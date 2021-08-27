https://ria.ru/20210827/afganistan-1747579806.html

В Пентагоне раскрыли подробности теракта в аэропорту Кабула

В Пентагоне раскрыли подробности теракта в аэропорту Кабула - РИА Новости, 27.08.2021

В Пентагоне раскрыли подробности теракта в аэропорту Кабула

Американские военные считают, что теракт у аэропорта Кабула совершили смертник со взрывчаткой и неустановленное число сообщников, открывших огонь из стрелкового РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T18:38

2021-08-27T18:38

2021-08-27T19:07

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министерство обороны сша

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афганистан

взрывы в кабуле

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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Американские военные считают, что теракт у аэропорта Кабула совершили смертник со взрывчаткой и неустановленное число сообщников, открывших огонь из стрелкового оружия, сообщил журналистам генерал-майор Уильям "Хэнк" Тэйлор.Жертвами нападения в четверг стали 13 военнослужащих США и десятки местных жителей, толпившихся у входа в столичный аэропорт в надежде попасть на самолет, который бы эвакуировал их из Афганистана.Тэйлор также официально опроверг информацию о втором взрыве, который якобы произошел вскоре после первого нападения у гостиницы недалеко от аэропорта.В США обвинили в теракте местную группировку "Исламское государство - Вилаят Хорасан"* (запрещена в России как террористическая).Пентагон не может подтвердить информацию о втором взрыве вблизи аэропорта Кабула, заявил представитель ведомства Уильям Тэйлор."Могу подтвердить сейчас, что мы считаем, что не было второго взрыва у отеля Baron. Был один взрыв, устроенный смертником (у ворот аэропорта)", - сказал военный на брифинге в Пентагоне. По его словам, поступление неточной информации возможно в сложных условиях, когда события развиваются стремительно, но подчеркнул, что Пентагон считает необходимым дать исправление и уточнить детали.В четверг сообщалось, что взрывы произошли у аэропорта Кабула и неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.Как сообщают СМИ, число погибших в результате взрывов превысило 170.*Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20210827/afganistan-1747475321.html

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кабул (город)

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Ситуация на улицах Кабула после взрыва в аэропорту Видео от местной жительницы. Рядом с местом взрыва в аэропорту в Кабуле. 2021-08-27T18:38 true PT0M54S

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в мире, сша, кабул (город), министерство обороны сша, афганистан, взрывы в кабуле