва у отеля Baron. Был один взрыв, устроенный смертником (у ворот аэропорта)", - сказал военный на брифинге в Пентагоне. По его словам, поступление неточной информации возможно в сложных условиях, когда события развиваются стремительно, но подчеркнул, что Пентагон считает необходимым дать исправление и уточнить детали.
В четверг сообщалось, что взрывы произошли у аэропорта Кабула и неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.
Как сообщают СМИ, число погибших в результате взрывов превысило 170.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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